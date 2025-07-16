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Новости Воронежа: раненный при атаке ВСУ мужчина умер в больнице
Новости Воронежа: раненный при атаке ВСУ мужчина умер в больнице - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Новости Воронежа: раненный при атаке ВСУ мужчина умер в больнице
Мужчина, который получил серьезные ранения при атаке украинских беспилотников по Воронежу и находился в коме, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T08:46
2025-07-16T08:46
2025-07-16T08:52
воронеж
воронежская область
александр гусев
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Мужчина, который получил серьезные ранения при атаке украинских беспилотников по Воронежу и находился в коме, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.Он отметил, что другие двое пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, пришли в сознание. Врачи отмечают положительную динамику. Во вторник боевики ВСУ атаковали беспилотниками Воронеж. Изначально сообщалось, что 16 человек, в том числе подросток, получили ранения. Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что в течение дня за медицинской помощью обратились 27 человек. 14 пострадавших, включая четырех несовершеннолетних, были госпитализированы. Остальным помощь оказана амбулаторно.В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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воронеж, воронежская область, александр гусев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости, общество
Новости Воронежа: раненный при атаке ВСУ мужчина умер в больнице
В Воронеже скончался раненный при ударе беспилотников мужчина - губернатор
08:46 16.07.2025 (обновлено: 08:52 16.07.2025)