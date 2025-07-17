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"Ковбой-одиночка" рискует: чем для США могут обернуться авантюры Трампа
"Ковбой-одиночка" рискует: чем для США могут обернуться авантюры Трампа - РИА Новости Крым, 17.07.2025
"Ковбой-одиночка" рискует: чем для США могут обернуться авантюры Трампа
Своей авантюрной политикой, в частности "торговой войной" с ее завышенными пошлинами, которую не поддерживает конгресс США, американский президент Дональд Трамп РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T22:09
2025-07-17T22:09
2025-07-17T22:01
радио "спутник в крыму"
игорь шатров
мнения
сша
дональд трамп
политика
пошлина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Своей авантюрной политикой, в частности "торговой войной" с ее завышенными пошлинами, которую не поддерживает конгресс США, американский президент Дональд Трамп может создать все условия для возвращения к власти в Америке демократов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Шатров отметил, что Америка живет внешним рынком. И единственное, что остается в такой ситуации – это зарабатывать через пошлины.Однако президент США ищет решения для этой задачи авантюрными путем, что в итоге может не дать нужных результатов, заметил эксперт.Таким образом Трамп решает и некоторые другие вопросы, мечтая вписать свое имя в историю как миротворца, и в конечном итоге это рискует обернуться не только против него, но и против всех республиканцев, считает политолог."Если бы он более дипломатичную политику вел, то договаривался бы с конгрессменами. Но он авантюрную деятельность совершает, ковбой-одиночка. И своими "играми" может подтолкнуть американцев опять выбрать президента из демократов", – подытожил эксперт.Ранее профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло высказал мнение, с какой целью Трамп устраивает "качели" на теме поставок дальнобойного оружия Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Введет ли Трамп пошлины в 100% против России и ее партнеров – мнение"Цель одна": почему конфликт на Украине нужен и ТрампуЗачем Трамп "дал" России 50 дней на завершение украинского конфликта
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игорь шатров, мнения, сша, дональд трамп, политика, пошлина
"Ковбой-одиночка" рискует: чем для США могут обернуться авантюры Трампа
Трамп своими авантюрными действиями может отвернуть американцев от республиканцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым.
Своей авантюрной политикой, в частности "торговой войной" с ее завышенными пошлинами, которую не поддерживает конгресс США, американский президент Дональд Трамп может создать все условия для возвращения к власти в Америке демократов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
"Американская экономика превратилась в экономику услуг и банков. Фактически нет собственной промышленности и сельского хозяйства. Они в зачаточном состоянии и что-то там, конечно, обеспечивают. Но это не продукция, интересная другим государствам", – сказал эксперт.
Шатров отметил, что Америка живет внешним рынком. И единственное, что остается в такой ситуации – это зарабатывать через пошлины.
Однако президент США ищет решения для этой задачи авантюрными путем, что в итоге может не дать нужных результатов, заметил эксперт.
"Он вводит указами пошлины. Эти решения не подкреплены Конгрессом, законодателями. И любой вновь пришедший на пост президента новый американский лидер в один день может все отменить", – пояснил гость эфира.
Таким образом Трамп решает и некоторые другие вопросы, мечтая вписать свое имя в историю как миротворца, и в конечном итоге это рискует обернуться не только против него, но и против всех республиканцев, считает политолог.
"Если бы он более дипломатичную политику вел, то договаривался бы с конгрессменами. Но он авантюрную деятельность совершает, ковбой-одиночка. И своими "играми" может подтолкнуть американцев опять выбрать президента из демократов", – подытожил эксперт.
Ранее профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло высказал мнение
, с какой целью Трамп устраивает "качели" на теме поставок дальнобойного оружия Украине.
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