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В Севастополе 17 многодетных семей получили миллион на ипотеку
В Севастополе 17 многодетных семей получили миллион на ипотеку - РИА Новости Крым, 16.07.2025
В Севастополе 17 многодетных семей получили миллион на ипотеку
В Севастополе уже 17 многодетных семей получили по одному миллиону рублей на погашение ипотечного кредита, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T17:54
2025-07-16T17:54
2025-07-16T17:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе уже 17 многодетных семей получили по одному миллиону рублей на погашение ипотечного кредита, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, 450 тысяч рублей выплачиваются из федерального бюджета, 550 – из регионального. Данная мера поддержки является частью региональной программы по повышению рождаемости в рамках нового нацпроекта "Семья".Выплату в 1 миллион рублей получают семьи, зарегистрированные на территории Севастополя, в которых после 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети.Также у семьи должен быть ипотечный заем на улучшение жилищных условий, а сама недвижимость, на которую оформлена ипотека, должна находится на территории города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетным мамам повысят пенсии и выплаты Семьи с детьми смогут получить до 156 тысяч рублей налогового вычета В России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублей
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В Севастополе 17 многодетных семей получили миллион на ипотеку
В Севастополе 17 многодетным семьям выплатили по 1 миллиону рублей на погашение ипотеки
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе уже 17 многодетных семей получили по одному миллиону рублей на погашение ипотечного кредита, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Многодетные семьи в Севастополе могут получить 1 миллион рублей на погашение ипотеки. На сегодня выплаты получили уже 17 семей. Севастополь — один из восьми регионов России, где действуют такие меры поддержки", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, 450 тысяч рублей выплачиваются из федерального бюджета, 550 – из регионального. Данная мера поддержки является частью региональной программы по повышению рождаемости в рамках нового нацпроекта "Семья".
Выплату в 1 миллион рублей получают семьи, зарегистрированные на территории Севастополя, в которых после 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети.
Также у семьи должен быть ипотечный заем на улучшение жилищных условий, а сама недвижимость, на которую оформлена ипотека, должна находится на территории города.
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