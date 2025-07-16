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Жара с грозами: где в Крыму в среду пройдут дожди
Жара с грозами: где в Крыму в среду пройдут дожди - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Жара с грозами: где в Крыму в среду пройдут дожди
В среду в Крыму сохранится жаркая погода. Без осадков, лишь днем в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-16T00:01
2025-07-16T00:01
2025-07-15T15:27
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится жаркая погода. Без осадков, лишь днем в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +33...+35 градусов.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +31...+33.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха +24...+26 градусов, днем +31...+33.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от +22 до +26, днем от +32 до +36 градусов.Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму и Севастополе на период с 13 по 16 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара с грозами: где в Крыму в среду пройдут дожди
В Крыму в среду до +36 градусов и в отдельных районах кратковременные грозовые дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится жаркая погода. Без осадков, лишь днем в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23, на южном и восточном побережье до +26 градусов, днем +31…+36, в горах +25…+30 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +33...+35 градусов.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +31...+33.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха +24...+26 градусов, днем +31...+33.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от +22 до +26, днем от +32 до +36 градусов.
Штормовое предупреждение
из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму и Севастополе на период с 13 по 16 июля.
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