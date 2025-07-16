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В Севастополе 17 многодетных семей получили миллион на ипотеку

В Севастополе 17 многодетных семей получили миллион на ипотеку - РИА Новости Крым, 16.07.2025

В Севастополе 17 многодетных семей получили миллион на ипотеку

В Севастополе уже 17 многодетных семей получили по одному миллиону рублей на погашение ипотечного кредита, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T17:54

2025-07-16T17:54

2025-07-16T17:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе уже 17 многодетных семей получили по одному миллиону рублей на погашение ипотечного кредита, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, 450 тысяч рублей выплачиваются из федерального бюджета, 550 – из регионального. Данная мера поддержки является частью региональной программы по повышению рождаемости в рамках нового нацпроекта "Семья".Выплату в 1 миллион рублей получают семьи, зарегистрированные на территории Севастополя, в которых после 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети.Также у семьи должен быть ипотечный заем на улучшение жилищных условий, а сама недвижимость, на которую оформлена ипотека, должна находится на территории города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетным мамам повысят пенсии и выплаты Семьи с детьми смогут получить до 156 тысяч рублей налогового вычета В России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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