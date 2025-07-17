https://crimea.ria.ru/20250717/konferentsiya-v-potsdame-pochemu-kholodnaya-voyna-sssr-i-ssha-byla-neizbezhna-1148029968.html
Конференция в Потсдаме: почему Холодная война СССР и США была неизбежна
Конференция в Потсдаме: почему Холодная война СССР и США была неизбежна - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Конференция в Потсдаме: почему Холодная война СССР и США была неизбежна
Потсдамская конференция 1945 года фактически стала прологом Холодной войны, поскольку главная угроза в лице фашистской Германии, объединяющая участников... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T16:08
2025-07-17T16:08
2025-07-17T15:57
радио "спутник в крыму"
история
андрей никифоров
сша
ссср
великобритания
германия
мнения
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148031202_0:220:2102:1402_1920x0_80_0_0_18d23f0ff8b5285a23031eb7e086a084.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Потсдамская конференция 1945 года фактически стала прологом Холодной войны, поскольку главная угроза в лице фашистской Германии, объединяющая участников Антигитлеровской коалиции, была устранена. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал кандидат исторических наук, политолог Андрей Никифоров.Потсдамская (Берлинская) конференция глав правительств стран-союзниц по антигитлеровской коалиции проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года в городе Потсдам близ Берлина. Она закрепила победу над фашистской Германией и обсудила проблемы послевоенного устройства Европы. Советскую делегацию возглавлял Иосиф Сталин, американскую после смерти Франклина Рузвельта в апреле 1945 года – президент Гарри Трумэн, английскую – премьер-министр Уинстон Черчилль, а с 28 июля, после победы на парламентских выборах лейбористской партии, Клемент Эттли.Прежние союзники становились новыми врагамиИсторик напомнил, что Потсдамская конференция стала последней встречей лидеров трех великих держав и ознаменовала конец сотрудничества лидеров "Большой тройки". На этом саммите дорабатывались и получали дальнейшее развитие те вопросы, которые были заложены на Ялтинской конференции февраля 1945 года.Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм>>По мнению Никифорова, начавшееся обозначаться в Потсдаме глобальное противостояние СССР и США было неизбежным, и смена глав делегаций США и Великобритании не была в этом плане решающим фактором. И Сталин, и Рузвельт, и Черчилль были политиками-реалистами, хотя сменщики двух последних были масштабом поменьше, констатировал эксперт."Такие разнонаправленные по своим целям политические фигуры объединять могла только общая угроза, причем смертельная, в лице Германии. В Потсдаме этой угрозы уже не было. Оставалась недобитая Япония, но было очевидно, что и с ней справятся. Уходил этот момент, который сплачивал лидеров стран Антигитлеровской коалиции", - сказал специалист.По его словам, в то время выстраивались различные теории о том, как мир может быть устроен на конструктивном взаимодействии США и СССР, но очень быстро эти построения и иллюзии разбились о реальность. Причем обозначилось это противостояние уже в Потсдаме, когда Трумэну доложили об успешных американских испытаниях атомного оружия. Хотя Антигитлеровская коалиция продолжала существовать даже после разгрома и капитуляции Германии и Японии, и поводы для проведения саммитов в этом формате имелись, ее крах был предопределен, уверен Никифоров.Миф о РузвельтеПри этом даже если бы Франклин Рузвельт не скончался, а продолжал руководить Соединенными Штатами, Холодная война все равно бы началась, поскольку его якобы имевшие место симпатии к Сталину и СССР на самом деле являются мифом, полагает Никифоров. Этот образ американского лидера, по его словам, был создан, что называется, "для прессы".Ялтинско-Потсдамская система и новый миропорядокПо мнению политолога, сформировавшаяся после Второй мировой войны Ялтинско-Потсдамская система перестала быть цельной после двух значимых событий мирового масштаба на рубеже 80-х-90-х годов XX века – объединения Германии и распада Советского Союза. После этого данная конструкция системы международных отношений перестала отвечать тем задачам, которые на нее возлагались при формировании.По словам эксперта, в мире последние несколько десятков лет "все меньше системности и все больше открытых возможностей, которые многими оцениваются как шансы, что в итоге может обернуться катастрофами"."Эта тенденция только нарастает, и она займет достаточно заметный и продолжительный исторический период", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
сша
ссср
великобритания
германия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148031202_110:0:1979:1402_1920x0_80_0_0_633b0358464e0035e956d8b66655fa20.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
история, андрей никифоров, сша, ссср, великобритания, германия, мнения, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым.
