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В Ялте выявили 10 точек продажи нелегального алкоголя - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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В Ялте выявили 10 точек продажи нелегального алкоголя
В Ялте выявили 10 точек продажи нелегального алкоголя - РИА Новости Крым, 16.07.2025
В Ялте выявили 10 точек продажи нелегального алкоголя
В Большой Ялте выявили 10 точек продажи алкоголя без необходимых документов. Об этом по итогам рейда сообщили в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T11:37
2025-07-16T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Большой Ялте выявили 10 точек продажи алкоголя без необходимых документов. Об этом по итогам рейда сообщили в МВД Крыма.По данным правоохранителей, в торговых объектах продавали алкоголь без сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота. Также среди нарушений – отсутствие товарно-транспортных накладных, незаконная розничная продажа и осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или без лицензии.В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы. Нарушителям грозят штрафы и конфискация товара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, алкоголь, мвд по республике крым, новости крыма, общество, торговля
В Ялте выявили 10 точек продажи нелегального алкоголя

В Ялте из продажи изъяли более 158 литров нелицензионного алкоголя

11:37 16.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлкоголь и бокалы на стойке
Алкоголь и бокалы на стойке - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Большой Ялте выявили 10 точек продажи алкоголя без необходимых документов. Об этом по итогам рейда сообщили в МВД Крыма.
По данным правоохранителей, в торговых объектах продавали алкоголь без сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота. Также среди нарушений – отсутствие товарно-транспортных накладных, незаконная розничная продажа и осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или без лицензии.
"По итогам рейда полицейскими из незаконного оборота изъято более 158 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, из них: 57,7 литра крепких спиртных напитков (10,5 литров водки, 1,2 литра коньяка, 5 литров вина, 4 литра шампанского, 37литров настойки), более 100 литров пива", - сказано в сообщении.
В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы. Нарушителям грозят штрафы и конфискация товара.
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КрымЯлтаалкогольМВД по Республике КрымНовости КрымаОбществоТорговля
 
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