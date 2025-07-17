https://crimea.ria.ru/20250717/khuzhe-fashistov-krymskie-tatary-pro-vandalizm-na-kholme-slavy-vo-lvove-1148019087.html
Хуже фашистов: крымские татары про вандализм на Холме Славы во Львове
Хуже фашистов: крымские татары про вандализм на Холме Славы во Львове - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Хуже фашистов: крымские татары про вандализм на Холме Славы во Львове
Крымские татары назвали вандализм на Холме Славы во Львове в отношении останков советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, очередным... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T13:12
2025-07-17T13:12
2025-07-17T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Крымские татары назвали вандализм на Холме Славы во Львове в отношении останков советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, очередным способ столкнуть народы лбами. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Госсовета Крыма Ибраим Ширин.На Холме Славы во Львове вместе с другими более чем 350-ю советскими воинами похоронены и 13 героев СССР, в их числе крымский татарин, уроженец Крыма Абдуль Тейфук.Он уверен, что факт уничтожения мемориала в очередной раз свидетельствует о том, что Украина ничего хорошего не делала и не сделает в будущем для крымских татар.Ибраим Ширин считает, что вести переговоры с украинской стороной о передаче праха воинов с Холма Славы на данный момент невозможно."Переговоры вести нереально. Нужно после победы выдвигать свои требования. Но не стоит отделять Абдул-Тейфука отдельно, у героев нет национальности. Нужно забрать прах всех героев и перезахоронить его в Крыму, либо в любой части нашей великой Родины России, где будут чтить их память", - убежден Ширин.Холм Славы – мемориал во Львове, где захоронен прах воинов Первой мировой и Великой Отечественной войн. В 2002 году ему было присвоено звание национального мемориала. На мемориале находятся как братские, так и индивидуальные могилы. Мемориал в память красноармейцев был открыт в 1948 году. В том числе на Холме Славы был похоронен Семен Алаев, благодаря которому были обезврежены мины, оставленные отступающими немцами для уничтожения Львова. Еще в 1992 году Львовский областной совет принимал решение демонтировать советские военные мемориалы во Львове, однако это решение позже было отменено. Мемориал неоднократно подвергался вандализму. 2 мая 2025 года властями Украины принято решение демонтировать мемориал.Абдуль Тейфук – уроженец поселка Партенит под Алуштой, крымский татарин, получил звание Героя Советского Союза 20 декабря 1943 года. Во время Великой Отечественной войны был четырежды тяжело ранен, погиб 18 марта 1945 года во время ведения разведки в Польше. Также награжден Орденом Ленина, Орденом Красного Знамени, Орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями. В Партените ему установлен памятник, в Крыму несколько улиц названы именем Героя СССР Абдуля Тейфука.* Экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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Хуже фашистов: крымские татары про вандализм на Холме Славы во Львове
Крымские татары отреагировали на осквернение могил на Холме Славы во Львове
Шеф-редактор специальных проектов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым.
Крымские татары назвали вандализм на Холме Славы во Львове в отношении останков советских воинов
, погибших во время Великой Отечественной войны, очередным способ столкнуть народы лбами. Об этом РИА Новости Крым
заявил депутат Госсовета Крыма Ибраим Ширин.
На Холме Славы во Львове вместе с другими более чем 350-ю советскими воинами похоронены и 13 героев СССР, в их числе крымский татарин, уроженец Крыма Абдуль Тейфук.
"Это террор по отношению к целому человечеству, потому что мы все знаем, каким злом была коричневая чума. И тем, что делает Украина, она доказывает, что они даже похуже, чем немцы, потому что немцы делали все, но историю не стирали", - говорит Ибраим Ширин.
Он уверен, что факт уничтожения мемориала в очередной раз свидетельствует о том, что Украина ничего хорошего не делала и не сделает в будущем для крымских татар.
"Это работа запада. Мы же знаем, что запад отбирает у людей прошлое, чтобы написать новое будущее, сталкивающее лбами два родных народа. А деятели запрещенного в России незаконного меджлиса* из-за границы пытаются манипулировать национальной политикой в Крыму, обещая золотые горы. Но мы понимаем, что Украина не сделает ничего: вот так они чтят крымско-татарских героев, не говоря уж об украинских", - прокомментировал случившееся крымский политик и общественный деятель.
Ибраим Ширин считает, что вести переговоры с украинской стороной о передаче праха воинов с Холма Славы на данный момент невозможно.
"Переговоры вести нереально. Нужно после победы выдвигать свои требования. Но не стоит отделять Абдул-Тейфука отдельно, у героев нет национальности. Нужно забрать прах всех героев и перезахоронить его в Крыму, либо в любой части нашей великой Родины России, где будут чтить их память", - убежден Ширин.
Холм Славы – мемориал во Львове, где захоронен прах воинов Первой мировой и Великой Отечественной войн. В 2002 году ему было присвоено звание национального мемориала. На мемориале находятся как братские, так и индивидуальные могилы. Мемориал в память красноармейцев был открыт в 1948 году.
В том числе на Холме Славы был похоронен Семен Алаев, благодаря которому были обезврежены мины, оставленные отступающими немцами для уничтожения Львова. Еще в 1992 году Львовский областной совет принимал решение демонтировать советские военные мемориалы во Львове, однако это решение позже было отменено. Мемориал неоднократно подвергался вандализму. 2 мая 2025 года властями Украины принято решение демонтировать мемориал.
Абдуль Тейфук – уроженец поселка Партенит под Алуштой, крымский татарин, получил звание Героя Советского Союза 20 декабря 1943 года. Во время Великой Отечественной войны был четырежды тяжело ранен, погиб 18 марта 1945 года во время ведения разведки в Польше. Также награжден Орденом Ленина, Орденом Красного Знамени, Орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями. В Партените ему установлен памятник, в Крыму несколько улиц названы именем Героя СССР Абдуля Тейфука.
* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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