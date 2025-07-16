https://crimea.ria.ru/20250716/sevastopolskie-vinodely-predstavyat-terruarnye-vina-v-nizhnem-novgorode-1147955488.html

Севастопольские виноделы представят терруарные вина в Нижнем Новгороде

Севастопольские виноделы представят терруарные вина в Нижнем Новгороде - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Севастопольские виноделы представят терруарные вина в Нижнем Новгороде

Салон вин "Родное" впервые в России пройдет в Нижнем Новгороде в ближайшую субботу. Как рассказала РИА Новости Крым директор одноименного содружества виноделов... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-16T06:08

2025-07-16T06:08

2025-07-15T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Салон вин "Родное" впервые в России пройдет в Нижнем Новгороде в ближайшую субботу. Как рассказала РИА Новости Крым директор одноименного содружества виноделов Анастасия Клименко, мероприятие объединит девять малых винодельческих хозяйств Балаклавского района, призвано популяризировать терруарные вина Севастопольского региона и развивать энотуризм.Содружество виноделов "Родное""Содружество виноделов "Родное" существует насколько лет. На сегодняшний день это 11 хозяйств – все из села Родное на территории Балаклавского района, девять из которых уже производят вино. Мы решили объединиться, сейчас находимся в процессе подачи документов на статус "Защищенное наименование места происхождения" (PDO), что даст нам юридическое право называться терруаром. И мы решили, что уместно начинать об этом заявлять", – говорит Клименко.По ее словам, все хозяйства содружества имеют ограниченные тиражи, это малые хозяйства с небольшими площадями и именно это дает возможность их владельцам производить вино из винограда, выращенного без использования синтетических пестицидов, гербицидов и удобрений.Салон вин в Нижнем НовгородеЗаявить о себе члены содружества решили первым в России салоном терруарных вин, который пройдет в Нижнем Новгороде 19 июля. Нижний выбран не случайно – именно знаменитые нижегородские ярмарки положили историческое начало большой торговли в стране. Кроме того, в регионе хорошо развит гастрономический и энотуризм и этот опыт также интересен севастопольским виноделам, продолжает Клименко."Мероприятие состоится 19 июля. В его рамках будет представлено девять стендов виноделов из нашего содружества, на каждом – более пяти образцов вин. Формат, подразумевающий круговую безлимитную дегустацию вин. Человек заходит в помещение, получает бокал, отправляется к стендам и начинает дегустацию – от белых вин к более тяжелым красным", – рассказывает собеседница.Кроме этого, в рамках Салона запланированы лекции виноделов, гости смогут пообщаться с создателями вина лично, узнать историю создания того или иного напитка из первых уст. Гостем мероприятия может стать любой желающий, уже сейчас виноделы ожидают, в частности, столичных ценителей вина. Кроме основной части фестиваля, отдельную секцию выделят для профессионалов индустрии: сомелье, рестораторов, владельцев винотек.Спрос растетТерруарное вино – это вино, в букете и вкусе которого ясно различимы особенности, общие для вин с конкретной территории. По словам Клименко, сегодня потребитель уже знаком с терруарными винами, и спрос растет по всей России."Вина Крыма вообще становятся популярнее и на полуострове, и на материке. Это заслуга каждого хозяйства, их команд маркетологов, отделов продаж. И сейчас большинство хозяйств достаточно широко представлены по всей России, не только в Москве и Санкт-Петербурге, наше вино встречается даже в винотеках Иркутска. Спрос на российское вино за последние годы очень сильно растет. В том числе, на крымское, севастопольское", – констатирует Клименко.При этом она подчеркивает: вина полуострова разные, в Крыму и Севастополе расположены более 50 хозяйств и каждый ценитель обязательно найдет что-то по душе.Сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев ранее сообщал, что почти половина всех винодельческих хозяйств Севастополя планируют объединиться в самый крупный в российском Причерноморье винный терруар, который в итоге объединит общими правилами и географическим позиционированием более 20 хозяйств. Общая площадь виноградников участников проекта, среди которых преимущественно малые винодельни, составит приблизительно 800 гектаров. Терруар будет располагаться на территории плато Кара-Тау и долины реки Бельбек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь получит почти 740 миллионов рублей на закладку виноградниковВ Севастополе пересчитают виноградникиВкусный Крым: чем знаменит полуостров

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https://crimea.ria.ru/20250707/vesennie-zasukha-i-zamorozki--chto-budet-s-vinogradom-i-vinom-v-krymu-1147782807.html

https://crimea.ria.ru/20250702/krymskie-vino-i-kosmetika-vykhodyat-na-novye-inostrannye-rynki-1147640965.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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