https://crimea.ria.ru/20250717/khuzhe-fashistov-krymskie-tatary-pro-vandalizm-na-kholme-slavy-vo-lvove-1148019087.html

Хуже фашистов: крымские татары про вандализм на Холме Славы во Львове

Хуже фашистов: крымские татары про вандализм на Холме Славы во Львове - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Хуже фашистов: крымские татары про вандализм на Холме Славы во Львове

Крымские татары назвали вандализм на Холме Славы во Львове в отношении останков советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, очередным... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T13:12

2025-07-17T13:12

2025-07-17T13:12

эксклюзивы риа новости крым

крым

львов

украина

в мире

происшествия

великая отечественная война

история

ибраим ширин

крымские татары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1148005715_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4081a809a74123c349f8c63ab6f3b347.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Крымские татары назвали вандализм на Холме Славы во Львове в отношении останков советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, очередным способ столкнуть народы лбами. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Госсовета Крыма Ибраим Ширин.На Холме Славы во Львове вместе с другими более чем 350-ю советскими воинами похоронены и 13 героев СССР, в их числе крымский татарин, уроженец Крыма Абдуль Тейфук.Он уверен, что факт уничтожения мемориала в очередной раз свидетельствует о том, что Украина ничего хорошего не делала и не сделает в будущем для крымских татар.Ибраим Ширин считает, что вести переговоры с украинской стороной о передаче праха воинов с Холма Славы на данный момент невозможно."Переговоры вести нереально. Нужно после победы выдвигать свои требования. Но не стоит отделять Абдул-Тейфука отдельно, у героев нет национальности. Нужно забрать прах всех героев и перезахоронить его в Крыму, либо в любой части нашей великой Родины России, где будут чтить их память", - убежден Ширин.Холм Славы – мемориал во Львове, где захоронен прах воинов Первой мировой и Великой Отечественной войн. В 2002 году ему было присвоено звание национального мемориала. На мемориале находятся как братские, так и индивидуальные могилы. Мемориал в память красноармейцев был открыт в 1948 году. В том числе на Холме Славы был похоронен Семен Алаев, благодаря которому были обезврежены мины, оставленные отступающими немцами для уничтожения Львова. Еще в 1992 году Львовский областной совет принимал решение демонтировать советские военные мемориалы во Львове, однако это решение позже было отменено. Мемориал неоднократно подвергался вандализму. 2 мая 2025 года властями Украины принято решение демонтировать мемориал.Абдуль Тейфук – уроженец поселка Партенит под Алуштой, крымский татарин, получил звание Героя Советского Союза 20 декабря 1943 года. Во время Великой Отечественной войны был четырежды тяжело ранен, погиб 18 марта 1945 года во время ведения разведки в Польше. Также награжден Орденом Ленина, Орденом Красного Знамени, Орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями. В Партените ему установлен памятник, в Крыму несколько улиц названы именем Героя СССР Абдуля Тейфука.* Экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

львов

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, львов, украина, в мире, происшествия, великая отечественная война, история, ибраим ширин, крымские татары, осквернение памятников советским воинам, памятники