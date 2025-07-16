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В ВСУ будут служить мужчины старше 60 лет: на Украине приняли закон

В ВСУ будут служить мужчины старше 60 лет: на Украине приняли закон - РИА Новости Крым, 16.07.2025

В ВСУ будут служить мужчины старше 60 лет: на Украине приняли закон

Украинский парламент в окончательном втором чтении принял законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ, сообщила депутат Верховной рады Ирина РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T15:05

2025-07-16T15:05

2025-07-16T15:05

всу (вооруженные силы украины)

ирина геращенко

верховная рада украины

украина

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Украинский парламент в окончательном втором чтении принял законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ, сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 4 июня сообщил, что Рада приняла в первом чтении законопроект о прохождении военной службы в ВСУ по контракту для граждан старше 60 лет.При этом она отметила, что в тексте документа нечетко прописано, кто именно должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу, что может создать возможности "для злоупотреблений или выборочных решений". По ее словам, закон должен вступить в силу сразу после подписания Зеленским и опубликования.Ранее в апреле минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ.В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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всу (вооруженные силы украины), ирина геращенко, верховная рада украины, украина, общество, новости