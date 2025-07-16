https://crimea.ria.ru/20250716/zhara-s-grozami-gde-v-krymu-v-sredu-proydut-dozhdi-1147921515.html

Жара с грозами: где в Крыму в среду пройдут дожди

Жара с грозами: где в Крыму в среду пройдут дожди - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Жара с грозами: где в Крыму в среду пройдут дожди

В среду в Крыму сохранится жаркая погода. Без осадков, лишь днем в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-16T00:01

2025-07-16T00:01

2025-07-15T15:27

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится жаркая погода. Без осадков, лишь днем в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +33...+35 градусов.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +31...+33.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха +24...+26 градусов, днем +31...+33.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от +22 до +26, днем от +32 до +36 градусов.Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму и Севастополе на период с 13 по 16 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250715/krymskiy-most-na-zhare-turistam-razdayut-tysyachi-butylok-vody-1147961992.html

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судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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