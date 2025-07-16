https://crimea.ria.ru/20250716/pozhar-v-zapovednike-v-krymu-lokalizovan-1147992592.html

Пожар в заповеднике в Крыму локализован

Пожар в заповеднике в Крыму локализован - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Пожар в заповеднике в Крыму локализован

Пожар на территории Ялтинского горно-лесной природного заповедника локализован на площади 1,1 га. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T16:29

2025-07-16T16:29

2025-07-16T16:33

новости

крым

новости крыма

происшествия

пожар

заповедники крыма

гу мчс рф по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0c/1147903672_34:0:791:426_1920x0_80_0_0_bae6502a474669766ea63bfdf7519fa5.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Пожар на территории Ялтинского горно-лесной природного заповедника локализован на площади 1,1 га. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РК."Локализация на площади 1,1 га", - уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что на территории Ялтинского горно-лесного заповедника вспыхнул пожар. По данным ведомства, в поселке Санаторное произошло возгорание лесной подстилки. Быстрому распространению огня способствует жаркая, сухая и ветреная погода, а также труднодоступная местность. Администрацией города организован подвоз воды.Всего к ликвидации пожара были привлечены 124 специалиста и 36 единиц техники.Ранее в среду сообщалось о возгорании сухой растительности в Керчи на площади 200 квадратных метров. Кроме того, в Севастополе загорелся ресторан. На данный момент огонь раскинулся на площади 250 "квадратов".В ночь на 16 июля в Кировском районе Крыма ликвидировали три очага возгорания сухой растительности общей площадью 650 квадратных метров. Огонь полыхал рядом с селом Журавки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250716/legkovushka-zagorelas-posle-stolknoveniya-s-gruzovikom-na-yubk-1147992147.html

крым

заповедники крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, новости крыма, происшествия, пожар, заповедники крыма, гу мчс рф по республике крым