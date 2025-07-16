https://crimea.ria.ru/20250716/ranennyy-pri-atake-vsu-po-voronezhu-muzhchina-umer-v-bolnitse-1147980812.html

Новости Воронежа: раненный при атаке ВСУ мужчина умер в больнице

Новости Воронежа: раненный при атаке ВСУ мужчина умер в больнице - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Новости Воронежа: раненный при атаке ВСУ мужчина умер в больнице

Мужчина, который получил серьезные ранения при атаке украинских беспилотников по Воронежу и находился в коме, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T08:46

2025-07-16T08:46

2025-07-16T08:52

воронеж

воронежская область

александр гусев

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Мужчина, который получил серьезные ранения при атаке украинских беспилотников по Воронежу и находился в коме, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.Он отметил, что другие двое пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, пришли в сознание. Врачи отмечают положительную динамику. Во вторник боевики ВСУ атаковали беспилотниками Воронеж. Изначально сообщалось, что 16 человек, в том числе подросток, получили ранения. Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что в течение дня за медицинской помощью обратились 27 человек. 14 пострадавших, включая четырех несовершеннолетних, были госпитализированы. Остальным помощь оказана амбулаторно.В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

воронеж

воронежская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, воронежская область, александр гусев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости, общество