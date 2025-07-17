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Армия России за сутки освободила три населенных пункта в зоне СВО

Армия России за сутки освободила три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Армия России за сутки освободила три населенных пункта в зоне СВО

Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T12:54

2025-07-17T12:54

2025-07-17T13:10

новости сво

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Новохатское в ДНР. Во вторник сообщалось, что российские военные освободили населенные пункты Петровка и Воскресенка в ДНР.В понедельник стало известно об освобождении Малиновки в Запорожской области и Маяка в ДНР. В воскресенье подразделения российских войск взяли под контроль населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в Донбассе. В пятницу стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Зеленая Долина в ДНР. В среду в Минобороны РФ проинформировали, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

харьковская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), запорожская область, харьковская область, министерство обороны рф, потери всу