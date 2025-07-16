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Пожар в заповеднике в Крыму локализован - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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Пожар в заповеднике в Крыму локализован
Пожар в заповеднике в Крыму локализован - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Пожар в заповеднике в Крыму локализован
Пожар на территории Ялтинского горно-лесной природного заповедника локализован на площади 1,1 га. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T16:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Пожар на территории Ялтинского горно-лесной природного заповедника локализован на площади 1,1 га. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РК."Локализация на площади 1,1 га", - уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что на территории Ялтинского горно-лесного заповедника вспыхнул пожар. По данным ведомства, в поселке Санаторное произошло возгорание лесной подстилки. Быстрому распространению огня способствует жаркая, сухая и ветреная погода, а также труднодоступная местность. Администрацией города организован подвоз воды.Всего к ликвидации пожара были привлечены 124 специалиста и 36 единиц техники.Ранее в среду сообщалось о возгорании сухой растительности в Керчи на площади 200 квадратных метров. Кроме того, в Севастополе загорелся ресторан. На данный момент огонь раскинулся на площади 250 "квадратов".В ночь на 16 июля в Кировском районе Крыма ликвидировали три очага возгорания сухой растительности общей площадью 650 квадратных метров. Огонь полыхал рядом с селом Журавки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250716/legkovushka-zagorelas-posle-stolknoveniya-s-gruzovikom-na-yubk-1147992147.html
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Пожар в заповеднике в Крыму локализован

Пожар в заповеднике в Крыму локализован - МЧС

16:29 16.07.2025 (обновлено: 16:33 16.07.2025)
 
© МЧС РоссииПожар в Симферопольском районе Крыма
Пожар в Симферопольском районе Крыма
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Пожар на территории Ялтинского горно-лесной природного заповедника локализован на площади 1,1 га. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РК.
"Локализация на площади 1,1 га", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на территории Ялтинского горно-лесного заповедника вспыхнул пожар. По данным ведомства, в поселке Санаторное произошло возгорание лесной подстилки. Быстрому распространению огня способствует жаркая, сухая и ветреная погода, а также труднодоступная местность. Администрацией города организован подвоз воды.
Всего к ликвидации пожара были привлечены 124 специалиста и 36 единиц техники.
Ранее в среду сообщалось о возгорании сухой растительности в Керчи на площади 200 квадратных метров. Кроме того, в Севастополе загорелся ресторан. На данный момент огонь раскинулся на площади 250 "квадратов".
В ночь на 16 июля в Кировском районе Крыма ликвидировали три очага возгорания сухой растительности общей площадью 650 квадратных метров. Огонь полыхал рядом с селом Журавки.
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