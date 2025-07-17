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Киев готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в ДНР - Минобороны

Киев готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в ДНР - Минобороны - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Киев готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в ДНР - Минобороны

Киевский режим намеревается подорвать крупный распределительный пункт аммиака в районе Новотроицкого Донецкой Народной Республики и обвинить Россию в создании... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T11:08

2025-07-17T11:08

2025-07-17T11:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим намеревается подорвать крупный распределительный пункт аммиака в районе Новотроицкого Донецкой Народной Республики и обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.По его словам, в ходе оперативных мероприятий был установлен факт размещения военнослужащими ВСУ в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое антенно-мачтового оборудования. Он напомнил, что использование в военных целях объекта повышенной опасности является нарушением норм международного гуманитарного права.Как отметил начальник войск РХБЗ, киевский режим не отказался от реализации давно разработанной им варварской тактики ведения боевых действий методом "химического пояса". Он заключается в расстановке и подрыве емкостей с токсичными химикатами в районах боевых действий российских войск.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Провокации на ЗАЭС – что может остановить атаки КиеваКиев при поддержке Запада готовит провокации с химоружием – МИД РоссииБритания и Украина готовят провокацию против США под видом "атаки" России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, войска рхбз, всу (вооруженные силы украины), украина, провокации