https://crimea.ria.ru/20250717/kovboy-odinochka-riskuet-chem-dlya-ssha-mogut-obernutsya-avantyury-trampa-1148033486.html

"Ковбой-одиночка" рискует: чем для США могут обернуться авантюры Трампа

"Ковбой-одиночка" рискует: чем для США могут обернуться авантюры Трампа - РИА Новости Крым, 17.07.2025

"Ковбой-одиночка" рискует: чем для США могут обернуться авантюры Трампа

Своей авантюрной политикой, в частности "торговой войной" с ее завышенными пошлинами, которую не поддерживает конгресс США, американский президент Дональд Трамп РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T22:09

2025-07-17T22:09

2025-07-17T22:01

радио "спутник в крыму"

игорь шатров

мнения

сша

дональд трамп

политика

пошлина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Своей авантюрной политикой, в частности "торговой войной" с ее завышенными пошлинами, которую не поддерживает конгресс США, американский президент Дональд Трамп может создать все условия для возвращения к власти в Америке демократов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Шатров отметил, что Америка живет внешним рынком. И единственное, что остается в такой ситуации – это зарабатывать через пошлины.Однако президент США ищет решения для этой задачи авантюрными путем, что в итоге может не дать нужных результатов, заметил эксперт.Таким образом Трамп решает и некоторые другие вопросы, мечтая вписать свое имя в историю как миротворца, и в конечном итоге это рискует обернуться не только против него, но и против всех республиканцев, считает политолог."Если бы он более дипломатичную политику вел, то договаривался бы с конгрессменами. Но он авантюрную деятельность совершает, ковбой-одиночка. И своими "играми" может подтолкнуть американцев опять выбрать президента из демократов", – подытожил эксперт.Ранее профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло высказал мнение, с какой целью Трамп устраивает "качели" на теме поставок дальнобойного оружия Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Введет ли Трамп пошлины в 100% против России и ее партнеров – мнение"Цель одна": почему конфликт на Украине нужен и ТрампуЗачем Трамп "дал" России 50 дней на завершение украинского конфликта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь шатров, мнения, сша, дональд трамп, политика, пошлина