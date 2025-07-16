https://crimea.ria.ru/20250716/prodvizhenie-armii-rossii-i-60-letnie-ukraintsy-v-vsu--glavnoe-za-den-1148000121.html

Продвижение армии России и 60-летние украинцы в ВСУ – главное за день

Продвижение армии России и 60-летние украинцы в ВСУ – главное за день - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Продвижение армии России и 60-летние украинцы в ВСУ – главное за день

Российские войска освободили Новохатское в Донбассе и уничтожили еще 1255 боевиков Киева. Враг снова пытался атаковать мирные регионы РФ с помощью... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T22:33

2025-07-16T22:33

2025-07-16T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Российские войска освободили Новохатское в Донбассе и уничтожили еще 1255 боевиков Киева. Враг снова пытался атаковать мирные регионы РФ с помощью беспитолников. Глава киевского режима Владимир Зеленский назначин новым министром ообороны Украины премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. На Украине приняли новый закон о службе в ВСУ для 60-летних мужчин. В Ялтинском горно-лесном заповеднике вспыхнул крупный пожар. В Крыму с начала года на воде погибли восемь человек.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РФПодразделения "Востока" освободили населенный пункт Новохатское в ДНР. Российские войска продолжают теснить ВСУ в зоне спецоперации, общие потери украинских формирований в ходе наступления ВС РФ и успешных атак в разных районах за сутки достигла 1255 человек. Это следует из сводки Минобороны России за 16 июля.Атаки ВСУ на Крым и регионы РоссииНовая попытка атаки на Крым с воздуха отражена российскими силами ПВО в ночь на среду. Как сообщили в Минобороны, ночью над полуостровом и Азовским морем сбиты шесть вражеских дронов, еще по одному - над Белгородской и Курской областями. Позже враг пытался снова атаковать мирные регионы РФ - с 8.30 до 8.40 по два БПЛА сбиты над Крымом и Белгородской областью, с 8.40 до 9.10 - еще два БПЛА над полуостровом.Также беспилотник ВСУ атаковал учреждение по уходу за пожилыми людьми в Кременной в ЛНР, здание получило повреждения, никто не пострадал, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.Назначение ШмыгаляГлава киевского режима Владимир Зеленский подписал документы о назначении новым главой минобороны Украины премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Укроборонпром возглавит Герман Сметанин. По словам главы киевского режима, сейчас доля украинского оружия на фронте составляет около 40%, при этом Киев рассчитывает увеличить объем до 50% за первые шесть месяцев работы нового правительства, чтоб "выталкивать войну на территорию России".60-летние украинцы в ВСУУкраинский парламент в окончательном втором чтении принял законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ, сообщила в среду депутат Верховной рады Ирина Геращенко. Она отметила, что в тексте документа нечетко прописано, кто именно должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу, что может создать возможности "для злоупотреблений или выборочных решений". По ее словам, закон должен вступить в силу сразу после подписания Зеленским и опубликования.Пожар в Ялтинском заповедникеВ Крыму на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в среду вспыхнул пожар. Возгорание лесной подстилки произошло в поселке Санаторное. Быстрому распространению огня способствовали жара, ветер и труднодоступная местность. Позже пожар был локализован на площади 1,1 га. Огнеборцы продолжают тушение. Администрацией города организован подвоз воды.В 19.00 пожар полностью ликвидирован.Гибель туристов на водеВ Крыму с начала года произошло 16 происшествий на воде, в которых погибли восемь человек, в том числе двое детей, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам главного управления МЧС России по республике Александр Зраенко. Среди погибших детей – 16-летний подросток, прыгнувший со скалы в штормовое море, и 15-летняя девочка, утонувшая в Симферопольском водохранилище на минувшей неделе. Также с начала года на воде были спасены 16 человек, аварий с маломерными судами не допущено. Кроме того, в этом году людей более 70 раз уносило в открытое море на сап-бордах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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