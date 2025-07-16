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Продвижение армии России и 60-летние украинцы в ВСУ – главное за день - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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Продвижение армии России и 60-летние украинцы в ВСУ – главное за день
Продвижение армии России и 60-летние украинцы в ВСУ – главное за день - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Продвижение армии России и 60-летние украинцы в ВСУ – главное за день
Российские войска освободили Новохатское в Донбассе и уничтожили еще 1255 боевиков Киева. Враг снова пытался атаковать мирные регионы РФ с помощью... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T22:33
2025-07-16T22:33
крым
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Российские войска освободили Новохатское в Донбассе и уничтожили еще 1255 боевиков Киева. Враг снова пытался атаковать мирные регионы РФ с помощью беспитолников. Глава киевского режима Владимир Зеленский назначин новым министром ообороны Украины премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. На Украине приняли новый закон о службе в ВСУ для 60-летних мужчин. В Ялтинском горно-лесном заповеднике вспыхнул крупный пожар. В Крыму с начала года на воде погибли восемь человек.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РФПодразделения "Востока" освободили населенный пункт Новохатское в ДНР. Российские войска продолжают теснить ВСУ в зоне спецоперации, общие потери украинских формирований в ходе наступления ВС РФ и успешных атак в разных районах за сутки достигла 1255 человек. Это следует из сводки Минобороны России за 16 июля.Атаки ВСУ на Крым и регионы РоссииНовая попытка атаки на Крым с воздуха отражена российскими силами ПВО в ночь на среду. Как сообщили в Минобороны, ночью над полуостровом и Азовским морем сбиты шесть вражеских дронов, еще по одному - над Белгородской и Курской областями. Позже враг пытался снова атаковать мирные регионы РФ - с 8.30 до 8.40 по два БПЛА сбиты над Крымом и Белгородской областью, с 8.40 до 9.10 - еще два БПЛА над полуостровом.Также беспилотник ВСУ атаковал учреждение по уходу за пожилыми людьми в Кременной в ЛНР, здание получило повреждения, никто не пострадал, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.Назначение ШмыгаляГлава киевского режима Владимир Зеленский подписал документы о назначении новым главой минобороны Украины премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Укроборонпром возглавит Герман Сметанин. По словам главы киевского режима, сейчас доля украинского оружия на фронте составляет около 40%, при этом Киев рассчитывает увеличить объем до 50% за первые шесть месяцев работы нового правительства, чтоб "выталкивать войну на территорию России".60-летние украинцы в ВСУУкраинский парламент в окончательном втором чтении принял законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ, сообщила в среду депутат Верховной рады Ирина Геращенко. Она отметила, что в тексте документа нечетко прописано, кто именно должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу, что может создать возможности "для злоупотреблений или выборочных решений". По ее словам, закон должен вступить в силу сразу после подписания Зеленским и опубликования.Пожар в Ялтинском заповедникеВ Крыму на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в среду вспыхнул пожар. Возгорание лесной подстилки произошло в поселке Санаторное. Быстрому распространению огня способствовали жара, ветер и труднодоступная местность. Позже пожар был локализован на площади 1,1 га. Огнеборцы продолжают тушение. Администрацией города организован подвоз воды.В 19.00 пожар полностью ликвидирован.Гибель туристов на водеВ Крыму с начала года произошло 16 происшествий на воде, в которых погибли восемь человек, в том числе двое детей, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам главного управления МЧС России по республике Александр Зраенко. Среди погибших детей – 16-летний подросток, прыгнувший со скалы в штормовое море, и 15-летняя девочка, утонувшая в Симферопольском водохранилище на минувшей неделе. Также с начала года на воде были спасены 16 человек, аварий с маломерными судами не допущено. Кроме того, в этом году людей более 70 раз уносило в открытое море на сап-бордах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, главное за день, общество, новости, в мире
Продвижение армии России и 60-летние украинцы в ВСУ – главное за день

Продвижение армии России и закон на Украине о 60-летних украинцах в ВСУ – главное за день

22:33 16.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Российские войска освободили Новохатское в Донбассе и уничтожили еще 1255 боевиков Киева. Враг снова пытался атаковать мирные регионы РФ с помощью беспитолников. Глава киевского режима Владимир Зеленский назначин новым министром ообороны Украины премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. На Украине приняли новый закон о службе в ВСУ для 60-летних мужчин. В Ялтинском горно-лесном заповеднике вспыхнул крупный пожар. В Крыму с начала года на воде погибли восемь человек.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии РФ

Подразделения "Востока" освободили населенный пункт Новохатское в ДНР. Российские войска продолжают теснить ВСУ в зоне спецоперации, общие потери украинских формирований в ходе наступления ВС РФ и успешных атак в разных районах за сутки достигла 1255 человек. Это следует из сводки Минобороны России за 16 июля.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
20:22Радио "Спутник в Крыму"
"Цель одна": почему конфликт на Украине нужен и Трампу

Атаки ВСУ на Крым и регионы России

Новая попытка атаки на Крым с воздуха отражена российскими силами ПВО в ночь на среду. Как сообщили в Минобороны, ночью над полуостровом и Азовским морем сбиты шесть вражеских дронов, еще по одному - над Белгородской и Курской областями. Позже враг пытался снова атаковать мирные регионы РФ - с 8.30 до 8.40 по два БПЛА сбиты над Крымом и Белгородской областью, с 8.40 до 9.10 - еще два БПЛА над полуостровом.
Также беспилотник ВСУ атаковал учреждение по уходу за пожилыми людьми в Кременной в ЛНР, здание получило повреждения, никто не пострадал, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.
Дождь - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
19:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
Экватор пройден – какой в Крыму будет вторая половина лета

Назначение Шмыгаля

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал документы о назначении новым главой минобороны Украины премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Укроборонпром возглавит Герман Сметанин. По словам главы киевского режима, сейчас доля украинского оружия на фронте составляет около 40%, при этом Киев рассчитывает увеличить объем до 50% за первые шесть месяцев работы нового правительства, чтоб "выталкивать войну на территорию России".
Рабочий визит президента Владимира Путина в Уральский федеральный округ
18:18
Путин в Магнитогорске - чем удивили российские металлурги

60-летние украинцы в ВСУ

Украинский парламент в окончательном втором чтении принял законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ, сообщила в среду депутат Верховной рады Ирина Геращенко. Она отметила, что в тексте документа нечетко прописано, кто именно должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу, что может создать возможности "для злоупотреблений или выборочных решений". По ее словам, закон должен вступить в силу сразу после подписания Зеленским и опубликования.
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16:05Ситуация на дорогах Крыма
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Пожар в Ялтинском заповеднике

В Крыму на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в среду вспыхнул пожар. Возгорание лесной подстилки произошло в поселке Санаторное. Быстрому распространению огня способствовали жара, ветер и труднодоступная местность. Позже пожар был локализован на площади 1,1 га. Огнеборцы продолжают тушение. Администрацией города организован подвоз воды.В 19.00 пожар полностью ликвидирован.
Водолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазута
20:59
Водолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазута

Гибель туристов на воде

В Крыму с начала года произошло 16 происшествий на воде, в которых погибли восемь человек, в том числе двое детей, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам главного управления МЧС России по республике Александр Зраенко. Среди погибших детей – 16-летний подросток, прыгнувший со скалы в штормовое море, и 15-летняя девочка, утонувшая в Симферопольском водохранилище на минувшей неделе. Также с начала года на воде были спасены 16 человек, аварий с маломерными судами не допущено. Кроме того, в этом году людей более 70 раз уносило в открытое море на сап-бордах.
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