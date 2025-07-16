https://crimea.ria.ru/20250716/v-yalte-vyyavili-10-tochek-prodazhi-nelegalnogo-alkogolya-1147983596.html

В Ялте выявили 10 точек продажи нелегального алкоголя

В Ялте выявили 10 точек продажи нелегального алкоголя - РИА Новости Крым, 16.07.2025

В Ялте выявили 10 точек продажи нелегального алкоголя

В Большой Ялте выявили 10 точек продажи алкоголя без необходимых документов. Об этом по итогам рейда сообщили в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T11:37

2025-07-16T11:37

2025-07-16T11:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Большой Ялте выявили 10 точек продажи алкоголя без необходимых документов. Об этом по итогам рейда сообщили в МВД Крыма.По данным правоохранителей, в торговых объектах продавали алкоголь без сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота. Также среди нарушений – отсутствие товарно-транспортных накладных, незаконная розничная продажа и осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или без лицензии.В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы. Нарушителям грозят штрафы и конфискация товара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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