Продвижение армии России и 60-летние украинцы в ВСУ – главное за день
Продвижение армии России и закон на Украине о 60-летних украинцах в ВСУ – главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Российские войска освободили Новохатское в Донбассе и уничтожили еще 1255 боевиков Киева. Враг снова пытался атаковать мирные регионы РФ с помощью беспитолников. Глава киевского режима Владимир Зеленский назначин новым министром ообороны Украины премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. На Украине приняли новый закон о службе в ВСУ для 60-летних мужчин. В Ялтинском горно-лесном заповеднике вспыхнул крупный пожар. В Крыму с начала года на воде погибли восемь человек.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи армии РФ
Подразделения "Востока" освободили населенный пункт Новохатское в ДНР. Российские войска продолжают теснить ВСУ в зоне спецоперации, общие потери украинских формирований в ходе наступления ВС РФ и успешных атак в разных районах за сутки достигла 1255 человек. Это следует из сводки Минобороны России за 16 июля.
Атаки ВСУ на Крым и регионы России
Новая попытка атаки на Крым с воздуха отражена российскими силами ПВО в ночь на среду. Как сообщили в Минобороны, ночью над полуостровом и Азовским морем сбиты шесть вражеских дронов, еще по одному - над Белгородской и Курской областями. Позже враг пытался снова атаковать мирные регионы РФ - с 8.30 до 8.40 по два БПЛА сбиты над Крымом и Белгородской областью, с 8.40 до 9.10 - еще два БПЛА над полуостровом.
Также беспилотник ВСУ атаковал учреждение по уходу за пожилыми людьми в Кременной в ЛНР, здание получило повреждения, никто не пострадал, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.
Назначение Шмыгаля
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал документы о назначении новым главой минобороны Украины премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Укроборонпром возглавит Герман Сметанин. По словам главы киевского режима, сейчас доля украинского оружия на фронте составляет около 40%, при этом Киев рассчитывает увеличить объем до 50% за первые шесть месяцев работы нового правительства, чтоб "выталкивать войну на территорию России".
60-летние украинцы в ВСУ
Украинский парламент в окончательном втором чтении принял законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ, сообщила в среду депутат Верховной рады Ирина Геращенко. Она отметила, что в тексте документа нечетко прописано, кто именно должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу, что может создать возможности "для злоупотреблений или выборочных решений". По ее словам, закон должен вступить в силу сразу после подписания Зеленским и опубликования.
Пожар в Ялтинском заповеднике
В Крыму на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в среду вспыхнул пожар. Возгорание лесной подстилки произошло в поселке Санаторное. Быстрому распространению огня способствовали жара, ветер и труднодоступная местность. Позже пожар был локализован на площади 1,1 га. Огнеборцы продолжают тушение. Администрацией города организован подвоз воды.В 19.00 пожар полностью ликвидирован.
Гибель туристов на воде
В Крыму с начала года произошло 16 происшествий на воде, в которых погибли восемь человек, в том числе двое детей, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам главного управления МЧС России по республике Александр Зраенко. Среди погибших детей – 16-летний подросток, прыгнувший со скалы в штормовое море, и 15-летняя девочка, утонувшая в Симферопольском водохранилище на минувшей неделе. Также с начала года на воде были спасены 16 человек, аварий с маломерными судами не допущено. Кроме того, в этом году людей более 70 раз уносило в открытое море на сап-бордах.
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