https://crimea.ria.ru/20250716/spasateli-ne-nashli-vyzhivshikh-na-meste-krusheniya-mi-8-v-khabarovskom-krae-1147981724.html
Спасатели не нашли выживших на месте крушения Ми-8 в Хабаровском крае
Спасатели не нашли выживших на месте крушения Ми-8 в Хабаровском крае - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Спасатели не нашли выживших на месте крушения Ми-8 в Хабаровском крае
Выживших на месте крушения Ми-8 в Хабаровском крае в ходе осмотра не обнаружено, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T09:55
2025-07-16T09:55
2025-07-16T10:10
россия
хабаровский край
авиакатастрофа
крушение вертолета
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля – РИА Новости Крым. Выживших на месте крушения Ми-8 в Хабаровском крае в ходе осмотра не обнаружено, сообщает МЧС России.!Обломки воздушного судна обнаружены в труднодоступном районе мыса Гадикан, в 130 километрах от поселка Охотск, на 900-метровой высоте: участок скалистый, окружен лесом. По информации Росавиации, выживших нет", - говорится в сообщении МЧС.Спасатели вместе с представителями следственных органов обследуют место крушения, обломки воздушного судна и ищут бортовые самописцы для установления обстоятельств авиакатастрофы.Воздушное судно с регистрационным номером RA-25660 совершало полет из Охотска в Магадан. В понедельник в установленное время экипаж не вышел на связь. Предварительно на борту находились пять человек – три члена экипажа и два технических специалиста.Утром в среду в МЧС России сообщили, что спасатели обнаружили место падения вертолета Ми-8. По данным регионального следственного управления СК на транспорте, воздушное судно полностью разрушено.Возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вертолет Ми-8Т пропал в Хабаровском крае – что известноВертолет упал в Балтийское мореВ Индии потерпел крушение вертолет с паломниками – все погибли
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россия, хабаровский край, авиакатастрофа, крушение вертолета, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости
Спасатели не нашли выживших на месте крушения Ми-8 в Хабаровском крае
Выживших на месте крушения Ми-8 в Хабаровском крае не обнаружено
09:55 16.07.2025 (обновлено: 10:10 16.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля – РИА Новости Крым. Выживших на месте крушения Ми-8 в Хабаровском крае в ходе осмотра не обнаружено, сообщает МЧС России.
!Обломки воздушного судна обнаружены в труднодоступном районе мыса Гадикан, в 130 километрах от поселка Охотск, на 900-метровой высоте: участок скалистый, окружен лесом. По информации Росавиации, выживших нет", - говорится в сообщении МЧС.
Спасатели вместе с представителями следственных органов обследуют место крушения, обломки воздушного судна и ищут бортовые самописцы для установления обстоятельств авиакатастрофы.
Воздушное судно с регистрационным номером RA-25660 совершало полет из Охотска в Магадан. В понедельник в установленное время экипаж не вышел на связь. Предварительно на борту находились пять человек – три члена экипажа и два технических специалиста.
Утром в среду в МЧС России сообщили, что спасатели обнаружили место падения вертолета
Ми-8. По данным регионального следственного управления СК на транспорте, воздушное судно полностью разрушено.
Возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.
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