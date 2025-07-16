https://crimea.ria.ru/20250716/zolotaya-kladovaya-v-kerchi-chto-predstavleno-na-vystavke---video-1148001364.html

"Золотая кладовая" в Керчи: что представлено на выставке - ВИДЕО

"Золотая кладовая" в Керчи: что представлено на выставке - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 16.07.2025

"Золотая кладовая" в Керчи: что представлено на выставке - ВИДЕО

Двадцатый сезон подряд в Керчи открывается "Золотая кладовая" Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (ВКИКМЗ). В экспозиции – часть... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T20:31

2025-07-16T20:31

2025-07-16T20:31

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восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

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КЕРЧЬ, 16 июл – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Двадцатый сезон подряд в Керчи открывается "Золотая кладовая" Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (ВКИКМЗ). В экспозиции – часть культурного достояния современных крымчан. Экспонаты рассказывают о ремеслах, экономике, мировоззрении и вкусах жителей Боспорского царства, об этом в музее рассказали РИА Новости Крым.В "Золотой кладовой" представлена часть коллекции предметов из драгоценных металлов эпохи античности в истории Керченского полуострова. Они – зримое свидетельство жизни Боспорского царства. Это экспонаты, обнаруженные на античных городищах, некрополях, располагавшихся в разных частях Керченского полуострова. Условно экспозиция разделена на две части – нумизматика и украшения, пояснили в музее.Все эти предметы рассказывают о жителях Боспорского царства, их вкусах, их представлениях о религиозной и светской жизни. Очень выразителен нумизматический материал, особенно для тех, кто может "читать язык" этих предметов, - говорят в музее.Прежде чем стать частью экспозиции, каждая доставленная археологами находка проходит реставрацию. Занимаются этим специалисты отдела реставрации.Сейчас на столах у реставраторов предметы, найденные в Керчи в районе Комсомольского парка при строительстве фонтана. Это – неграбленое захоронение. Приблизительная датировка – первые века нашей эры. Историки предполагают, что вещи принадлежали человеку, занимавшему высокое положение в обществе."Воззрения людей, живших до нас на этой земле, на окружавший их мир хорошо считываются через эти памятники. Мы приглашаем сюда людей мыслящих. Наступает такой момент, когда человеку становится интересно знать – откуда он, кто он, какое место занимает в этом огромном мире. И мы через погружение в историю помогаем найти эти ответы", – подчеркнула Наталья Быковская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День крепости Керчь – как проходит интерактивный праздникВыпущен дополнительный тираж памятной монеты "Золотая пектораль"Царский курган в Керчи снова откроют для посетителей

https://crimea.ria.ru/20250709/dom-korabl-i-komnaty-kayuty-muzey-grina-v-feodosii-otmechaet-55-letie-1147824013.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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