https://crimea.ria.ru/20250716/prizyval-k-nasiliyu-nad-russkimi-krymchanin-otvetit-za-ekstremizm-1147988902.html

Призывал к насилию над русскими: крымчанин ответит за экстремизм

Призывал к насилию над русскими: крымчанин ответит за экстремизм - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Призывал к насилию над русскими: крымчанин ответит за экстремизм

Житель Симферополя в мессенджере Telegram публично призывал к экстремистской деятельности в отношении русских. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T14:28

2025-07-16T14:28

2025-07-16T14:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Житель Симферополя в мессенджере Telegram публично призывал к экстремистской деятельности в отношении русских. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.На основании материалов проверки в отношении гражданина следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ. Ведутся необходимые следственные действия, уточнили силовики.Ранее сообщалось, что в Крыму 62-летняя женщина ответит за призыв к насилию в соцсетях. Кроме того, житель Советского района Крыма предстанет перед судом за призывы разрушить Крымский мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Севастополя ответит за оскорбления чувств верующихЖительнице Севастополя грозит срок за фейки об армии и экстремизмКрымчанин ответит за экстремизм в сети интернет

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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