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Путин в Магнитогорске - чем удивили российские металлурги - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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Путин в Магнитогорске - чем удивили российские металлурги
Путин в Магнитогорске - чем удивили российские металлурги - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Путин в Магнитогорске - чем удивили российские металлурги
Президент России Владимир Путин в среду прибыл с визитом на Магнитогорский металлургический комбинат, соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T18:18
2025-07-16T18:30
владимир путин (политик)
магнитогорск
новости
россия
промышленность россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в среду прибыл с визитом на Магнитогорский металлургический комбинат, соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кремля.Визит на предприятие состоялся в преддверии Дня металлурга. В рамках экскурсии по комбинату, президенту показали, как работает комплекс новой коксовой батареи – самой мощной в России, с объемом производства 2,5 млн тонн сухого кокса в год.Главе государства также продемонстрировали ковш с раскаленными до более тысяч градусов 32 тоннами кокса. Комплекс охватывает полный производственный цикл. На батарее используют технологию сухого тушения кокса, что поднимает мощность выработки электроэнергии и сокращает вредные выбросы в атмосферу.В рамках визита к магнитогорским металлургам президент запустил производство в цеху машиностроительной продукции комбината. Цех ежегодной проектной мощностью более 10 тысяч тонн продукции будет выпускать подъемно-транспортное оборудование, нестандартный инвентарь тяжелого машиностроения, чтобы заметить импортную технику. После осмотра цеха машиностроительной продукции российский лидер пообщался с сотрудниками предприятия. Он поинтересовался у трудящихся комбината волнующими их темами и ожиданиями.Россия стала мировым лидером по производству высокосортного никеля, алюминия, титановой продукции и по выплавке стали, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на мероприятии ко Дню металлурга.День металлурга отмечается в России в третье воскресенье июля на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года и подтвержден в 1980 году и в 1988 году, когда Верховный Совет выпустил повторные указы о праздновании профессионального праздника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Металлургия Запорожья включена в российскую стратегию развития отраслиПочему добыча редкоземельных металлов не всегда оправдана – ученыйВ дни войн и мира: 125 лет Керченскому металлургическому заводу
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владимир путин (политик), магнитогорск, новости, россия, промышленность россии
Путин в Магнитогорске - чем удивили российские металлурги

Путин в Магнитогорске осмотрел самый мощный в РФ комплекс новой коксовой батареи

18:18 16.07.2025 (обновлено: 18:30 16.07.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента Владимира Путина в Уральский федеральный округ
Рабочий визит президента Владимира Путина в Уральский федеральный округ
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в среду прибыл с визитом на Магнитогорский металлургический комбинат, соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кремля.
Визит на предприятие состоялся в преддверии Дня металлурга. В рамках экскурсии по комбинату, президенту показали, как работает комплекс новой коксовой батареи – самой мощной в России, с объемом производства 2,5 млн тонн сухого кокса в год.
Главе государства также продемонстрировали ковш с раскаленными до более тысяч градусов 32 тоннами кокса. Комплекс охватывает полный производственный цикл. На батарее используют технологию сухого тушения кокса, что поднимает мощность выработки электроэнергии и сокращает вредные выбросы в атмосферу.
В рамках визита к магнитогорским металлургам президент запустил производство в цеху машиностроительной продукции комбината.
Цех ежегодной проектной мощностью более 10 тысяч тонн продукции будет выпускать подъемно-транспортное оборудование, нестандартный инвентарь тяжелого машиностроения, чтобы заметить импортную технику.
После осмотра цеха машиностроительной продукции российский лидер пообщался с сотрудниками предприятия. Он поинтересовался у трудящихся комбината волнующими их темами и ожиданиями.
Россия стала мировым лидером по производству высокосортного никеля, алюминия, титановой продукции и по выплавке стали, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на мероприятии ко Дню металлурга.
День металлурга отмечается в России в третье воскресенье июля на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года и подтвержден в 1980 году и в 1988 году, когда Верховный Совет выпустил повторные указы о праздновании профессионального праздника.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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