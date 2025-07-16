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В Севастополь доставят ковчег с мощами Патриарха Тихона - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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В Севастополь доставят ковчег с мощами Патриарха Тихона
В Севастополь доставят ковчег с мощами Патриарха Тихона - РИА Новости Крым, 16.07.2025
В Севастополь доставят ковчег с мощами Патриарха Тихона
В Севастополь поздно вечером в среду, 16 июля, прибудет ковчег с мощами Патриарха Тихона. Святыню торжественно встретят в Свято-Владимирском соборе... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T11:48
2025-07-16T11:42
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополь поздно вечером в среду, 16 июля, прибудет ковчег с мощами Патриарха Тихона. Святыню торжественно встретят в Свято-Владимирском соборе Херсонесского монастыря. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Принесение ковчега с мощами святого приурочено к столетию блаженной кончины святителя Тихона – первого патриарха Московского и всея Руси после восстановления патриаршества, отметил губернатор.По словам губернатора, весь следующий день, 17 июля, ковчег будет открыт для поклонения верующих с 7 утра. Вечернее богослужение начнется в 18:00. А в восемь часов вечера святыня отбудет в Симферополь, добавил Развожаев.Он отметил, что принесение ковчега, совершается в 90 городов России и Беларуси по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под омофором Богородицы: четыре главных покровских храма в КрымуГоворящие на языке Христа: крымская ассирийка хранит традиции предковПервый женский в Крыму: Топловскому монастырю исполнилось 160 лет
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севастополь, михаил развожаев, православие, религия, рпц (русская православная церковь), новости севастополя, херсонес, общество
В Севастополь доставят ковчег с мощами Патриарха Тихона

В Севастополь 16 июля доставят ковчег с мощами Патриарха Тихона

11:48 16.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Владимирский собор в Херсонесе
Свято-Владимирский собор в Херсонесе - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополь поздно вечером в среду, 16 июля, прибудет ковчег с мощами Патриарха Тихона. Святыню торжественно встретят в Свято-Владимирском соборе Херсонесского монастыря. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Принесение ковчега с мощами святого приурочено к столетию блаженной кончины святителя Тихона – первого патриарха Московского и всея Руси после восстановления патриаршества, отметил губернатор.
"В Севастополь он (ковчег – ред.) прибудет сегодня поздно вечером. В Свято-Владимирском Херсонесском монастыре состоится торжественная встреча, после которой пройдет ночная литургия", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, весь следующий день, 17 июля, ковчег будет открыт для поклонения верующих с 7 утра. Вечернее богослужение начнется в 18:00. А в восемь часов вечера святыня отбудет в Симферополь, добавил Развожаев.
Он отметил, что принесение ковчега, совершается в 90 городов России и Беларуси по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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СевастопольМихаил РазвожаевПравославиеРелигияРПЦ (Русская православная церковь)Новости СевастополяХерсонесОбщество
 
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