https://crimea.ria.ru/20250717/dron-vsu-atakoval-mchs-v-gorlovke--raneny-troe-spasateley-1148041038.html
Дрон ВСУ атаковал МЧС в Горловке – ранены трое спасателей
Дрон ВСУ атаковал МЧС в Горловке – ранены трое спасателей - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Дрон ВСУ атаковал МЧС в Горловке – ранены трое спасателей
Три сотрудника МЧС получили ранения при ударе дрона ВСУ по пожарной автоцистерне в Горловке, которая подверглась массированной артиллерийской и беспилотной... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T21:37
2025-07-17T21:37
2025-07-17T21:51
горловка
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Три сотрудника МЧС получили ранения при ударе дрона ВСУ по пожарной автоцистерне в Горловке, которая подверглась массированной артиллерийской и беспилотной атаке украинских боевиков. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Как рассказали в ГУ МЧС России по республике, беспилотник вооруженных сил Украины совершил целенаправленный сброс на технику МЧС России, когда сотрудники пожарно-спасательной части возвращались в подразделение после заправки пожарной автоцистерны на водоеме.По информации ведомства, пожарные успели заметить приближающийся дрон врага и покинули автомобиль до того, как боеприпас опустился на машину, пробив крышу над местом водителя. При ударе российские спасатели получили акубаротравму и были доставлены в больницу, уточнили в МЧС.В этот день, по слова главы ДНР Денисам Пушилина, украинские войска сегодня трижды атаковали Горловку с применением ударных беспилотников и ствольной артиллерии калибром 155 мм.Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщал о массированной атаке ВСУ на центр города, в результате которой были ранены ребенок и шестеро взрослых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два сотрудника МЧС Севастополя погибли при детонации в Курской областиВСУ ударили по машине "скорой" в Белгородской области - ранены 4 человекаВСУ атаковали пожарный автомобиль в ДНР – ранены четыре сотрудника МЧС
горловка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости сво, новости
Дрон ВСУ атаковал МЧС в Горловке – ранены трое спасателей
В Горловке трое спасателей ранены при атаке украинского беспилотника на автоцистерну МЧС
21:37 17.07.2025 (обновлено: 21:51 17.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Три сотрудника МЧС получили ранения при ударе дрона ВСУ по пожарной автоцистерне в Горловке, которая подверглась массированной артиллерийской и беспилотной атаке украинских боевиков. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на пожарную автоцистерну ранения средней степени тяжести получили три сотрудника МЧС России", – написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Как рассказали в ГУ МЧС России по республике, беспилотник вооруженных сил Украины совершил целенаправленный сброс на технику МЧС России, когда сотрудники пожарно-спасательной части возвращались в подразделение после заправки пожарной автоцистерны на водоеме.
По информации ведомства, пожарные успели заметить приближающийся дрон врага и покинули автомобиль до того, как боеприпас опустился на машину, пробив крышу над местом водителя. При ударе российские спасатели получили акубаротравму и были доставлены в больницу, уточнили в МЧС.
В этот день, по слова главы ДНР Денисам Пушилина, украинские войска сегодня трижды атаковали Горловку с применением ударных беспилотников и ствольной артиллерии калибром 155 мм.
"Повреждены жилое домостроение и объект гражданской инфраструктуры (котельная) в Калининском районе Горловки", – добавил Пушилин.
Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщал
о массированной атаке ВСУ на центр города, в результате которой были ранены ребенок и шестеро взрослых.
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