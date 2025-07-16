https://crimea.ria.ru/20250716/spasateli-ne-nashli-vyzhivshikh-na-meste-krusheniya-mi-8-v-khabarovskom-krae-1147981724.html

Спасатели не нашли выживших на месте крушения Ми-8 в Хабаровском крае

Спасатели не нашли выживших на месте крушения Ми-8 в Хабаровском крае - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Спасатели не нашли выживших на месте крушения Ми-8 в Хабаровском крае

Выживших на месте крушения Ми-8 в Хабаровском крае в ходе осмотра не обнаружено, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T09:55

2025-07-16T09:55

2025-07-16T10:10

россия

хабаровский край

авиакатастрофа

крушение вертолета

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля – РИА Новости Крым. Выживших на месте крушения Ми-8 в Хабаровском крае в ходе осмотра не обнаружено, сообщает МЧС России.!Обломки воздушного судна обнаружены в труднодоступном районе мыса Гадикан, в 130 километрах от поселка Охотск, на 900-метровой высоте: участок скалистый, окружен лесом. По информации Росавиации, выживших нет", - говорится в сообщении МЧС.Спасатели вместе с представителями следственных органов обследуют место крушения, обломки воздушного судна и ищут бортовые самописцы для установления обстоятельств авиакатастрофы.Воздушное судно с регистрационным номером RA-25660 совершало полет из Охотска в Магадан. В понедельник в установленное время экипаж не вышел на связь. Предварительно на борту находились пять человек – три члена экипажа и два технических специалиста.Утром в среду в МЧС России сообщили, что спасатели обнаружили место падения вертолета Ми-8. По данным регионального следственного управления СК на транспорте, воздушное судно полностью разрушено.Возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вертолет Ми-8Т пропал в Хабаровском крае – что известноВертолет упал в Балтийское мореВ Индии потерпел крушение вертолет с паломниками – все погибли

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хабаровский край, авиакатастрофа, крушение вертолета, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости