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В Севастополь доставят ковчег с мощами Патриарха Тихона

В Севастополь доставят ковчег с мощами Патриарха Тихона - РИА Новости Крым, 16.07.2025

В Севастополь доставят ковчег с мощами Патриарха Тихона

В Севастополь поздно вечером в среду, 16 июля, прибудет ковчег с мощами Патриарха Тихона. Святыню торжественно встретят в Свято-Владимирском соборе... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T11:48

2025-07-16T11:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополь поздно вечером в среду, 16 июля, прибудет ковчег с мощами Патриарха Тихона. Святыню торжественно встретят в Свято-Владимирском соборе Херсонесского монастыря. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Принесение ковчега с мощами святого приурочено к столетию блаженной кончины святителя Тихона – первого патриарха Московского и всея Руси после восстановления патриаршества, отметил губернатор.По словам губернатора, весь следующий день, 17 июля, ковчег будет открыт для поклонения верующих с 7 утра. Вечернее богослужение начнется в 18:00. А в восемь часов вечера святыня отбудет в Симферополь, добавил Развожаев.Он отметил, что принесение ковчега, совершается в 90 городов России и Беларуси по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под омофором Богородицы: четыре главных покровских храма в КрымуГоворящие на языке Христа: крымская ассирийка хранит традиции предковПервый женский в Крыму: Топловскому монастырю исполнилось 160 лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, православие, религия, рпц (русская православная церковь), новости севастополя, херсонес, общество