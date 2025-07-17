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Часть Керчи на день останется без газа
Часть Керчи на день останется без газа - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Часть Керчи на день останется без газа
В Керчи около 90 домов останутся без газоснабжения в пятницу из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-17T06:45
2025-07-17T06:45
2025-07-16T14:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17июл - РИА Новости Крым. В Керчи около 90 домов останутся без газоснабжения в пятницу из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Так, в зону отключения попадают частные дома на улицах Воровского (9 домов), Гладкова (6 домов), Гоголя (13 домов), Маяковского (20 домов), Турчинского (22 дома), Чкалова(10 домов), переулок Гоголя (10 домов).Жителей этих улиц призвали перекрыть краны перед газовыми приборами. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, керчь, газ, крымгазсети, жкх крыма и севастополя
Часть Керчи на день останется без газа
В Керчи 90 домов останутся без газа 18 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 17июл - РИА Новости Крым. В Керчи около 90 домов останутся без газоснабжения в пятницу из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"18 июля с 9:00 в связи с технологическим присоединением (врезка с отключением) будет прекращена подача газа по ряду адресов. Подключение газоснабжения будет производиться в этот же день при наличии абонентов", - проинформировали власти Керчи.
Так, в зону отключения попадают частные дома на улицах Воровского (9 домов), Гладкова (6 домов), Гоголя (13 домов), Маяковского (20 домов), Турчинского (22 дома), Чкалова(10 домов), переулок Гоголя (10 домов).
Жителей этих улиц призвали перекрыть краны перед газовыми приборами.
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