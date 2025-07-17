https://crimea.ria.ru/20250717/initsiativy-kryma-po-migrantam-i-pomosch-aeroportu-simferopol--glavnoe-1148038333.html
Инициативы Крыма по мигрантам и помощь аэропорту Симферополь – главное
Инициативы Крыма по мигрантам и помощь аэропорту Симферополь – главное - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Инициативы Крыма по мигрантам и помощь аэропорту Симферополь – главное
Предложения Крыма по запрету въезда семей мигрантов включат в федеральный законопроект. Аэропорт Симферополя получит дополнительную поддержку от государства. В... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T22:42
2025-07-17T22:42
2025-07-17T22:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Предложения Крыма по запрету въезда семей мигрантов включат в федеральный законопроект. Аэропорт Симферополя получит дополнительную поддержку от государства. В Госдуме разъяснили действие норм нового закона о лишении приобретенного гражданства РФ в Крыму. Россия передала Украине еще 1000 тел солдат ВСУ. В Крыму умер советский и российский кинорежиссер и продюсер Юрий Кара.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Инициативы Крыма по мигрантам учтут в федеральном законеПредложения Крыма по запрету въезда семей мигрантов включат в федеральный законопроект. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Наши предложения, касающиеся миграционного законодательства, находятся на рассмотрении комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Они будут включены в один из законопроектов", – сообщил Аксенов.Аэропорт Симферополь получит допподдержку от государстваАвиагавани юга и центра России, в том числе аэропорт Симферополь, получат дополнительную помощь от государства. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Принято решение дополнительно выделить таким воздушным гаваням более 6 миллиардов рублей. Ранее на их поддержку было направлено порядка 27 миллиардов рублей", – сказал Мишустин.Он отметил, что средства направят на оплату труда и сохранение коллективов, а также финансирование развития аэродромной инфраструктуры.Будут ли в Крыму лишать гражданства РФ по новому законуНормы нового закона, расширяющего перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, на Крым распространяться не будут. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин."На граждан Российской Федерации, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, Республике Крым и Севастополе, нормы закона не распространяются", – уточнил он.Володин отметил, что, согласно новому закону, оснований для лишения приобретенного гражданства РФ теперь стало более 80.Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУРоссия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей, взамен переданы 19 тел погибших российских военных. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский."Передали сегодня Украине еще 1000 тел солдат ВСУ. Получили 19 тел погибших наших бойцов. Да упокоятся они на родной земле", – сказал он.В Минобороны сегодня сообщали, что за минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции еще 1200 военнослужащих.Ушел из жизни режиссер Юрий КараВ Ялте на 71 году жизни умер кинорежиссер Юрий Кара. Причиной кончины стал инфаркт. Об этом сообщила организатор Фестиваля кино и телефильмов духовно-нравственного содержания "Святой Владимир" Елена Иваниченко."Печальная новость для друзей, близких и почитателей таланта, огромная утрата для отечественного кино. Ушел из жизни Юрий Кара", – сообщила Иваниченко.Она отметила, что накануне Кара был госпитализирован в Ливадийскую больницу.
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https://crimea.ria.ru/20250717/bolshoe-dorozhnoe-stroitelstvo--chto-sdelayut-v-krymu-do-kontsa-goda-1148033363.html
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Предложения Крыма по запрету въезда семей мигрантов включат в федеральный законопроект. Аэропорт Симферополя получит дополнительную поддержку от государства. В Госдуме разъяснили действие норм нового закона о лишении приобретенного гражданства РФ в Крыму. Россия передала Украине еще 1000 тел солдат ВСУ. В Крыму умер советский и российский кинорежиссер и продюсер Юрий Кара.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Инициативы Крыма по мигрантам учтут в федеральном законе
Предложения Крыма по запрету въезда семей мигрантов включат в федеральный законопроект. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Наши предложения, касающиеся миграционного законодательства, находятся на рассмотрении комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Они будут включены в один из законопроектов", – сообщил
Аксенов.
Аэропорт Симферополь получит допподдержку от государства
Авиагавани юга и центра России, в том числе аэропорт Симферополь, получат дополнительную помощь от государства. Об этом сообщил
премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Принято решение дополнительно выделить таким воздушным гаваням более 6 миллиардов рублей. Ранее на их поддержку было направлено порядка 27 миллиардов рублей", – сказал Мишустин.
Он отметил, что средства направят на оплату труда и сохранение коллективов, а также финансирование развития аэродромной инфраструктуры.
Будут ли в Крыму лишать гражданства РФ по новому закону
Нормы нового закона, расширяющего перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, на Крым распространяться не будут. Об этом сообщил
председатель ГД Вячеслав Володин.
"На граждан Российской Федерации, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, Республике Крым и Севастополе, нормы закона не распространяются", – уточнил он.
Володин отметил, что, согласно новому закону, оснований для лишения приобретенного гражданства РФ теперь стало более 80.
Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ
Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей, взамен переданы 19 тел погибших российских военных. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.
"Передали сегодня Украине еще 1000 тел солдат ВСУ. Получили 19 тел погибших наших бойцов. Да упокоятся они на родной земле", – сказал
он.
В Минобороны сегодня сообщали
, что за минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции еще 1200 военнослужащих.
Ушел из жизни режиссер Юрий Кара
В Ялте на 71 году жизни умер кинорежиссер Юрий Кара. Причиной кончины стал инфаркт. Об этом сообщила организатор Фестиваля кино и телефильмов духовно-нравственного содержания "Святой Владимир" Елена Иваниченко.
"Печальная новость для друзей, близких и почитателей таланта, огромная утрата для отечественного кино. Ушел из жизни Юрий Кара", – сообщила
Иваниченко.
Она отметила, что накануне Кара был госпитализирован в Ливадийскую больницу.