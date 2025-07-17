https://crimea.ria.ru/20250717/dron-vsu-atakoval-mchs-v-gorlovke--raneny-troe-spasateley-1148041038.html

Дрон ВСУ атаковал МЧС в Горловке – ранены трое спасателей

Дрон ВСУ атаковал МЧС в Горловке – ранены трое спасателей - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Дрон ВСУ атаковал МЧС в Горловке – ранены трое спасателей

Три сотрудника МЧС получили ранения при ударе дрона ВСУ по пожарной автоцистерне в Горловке, которая подверглась массированной артиллерийской и беспилотной... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T21:37

2025-07-17T21:37

2025-07-17T21:51

горловка

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Три сотрудника МЧС получили ранения при ударе дрона ВСУ по пожарной автоцистерне в Горловке, которая подверглась массированной артиллерийской и беспилотной атаке украинских боевиков. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Как рассказали в ГУ МЧС России по республике, беспилотник вооруженных сил Украины совершил целенаправленный сброс на технику МЧС России, когда сотрудники пожарно-спасательной части возвращались в подразделение после заправки пожарной автоцистерны на водоеме.По информации ведомства, пожарные успели заметить приближающийся дрон врага и покинули автомобиль до того, как боеприпас опустился на машину, пробив крышу над местом водителя. При ударе российские спасатели получили акубаротравму и были доставлены в больницу, уточнили в МЧС.В этот день, по слова главы ДНР Денисам Пушилина, украинские войска сегодня трижды атаковали Горловку с применением ударных беспилотников и ствольной артиллерии калибром 155 мм.Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщал о массированной атаке ВСУ на центр города, в результате которой были ранены ребенок и шестеро взрослых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два сотрудника МЧС Севастополя погибли при детонации в Курской областиВСУ ударили по машине "скорой" в Белгородской области - ранены 4 человекаВСУ атаковали пожарный автомобиль в ДНР – ранены четыре сотрудника МЧС

горловка

донецкая народная республика (днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горловка, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости сво, новости