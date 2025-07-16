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В ВСУ будут служить мужчины старше 60 лет: на Украине приняли закон - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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В ВСУ будут служить мужчины старше 60 лет: на Украине приняли закон
В ВСУ будут служить мужчины старше 60 лет: на Украине приняли закон - РИА Новости Крым, 16.07.2025
В ВСУ будут служить мужчины старше 60 лет: на Украине приняли закон
Украинский парламент в окончательном втором чтении принял законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ, сообщила депутат Верховной рады Ирина РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T15:05
2025-07-16T15:05
всу (вооруженные силы украины)
ирина геращенко
верховная рада украины
украина
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Украинский парламент в окончательном втором чтении принял законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ, сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 4 июня сообщил, что Рада приняла в первом чтении законопроект о прохождении военной службы в ВСУ по контракту для граждан старше 60 лет.При этом она отметила, что в тексте документа нечетко прописано, кто именно должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу, что может создать возможности "для злоупотреблений или выборочных решений". По ее словам, закон должен вступить в силу сразу после подписания Зеленским и опубликования.Ранее в апреле минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ.В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), ирина геращенко, верховная рада украины, украина, общество, новости
В ВСУ будут служить мужчины старше 60 лет: на Украине приняли закон

Рада одобрила законопроект о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет - депутат

15:05 16.07.2025
 
© Фото: Официальное интернет-представительство президента УкраиныБоец ВСУ
Боец ВСУ
© Фото: Официальное интернет-представительство президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Украинский парламент в окончательном втором чтении принял законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ, сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 4 июня сообщил, что Рада приняла в первом чтении законопроект о прохождении военной службы в ВСУ по контракту для граждан старше 60 лет.
"Триста шесть нардепов поддержали право военнослужащих, которым исполнилось 60 лет, по их желанию продолжить защиту Украины, приняв законопроект о прохождении военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе. Он позволяет заключать контракт на военную службу лицам, достигшим предельного возраста, но готовым служить дальше по состоянию здоровья", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
При этом она отметила, что в тексте документа нечетко прописано, кто именно должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу, что может создать возможности "для злоупотреблений или выборочных решений". По ее словам, закон должен вступить в силу сразу после подписания Зеленским и опубликования.
Ранее в апреле минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ.
В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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