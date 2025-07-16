Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назначил Шмыгаля министром обороны Украины - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250716/zelenskiy-naznachil-shmygalya-ministrom-oborony-ukrainy-1148004292.html
Зеленский назначил Шмыгаля министром обороны Украины
Зеленский назначил Шмыгаля министром обороны Украины - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Зеленский назначил Шмыгаля министром обороны Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал документы о назначении новым главой минобороны Украины премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом глава... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T20:41
2025-07-16T20:41
кадровые перестановки
владимир зеленский
денис шмыгаль
украина
минобороны украины
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1a/1145232631_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_a41b21e9534696484bb6557d59a89f6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал документы о назначении новым главой минобороны Украины премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом глава киевского режима написал в своем Telegram-канале.Он также добавил, что Укроборонпром возглавит Герман Сметанин. По словам главы киевского режима, сейчас доля украинского оружия на фронте составляет около 40%, при этом Киев рассчитывает увеличить объем до 50% за первые шесть месяцев работы нового правительства, чтоб "выталкивать войну на территорию России".О том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль займет пост министра обороны вместо Рустема Умерова Зеленский заявил 14 июля. Позже депутат Верховной рады Ярослав Железняк уточнил, что Умеров станет послом Украины в США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Зеленский спешно меняет людей на руководящих должностяхЗеленский меняет главу правительства – кто возглавит кабмин УкраиныЗеленский назначил нового генпрокурора после скандала с инвалидностью
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1a/1145232631_0:0:1709:1281_1920x0_80_0_0_5cfb9de6ffed1523516b431b0e46e327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кадровые перестановки, владимир зеленский, денис шмыгаль, украина, минобороны украины, новости
Зеленский назначил Шмыгаля министром обороны Украины

Зеленский подписал документы о назначении Шмыгаля главой минобороны Украины

20:41 16.07.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал документы о назначении новым главой минобороны Украины премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом глава киевского режима написал в своем Telegram-канале.
"Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны. Через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли индустрии", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что Укроборонпром возглавит Герман Сметанин. По словам главы киевского режима, сейчас доля украинского оружия на фронте составляет около 40%, при этом Киев рассчитывает увеличить объем до 50% за первые шесть месяцев работы нового правительства, чтоб "выталкивать войну на территорию России".
О том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль займет пост министра обороны вместо Рустема Умерова Зеленский заявил 14 июля. Позже депутат Верховной рады Ярослав Железняк уточнил, что Умеров станет послом Украины в США.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зачем Зеленский спешно меняет людей на руководящих должностях
Зеленский меняет главу правительства – кто возглавит кабмин Украины
Зеленский назначил нового генпрокурора после скандала с инвалидностью
 
Кадровые перестановкиВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальУкраинаМинобороны УкраиныНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:09ИИ будет проверять машинистов скоростных поездов
20:59Водолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазута
20:51Поезд Феодосия – Москва теперь ходит каждый день
20:41Зеленский назначил Шмыгаля министром обороны Украины
20:31"Золотая кладовая" в Керчи: что представлено на выставке - ВИДЕО
20:24Ребенок за рулем мопеда - в Крыму произошло смертельное ДТП
20:22"Цель одна": почему конфликт на Украине нужен и Трампу
20:04Пожар в Ялтинском заповеднике полностью потушили
19:37Экватор пройден – какой в Крыму будет вторая половина лета
19:19В Крыму назвали виновников природных пожаров
19:03Горящий ресторан в Севастополе потушили – что известно о ЧП
18:59Две девушки пострадали в аварии под Судаком
18:32Меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - Путин
18:18Путин в Магнитогорске - чем удивили российские металлурги
18:07В Крыму закрыли около 20 нелегальных аттракционов
17:54В Севастополе 17 многодетных семей получили миллион на ипотеку
17:31Севатополец получил 2,5 года за комментарии с призывом к насилию
17:06Крымский мост сейчас - что происходит
16:56Крымчанина будут судить за махинации с землей на 11 млн рублей
16:29Пожар в заповеднике в Крыму локализован
Лента новостейМолния