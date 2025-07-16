"Золотая кладовая" в Керчи: что представлено на выставке - ВИДЕО
В "Золотой кладовой" Керчи представлены уникальные находки Боспорского царства - ВИДЕО
КЕРЧЬ, 16 июл – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Двадцатый сезон подряд в Керчи открывается "Золотая кладовая" Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (ВКИКМЗ). В экспозиции – часть культурного достояния современных крымчан. Экспонаты рассказывают о ремеслах, экономике, мировоззрении и вкусах жителей Боспорского царства, об этом в музее рассказали РИА Новости Крым.
В "Золотой кладовой" представлена часть коллекции предметов из драгоценных металлов эпохи античности в истории Керченского полуострова. Они – зримое свидетельство жизни Боспорского царства. Это экспонаты, обнаруженные на античных городищах, некрополях, располагавшихся в разных частях Керченского полуострова. Условно экспозиция разделена на две части – нумизматика и украшения, пояснили в музее.
"Здесь немало эксклюзивных вещей. Прежде всего, это клад кизикинов, которые были найдены на античном городище Мирмекий. Это самое крупное собрание таких монет в музейных коллекциях. Украшения, представленные в нашей экспозиции - это, в основном, гарнитуры украшений. Часть украшений найдена в нарушенных погребениях, которые были потревожены в средние века или в XIX веке, здесь есть и единичные экземпляры из разоренных захоронений", – рассказала заместитель генерального директора ВКИКМЗ Наталья Быковская.
Все эти предметы рассказывают о жителях Боспорского царства, их вкусах, их представлениях о религиозной и светской жизни. Очень выразителен нумизматический материал, особенно для тех, кто может "читать язык" этих предметов, - говорят в музее.
© РИА Новости КрымЗолотая кладовая Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник
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Золотая кладовая Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЗолотая кладовая Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник
2 из 7
Золотая кладовая Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЗолотая кладовая Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник
3 из 7
Золотая кладовая Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЗолотая кладовая Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник
4 из 7
Золотая кладовая Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЗолотая кладовая Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник
5 из 7
Золотая кладовая Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЗолотая кладовая Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник
6 из 7
Золотая кладовая Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЗолотая кладовая Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник
7 из 7
Золотая кладовая Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник
© РИА Новости Крым
1 из 7
Золотая кладовая Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник
© РИА Новости Крым
2 из 7
Золотая кладовая Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник
© РИА Новости Крым
3 из 7
Золотая кладовая Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник
© РИА Новости Крым
4 из 7
Золотая кладовая Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник
© РИА Новости Крым
5 из 7
Золотая кладовая Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник
© РИА Новости Крым
6 из 7
Золотая кладовая Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник
© РИА Новости Крым
7 из 7
Золотая кладовая Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник
© РИА Новости Крым
Прежде чем стать частью экспозиции, каждая доставленная археологами находка проходит реставрацию. Занимаются этим специалисты отдела реставрации.
"Это очень кропотливая работа. Предметы попадают к нам не всегда в хорошем состоянии. Мы аккуратно, шаг за шагом расчищаем и восстанавливаем первоначальный вид экспонатов", – рассказала начальник отдела реставрации ВКИКМЗ Ольга Гунчина.
Сейчас на столах у реставраторов предметы, найденные в Керчи в районе Комсомольского парка при строительстве фонтана. Это – неграбленое захоронение. Приблизительная датировка – первые века нашей эры. Историки предполагают, что вещи принадлежали человеку, занимавшему высокое положение в обществе.
"Воззрения людей, живших до нас на этой земле, на окружавший их мир хорошо считываются через эти памятники. Мы приглашаем сюда людей мыслящих. Наступает такой момент, когда человеку становится интересно знать – откуда он, кто он, какое место занимает в этом огромном мире. И мы через погружение в историю помогаем найти эти ответы", – подчеркнула Наталья Быковская.
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