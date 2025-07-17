https://crimea.ria.ru/20250717/grozy-i-grad-pogoda-v-krymu-na-chetverg-1147921645.html

Грозы и град: погода в Крыму на четверг

Грозы и град: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Грозы и град: погода в Крыму на четверг

В четверг зв Крыму погода будет определяться полем пониженного атмосферного давления. В ночные часы без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди с... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-17T00:01

2025-07-17T00:01

2025-07-16T16:55

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

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евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В четверг зв Крыму погода будет определяться полем пониженного атмосферного давления. В ночные часы без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +33...35 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +31...+33.В Ялте переменная облачность, днем дождь с градом, в Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +24 до +26 градусов, днем от +31 до +34.В Евпатории переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +22...+24, днем +34...+36 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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