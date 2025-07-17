https://crimea.ria.ru/20250717/chast-kerchi-na-den-ostanetsya-bez-gaza-1147981105.html

Часть Керчи на день останется без газа

Часть Керчи на день останется без газа - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Часть Керчи на день останется без газа

В Керчи около 90 домов останутся без газоснабжения в пятницу из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-17T06:45

2025-07-17T06:45

2025-07-16T14:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17июл - РИА Новости Крым. В Керчи около 90 домов останутся без газоснабжения в пятницу из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Так, в зону отключения попадают частные дома на улицах Воровского (9 домов), Гладкова (6 домов), Гоголя (13 домов), Маяковского (20 домов), Турчинского (22 дома), Чкалова(10 домов), переулок Гоголя (10 домов).Жителей этих улиц призвали перекрыть краны перед газовыми приборами. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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