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Армия России за сутки освободила три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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Армия России за сутки освободила три населенных пункта в зоне СВО
Армия России за сутки освободила три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Армия России за сутки освободила три населенных пункта в зоне СВО
Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T12:54
2025-07-17T13:10
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
харьковская область
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Новохатское в ДНР. Во вторник сообщалось, что российские военные освободили населенные пункты Петровка и Воскресенка в ДНР.В понедельник стало известно об освобождении Малиновки в Запорожской области и Маяка в ДНР. В воскресенье подразделения российских войск взяли под контроль населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в Донбассе. В пятницу стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Зеленая Долина в ДНР. В среду в Минобороны РФ проинформировали, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), запорожская область, харьковская область, министерство обороны рф, потери всу
Армия России за сутки освободила три населенных пункта в зоне СВО

Армия России освободила три населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях и в ДНР

12:54 17.07.2025 (обновлено: 13:10 17.07.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Попов Яр Донецкой Народной Республики. Бойцы группировки "Днепр" взяли под контроль населенный пункт Каменское Запорожской области, а военнослужащие группировки "Север" освободили Дегтярное в Харьковской области", – проинформировали в Минобороны.
Накануне стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Новохатское в ДНР. Во вторник сообщалось, что российские военные освободили населенные пункты Петровка и Воскресенка в ДНР.
В понедельник стало известно об освобождении Малиновки в Запорожской области и Маяка в ДНР. В воскресенье подразделения российских войск взяли под контроль населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в Донбассе. В пятницу стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Зеленая Долина в ДНР. В среду в Минобороны РФ проинформировали, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьХарьковская областьМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
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