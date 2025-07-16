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Призывал к насилию над русскими: крымчанин ответит за экстремизм
Призывал к насилию над русскими: крымчанин ответит за экстремизм - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Призывал к насилию над русскими: крымчанин ответит за экстремизм
Житель Симферополя в мессенджере Telegram публично призывал к экстремистской деятельности в отношении русских. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T14:28
2025-07-16T14:28
2025-07-16T14:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Житель Симферополя в мессенджере Telegram публично призывал к экстремистской деятельности в отношении русских. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.На основании материалов проверки в отношении гражданина следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ. Ведутся необходимые следственные действия, уточнили силовики.Ранее сообщалось, что в Крыму 62-летняя женщина ответит за призыв к насилию в соцсетях. Кроме того, житель Советского района Крыма предстанет перед судом за призывы разрушить Крымский мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Севастополя ответит за оскорбления чувств верующихЖительнице Севастополя грозит срок за фейки об армии и экстремизмКрымчанин ответит за экстремизм в сети интернет
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РИА Новости Крым
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости, новости крыма, видео
Призывал к насилию над русскими: крымчанин ответит за экстремизм
ФСБ: крымчанин в сети призывал к экстремистской деятельности в отношении русских
14:28 16.07.2025 (обновлено: 14:36 16.07.2025)