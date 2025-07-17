https://crimea.ria.ru/20250717/aksenov-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-yuriya-kary-1148030124.html
Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Кары
Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Кары - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Кары
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким режиссера Юрия Кары, назвав его талантливым художником и настоящим патриотом России. РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T15:22
2025-07-17T15:22
2025-07-17T15:18
сергей аксенов
память
утраты
юрий кара
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким режиссера Юрия Кары, назвав его талантливым художником и настоящим патриотом России.По словам главы республики, смерть Юрия Кары – это невосполнимая утрата для российского кинематографа и всей отечественной культуры.О смерти Юрия Кары стало известно в четверг. Он скончался на 71-м году жизни от обширного инфаркта в Ливадийской больнице в Ялте. Накануне днем его госпитализировали и сделали операцию, но ему не стало лучше.Режиссер снял более 10 кинолент, наиболее известные из них "Воры в законе", "Мастер и Маргарита", "Я – кукла". Юрий Кара – заслуженный деятель искусств РФ. Преподавал на Высших курсах кино и телевидения ВГИК, руководил мастерской кинорежиссуры.
https://crimea.ria.ru/20250717/yuriy-kara-intervyu-rezhissera-o-kryme-i-roli-donbassa-v-ego-zhizni-1148026158.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, память, утраты, юрий кара
Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Кары
Аксенов выразил соболезнования родным и близким скончавшегося режиссера Юрия Кары
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким режиссера Юрия Кары, назвав его талантливым художником и настоящим патриотом России.
"Знал Юрия Викторовича лично. Его фильмы стали отражением эпохи, их любили миллионы зрителей. Мы всегда будем помнить его не только как талантливого художника, но и как настоящего патриота, человек с твердой и принципиальной позицией", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, смерть Юрия Кары – это невосполнимая утрата для российского кинематографа и всей отечественной культуры.
О смерти Юрия Кары
стало известно в четверг. Он скончался на 71-м году жизни от обширного инфаркта в Ливадийской больнице в Ялте. Накануне днем его госпитализировали и сделали операцию, но ему не стало лучше.
Режиссер снял более 10 кинолент, наиболее известные из них "Воры в законе", "Мастер и Маргарита", "Я – кукла". Юрий Кара – заслуженный деятель искусств РФ. Преподавал на Высших курсах кино и телевидения ВГИК, руководил мастерской кинорежиссуры.