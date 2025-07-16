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Сибирская язва и зараженное мясо: как не стать жертвой - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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Сибирская язва и зараженное мясо: как не стать жертвой
Сибирская язва и зараженное мясо: как не стать жертвой - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Сибирская язва и зараженное мясо: как не стать жертвой
Сибирская язва по-прежнему остается одной из самых опасных бактериальных инфекций и требует строго ветеринарного и санитарного контроля. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T21:45
2025-07-16T21:45
геннадий онищенко
сибирская язва
россия
здравоохранение в россии
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля – РИА Новости Крым. Сибирская язва по-прежнему остается одной из самых опасных бактериальных инфекций и требует строго ветеринарного и санитарного контроля. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.В начале июля сообщалось, что в двух селах Атбасарского района Акмолинской области Республики Казахстан был введен карантин из-за вспышки сибирской язвы, в связи с тем, что заболело 10 голов крупного рогатого скота и зарегистрировано семь случаев сибирской язвы среди населения. Заражение произошло в результате контакта с сельскохозяйственными животными во время их забоя и выпаса.По его словам, заболевание, вызванное бактерией Bacillus anthracis, включено в перечень потенциальных агентов биологического оружия и занимает первое место в списке естественных патогенов, способных быть использованными в боевых целях. Однако в большинстве природных случаев – таких, как в Казахстане – инфекция остается чувствительной к антибиотикам и поддается лечению.Тем не менее, Онищенко подчеркнул, что споры возбудителя могут сохраняться в почве десятилетиями и представляют собой долгосрочную биологическую угрозу.Он также указал, что большая проблема кроется в самостоятельном забое больных животных крестьянами. По словам Онищенко, они стремятся скорее расправиться с носителем болезни, чтобы уберечь остальной скот, но не учитывают, что могут сами заразиться через микротравмы и порезы.По словам академика, надежной профилактикой является обязательная вакцинация скота, а также страхование животных, которое могло бы компенсировать убытки и снизить соблазн продавать мясо больных животных.Что касается опасности для потребителей, Онищенко отметил, что в идеале зараженное мясо не должно попадать на рынок, однако при нарушениях санитарных правил это возможно. При этом он подчеркнул, что даже длительная термическая обработка не гарантирует полной безопасности.Сибирская язва – это особо опасное инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных, а также человека, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Болезнь протекает молниеносно и остро у животных. Человек может заразиться, ухаживая за ними, при забое и разделке скота, соприкосновении с продуктами животноводства и даже при вдыхании зараженного спорами воздуха.Инкубационный период у человека занимает от нескольких часов до 14 дней, в среднем – 2-3 дня. Болезнь проявляется образованием язвы на коже. При правильном и своевременном лечении у большинства больных после 4-5 дней после начала болезни симптомы интоксикации начинают ослабевать и исчезают, но лишь через несколько недель начинаются процессы рубцевания и эпителизации язв.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышка острой кишечной инфекции произошла в ДагестанеРоссийские ученые создали самый быстрый тест на туляремиюХолера в России – в Роспотребнадзоре оценили риски
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геннадий онищенко, сибирская язва, россия, здравоохранение в россии, новости, общество
Сибирская язва и зараженное мясо: как не стать жертвой

Споры сибирской язвы могут жить в земле сотни лет – как обезопасить людей и скот

21:45 16.07.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля – РИА Новости Крым. Сибирская язва по-прежнему остается одной из самых опасных бактериальных инфекций и требует строго ветеринарного и санитарного контроля. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
В начале июля сообщалось, что в двух селах Атбасарского района Акмолинской области Республики Казахстан был введен карантин из-за вспышки сибирской язвы, в связи с тем, что заболело 10 голов крупного рогатого скота и зарегистрировано семь случаев сибирской язвы среди населения. Заражение произошло в результате контакта с сельскохозяйственными животными во время их забоя и выпаса.
По его словам, заболевание, вызванное бактерией Bacillus anthracis, включено в перечень потенциальных агентов биологического оружия и занимает первое место в списке естественных патогенов, способных быть использованными в боевых целях. Однако в большинстве природных случаев – таких, как в Казахстане – инфекция остается чувствительной к антибиотикам и поддается лечению.
Тем не менее, Онищенко подчеркнул, что споры возбудителя могут сохраняться в почве десятилетиями и представляют собой долгосрочную биологическую угрозу.
"Когда-то я отвечал за создание атласа скотомогильников по всей территории Советского Союза. Эти места должны быть известны, огорожены и находиться под постоянным наблюдением, чтобы действительно корова или другой мелкий рогатый скот вдруг не начали щипать там травку и не подцепили с высокой вероятностью споры (сибирской язвы – прим. ред.)", – рассказал академик.
Он также указал, что большая проблема кроется в самостоятельном забое больных животных крестьянами. По словам Онищенко, они стремятся скорее расправиться с носителем болезни, чтобы уберечь остальной скот, но не учитывают, что могут сами заразиться через микротравмы и порезы.
По словам академика, надежной профилактикой является обязательная вакцинация скота, а также страхование животных, которое могло бы компенсировать убытки и снизить соблазн продавать мясо больных животных.
Что касается опасности для потребителей, Онищенко отметил, что в идеале зараженное мясо не должно попадать на рынок, однако при нарушениях санитарных правил это возможно. При этом он подчеркнул, что даже длительная термическая обработка не гарантирует полной безопасности.
Сибирская язва – это особо опасное инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных, а также человека, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Болезнь протекает молниеносно и остро у животных. Человек может заразиться, ухаживая за ними, при забое и разделке скота, соприкосновении с продуктами животноводства и даже при вдыхании зараженного спорами воздуха.
Инкубационный период у человека занимает от нескольких часов до 14 дней, в среднем – 2-3 дня. Болезнь проявляется образованием язвы на коже. При правильном и своевременном лечении у большинства больных после 4-5 дней после начала болезни симптомы интоксикации начинают ослабевать и исчезают, но лишь через несколько недель начинаются процессы рубцевания и эпителизации язв.
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