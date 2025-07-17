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Армия России за сутки освободила три населенных пункта в зоне СВО
Армия России за сутки освободила три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Армия России за сутки освободила три населенных пункта в зоне СВО
Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T12:54
2025-07-17T12:54
2025-07-17T13:10
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
харьковская область
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Новохатское в ДНР. Во вторник сообщалось, что российские военные освободили населенные пункты Петровка и Воскресенка в ДНР.В понедельник стало известно об освобождении Малиновки в Запорожской области и Маяка в ДНР. В воскресенье подразделения российских войск взяли под контроль населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в Донбассе. В пятницу стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Зеленая Долина в ДНР. В среду в Минобороны РФ проинформировали, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), запорожская область, харьковская область, министерство обороны рф, потери всу
Армия России за сутки освободила три населенных пункта в зоне СВО
Армия России освободила три населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях и в ДНР
12:54 17.07.2025 (обновлено: 13:10 17.07.2025)