https://crimea.ria.ru/20250717/konferentsiya-v-potsdame-pochemu-kholodnaya-voyna-sssr-i-ssha-byla-neizbezhna-1148029968.html

Конференция в Потсдаме: почему Холодная война СССР и США была неизбежна

Конференция в Потсдаме: почему Холодная война СССР и США была неизбежна - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Конференция в Потсдаме: почему Холодная война СССР и США была неизбежна

Потсдамская конференция 1945 года фактически стала прологом Холодной войны, поскольку главная угроза в лице фашистской Германии, объединяющая участников... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T16:08

2025-07-17T16:08

2025-07-17T15:57

радио "спутник в крыму"

история

андрей никифоров

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мнения

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Потсдамская конференция 1945 года фактически стала прологом Холодной войны, поскольку главная угроза в лице фашистской Германии, объединяющая участников Антигитлеровской коалиции, была устранена. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал кандидат исторических наук, политолог Андрей Никифоров.Потсдамская (Берлинская) конференция глав правительств стран-союзниц по антигитлеровской коалиции проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года в городе Потсдам близ Берлина. Она закрепила победу над фашистской Германией и обсудила проблемы послевоенного устройства Европы. Советскую делегацию возглавлял Иосиф Сталин, американскую после смерти Франклина Рузвельта в апреле 1945 года – президент Гарри Трумэн, английскую – премьер-министр Уинстон Черчилль, а с 28 июля, после победы на парламентских выборах лейбористской партии, Клемент Эттли.Прежние союзники становились новыми врагамиИсторик напомнил, что Потсдамская конференция стала последней встречей лидеров трех великих держав и ознаменовала конец сотрудничества лидеров "Большой тройки". На этом саммите дорабатывались и получали дальнейшее развитие те вопросы, которые были заложены на Ялтинской конференции февраля 1945 года.Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм>>По мнению Никифорова, начавшееся обозначаться в Потсдаме глобальное противостояние СССР и США было неизбежным, и смена глав делегаций США и Великобритании не была в этом плане решающим фактором. И Сталин, и Рузвельт, и Черчилль были политиками-реалистами, хотя сменщики двух последних были масштабом поменьше, констатировал эксперт."Такие разнонаправленные по своим целям политические фигуры объединять могла только общая угроза, причем смертельная, в лице Германии. В Потсдаме этой угрозы уже не было. Оставалась недобитая Япония, но было очевидно, что и с ней справятся. Уходил этот момент, который сплачивал лидеров стран Антигитлеровской коалиции", - сказал специалист.По его словам, в то время выстраивались различные теории о том, как мир может быть устроен на конструктивном взаимодействии США и СССР, но очень быстро эти построения и иллюзии разбились о реальность. Причем обозначилось это противостояние уже в Потсдаме, когда Трумэну доложили об успешных американских испытаниях атомного оружия. Хотя Антигитлеровская коалиция продолжала существовать даже после разгрома и капитуляции Германии и Японии, и поводы для проведения саммитов в этом формате имелись, ее крах был предопределен, уверен Никифоров.Миф о РузвельтеПри этом даже если бы Франклин Рузвельт не скончался, а продолжал руководить Соединенными Штатами, Холодная война все равно бы началась, поскольку его якобы имевшие место симпатии к Сталину и СССР на самом деле являются мифом, полагает Никифоров. Этот образ американского лидера, по его словам, был создан, что называется, "для прессы".Ялтинско-Потсдамская система и новый миропорядокПо мнению политолога, сформировавшаяся после Второй мировой войны Ялтинско-Потсдамская система перестала быть цельной после двух значимых событий мирового масштаба на рубеже 80-х-90-х годов XX века – объединения Германии и распада Советского Союза. После этого данная конструкция системы международных отношений перестала отвечать тем задачам, которые на нее возлагались при формировании.По словам эксперта, в мире последние несколько десятков лет "все меньше системности и все больше открытых возможностей, которые многими оцениваются как шансы, что в итоге может обернуться катастрофами"."Эта тенденция только нарастает, и она займет достаточно заметный и продолжительный исторический период", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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история, андрей никифоров, сша, ссср, великобритания, германия, мнения, политика