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Киев готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в ДНР - Минобороны - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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Киев готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в ДНР - Минобороны
Киев готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в ДНР - Минобороны - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Киев готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в ДНР - Минобороны
Киевский режим намеревается подорвать крупный распределительный пункт аммиака в районе Новотроицкого Донецкой Народной Республики и обвинить Россию в создании... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T11:08
2025-07-17T11:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим намеревается подорвать крупный распределительный пункт аммиака в районе Новотроицкого Донецкой Народной Республики и обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.По его словам, в ходе оперативных мероприятий был установлен факт размещения военнослужащими ВСУ в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое антенно-мачтового оборудования. Он напомнил, что использование в военных целях объекта повышенной опасности является нарушением норм международного гуманитарного права.Как отметил начальник войск РХБЗ, киевский режим не отказался от реализации давно разработанной им варварской тактики ведения боевых действий методом "химического пояса". Он заключается в расстановке и подрыве емкостей с токсичными химикатами в районах боевых действий российских войск.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Провокации на ЗАЭС – что может остановить атаки КиеваКиев при поддержке Запада готовит провокации с химоружием – МИД РоссииБритания и Украина готовят провокацию против США под видом "атаки" России
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РИА Новости Крым
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россия, новости сво, министерство обороны рф, войска рхбз, всу (вооруженные силы украины), украина, провокации
Киев готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в ДНР - Минобороны

Украина планирует подорвать 550 тонн аммиака в Новотроицком ДНР - Минобороны

11:08 17.07.2025 (обновлено: 11:18 17.07.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВойска РХБЗ
Войска РХБЗ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим намеревается подорвать крупный распределительный пункт аммиака в районе Новотроицкого Донецкой Народной Республики и обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
По его словам, в ходе оперативных мероприятий был установлен факт размещения военнослужащими ВСУ в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое антенно-мачтового оборудования.
"Предприятие является объектом опасности первого класса, а при его поражении в результате удара возможен выброс в окружающую среду более 550 тонн жидкого аммиака. Расчет делается на последующее обвинение нашей страны в умышленном создании техногенной катастрофы и нанесении нашей стране репутационного ущерба", - сказал Ртищев.
Он напомнил, что использование в военных целях объекта повышенной опасности является нарушением норм международного гуманитарного права.
Как отметил начальник войск РХБЗ, киевский режим не отказался от реализации давно разработанной им варварской тактики ведения боевых действий методом "химического пояса". Он заключается в расстановке и подрыве емкостей с токсичными химикатами в районах боевых действий российских войск.
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РоссияНовости СВОМинистерство обороны РФВойска РХБЗВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаПровокации
 
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