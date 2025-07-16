https://crimea.ria.ru/20250716/zelenskiy-naznachil-shmygalya-ministrom-oborony-ukrainy-1148004292.html

Зеленский назначил Шмыгаля министром обороны Украины

Зеленский назначил Шмыгаля министром обороны Украины - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Зеленский назначил Шмыгаля министром обороны Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал документы о назначении новым главой минобороны Украины премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом глава... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T20:41

2025-07-16T20:41

2025-07-16T20:41

кадровые перестановки

владимир зеленский

денис шмыгаль

украина

минобороны украины

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал документы о назначении новым главой минобороны Украины премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом глава киевского режима написал в своем Telegram-канале.Он также добавил, что Укроборонпром возглавит Герман Сметанин. По словам главы киевского режима, сейчас доля украинского оружия на фронте составляет около 40%, при этом Киев рассчитывает увеличить объем до 50% за первые шесть месяцев работы нового правительства, чтоб "выталкивать войну на территорию России".О том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль займет пост министра обороны вместо Рустема Умерова Зеленский заявил 14 июля. Позже депутат Верховной рады Ярослав Железняк уточнил, что Умеров станет послом Украины в США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Зеленский спешно меняет людей на руководящих должностяхЗеленский меняет главу правительства – кто возглавит кабмин УкраиныЗеленский назначил нового генпрокурора после скандала с инвалидностью

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кадровые перестановки, владимир зеленский, денис шмыгаль, украина, минобороны украины, новости