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Грозы и град: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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Грозы и град: погода в Крыму на четверг
Грозы и град: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Грозы и град: погода в Крыму на четверг
В четверг зв Крыму погода будет определяться полем пониженного атмосферного давления. В ночные часы без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди с... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-17T00:01
2025-07-16T16:55
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В четверг зв Крыму погода будет определяться полем пониженного атмосферного давления. В ночные часы без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +33...35 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +31...+33.В Ялте переменная облачность, днем дождь с градом, в Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +24 до +26 градусов, днем от +31 до +34.В Евпатории переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +22...+24, днем +34...+36 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Грозы и град: погода в Крыму на четверг

Погода в Крыму на четверг

00:01 17.07.2025
 
© РИА НовостиГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В четверг зв Крыму погода будет определяться полем пониженного атмосферного давления. В ночные часы без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…23, на южном и восточном побережье до +26; днем +31…36, в горах +25…30", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +33...35 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +31...+33.
В Ялте переменная облачность, днем дождь с градом, в Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +24 до +26 градусов, днем от +31 до +34.
В Евпатории переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +22...+24, днем +34...+36 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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00:00Какой сегодня праздник: 17 июля
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