Потсдамская конференция 1945 года фактически стала прологом Холодной войны, поскольку главная угроза в лице фашистской Германии, объединяющая участников Антигитлеровской коалиции, была устранена. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал кандидат исторических наук, политолог Андрей Никифоров.
Потсдамская (Берлинская) конференция глав правительств стран-союзниц по антигитлеровской коалиции проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года в городе Потсдам близ Берлина. Она закрепила победу над фашистской Германией и обсудила проблемы послевоенного устройства Европы. Советскую делегацию возглавлял Иосиф Сталин, американскую после смерти Франклина Рузвельта в апреле 1945 года – президент Гарри Трумэн, английскую – премьер-министр Уинстон Черчилль, а с 28 июля, после победы на парламентских выборах лейбористской партии, Клемент Эттли.
Прежние союзники становились новыми врагами
Историк напомнил, что Потсдамская конференция стала последней встречей лидеров трех великих держав и ознаменовала конец сотрудничества лидеров "Большой тройки". На этом саммите дорабатывались и получали дальнейшее развитие те вопросы, которые были заложены на Ялтинской конференции
февраля 1945 года.
По мнению Никифорова, начавшееся обозначаться в Потсдаме глобальное противостояние СССР и США было неизбежным, и смена глав делегаций США и Великобритании не была в этом плане решающим фактором. И Сталин, и Рузвельт, и Черчилль были политиками-реалистами, хотя сменщики двух последних были масштабом поменьше, констатировал эксперт.
"Такие разнонаправленные по своим целям политические фигуры объединять могла только общая угроза, причем смертельная, в лице Германии. В Потсдаме этой угрозы уже не было. Оставалась недобитая Япония, но было очевидно, что и с ней справятся. Уходил этот момент, который сплачивал лидеров стран Антигитлеровской коалиции", - сказал специалист.
По его словам, в то время выстраивались различные теории о том, как мир может быть устроен на конструктивном взаимодействии США и СССР, но очень быстро эти построения и иллюзии разбились о реальность. Причем обозначилось это противостояние уже в Потсдаме, когда Трумэну доложили об успешных американских испытаниях атомного оружия.
Хотя Антигитлеровская коалиция продолжала существовать даже после разгрома и капитуляции Германии и Японии, и поводы для проведения саммитов в этом формате имелись, ее крах был предопределен, уверен Никифоров.
"Все по пунктам шло к тому, чтобы Антигитлеровская коалиция перестала существовать, и чтобы прежние союзники стали новыми врагами. Третьего лишнего – Германию – в борьбе за мировое господство устранили, а две оставшиеся силы – СССР и США – в какой-то степени были обречены сцепиться друг с другом", - отметил историк.
Миф о Рузвельте
При этом даже если бы Франклин Рузвельт не скончался, а продолжал руководить Соединенными Штатами, Холодная война все равно бы началась, поскольку его якобы имевшие место симпатии к Сталину и СССР на самом деле являются мифом, полагает Никифоров. Этот образ американского лидера, по его словам, был создан, что называется, "для прессы".
"Рузвельт должен был выставить Америку вперед, сделать это без Советского Союза в ходе войны было тяжело, поэтому пришлось объединяться с СССР. На самом деле Рузвельт был очень жестким и волевым политиком, вовсе не таким пасхальным дедушкой в пледе, как его иногда показывают. Он проводил американский курс на глобальное лидерство и заложил его основы, а остальные президенты просто по этим прописям работали", - пояснил он.
Ялтинско-Потсдамская система и новый миропорядок
По мнению политолога, сформировавшаяся после Второй мировой войны Ялтинско-Потсдамская система перестала быть цельной после двух значимых событий мирового масштаба на рубеже 80-х-90-х годов XX века – объединения Германии и распада Советского Союза. После этого данная конструкция системы международных отношений перестала отвечать тем задачам, которые на нее возлагались при формировании.
"Тем не менее, некоторые из элементов Ялтинско-Потсдамской системы продолжают действовать до сих пор. Если сейчас международная стабильность еще и на чем-то держится, то это на остатках этой системы. То, что ото нее осталось, еще удерживает мир от хаоса", - полагает Никифоров.
По словам эксперта, в мире последние несколько десятков лет "все меньше системности и все больше открытых возможностей, которые многими оцениваются как шансы, что в итоге может обернуться катастрофами".
"Эта тенденция только нарастает, и она займет достаточно заметный и продолжительный исторический период", - добавил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube