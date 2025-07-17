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Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга
Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга
Вечером в четверг проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T20:08
2025-07-17T20:08
2025-07-17T20:03
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Вечером в четверг проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга
Крымский мост – проезд свободен с обеих сторон