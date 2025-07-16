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Севатополец получил 2,5 года за комментарии с призывом к насилию - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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Севатополец получил 2,5 года за комментарии с призывом к насилию
Севатополец получил 2,5 года за комментарии с призывом к насилию - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Севатополец получил 2,5 года за комментарии с призывом к насилию
В Севастополе 30-летний мужчина получили 2,5 года лишения свободы за публикацию комментариев, в которых призывал к насильственным действиям. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T17:31
2025-07-16T17:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе 30-летний мужчина получили 2,5 года лишения свободы за публикацию комментариев, в которых призывал к насильственным действиям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.По данным ведомства, мужчина в сентябре 2024 года, комментируя сообщения в информационном Telegram-канале, опубликовал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении групп лиц, выделенных по признакам национальности и территории происхождения.Кроме того, суд конфисковал у осужденного мобильный телефон, с помощью которого он публиковал экстремистские высказывания. Приговор не вступил в законную силу.Ранее сообщалось, что в Севастополе 44-летняя администратор группы в социальных сетях оскорбляла чувства верующих в постах и комментариях к ним, и за это пойдет под суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал к насилию над русскими: крымчанин ответит за экстремизм 62-летняя крымчанка ответит за призыв к экстремизму в интернетеКрымчанин ответит за экстремизм в сети интернет
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Севатополец получил 2,5 года за комментарии с призывом к насилию

В Севастополе мужчина публиковал в ТГ-канале призывы к насилию и получил 2,5 года

17:31 16.07.2025
 
© РИА Новости . Павел КомаровФемида. Суд
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Павел Комаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе 30-летний мужчина получили 2,5 года лишения свободы за публикацию комментариев, в которых призывал к насильственным действиям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
По данным ведомства, мужчина в сентябре 2024 года, комментируя сообщения в информационном Telegram-канале, опубликовал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении групп лиц, выделенных по признакам национальности и территории происхождения.
"Гагаринский районный суд Севастополя назначил виновному наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. Также мужчина лишен права администрировать сайты, каналы, страницы, чаты в сети Интернет в течение 2,5 лет", – сказано в сообщении.
Кроме того, суд конфисковал у осужденного мобильный телефон, с помощью которого он публиковал экстремистские высказывания. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Севастополе 44-летняя администратор группы в социальных сетях оскорбляла чувства верующих в постах и комментариях к ним, и за это пойдет под суд.
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