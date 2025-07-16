https://crimea.ria.ru/20250716/novosti-svo-armiya-rossii-gromit-oboronu-kieva-po-vsemu-frontu-1147986876.html

Новости СВО: армия России громит оборону Киева по всему фронту

Новости СВО: армия России громит оборону Киева по всему фронту - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Новости СВО: армия России громит оборону Киева по всему фронту

Российские войска продолжают теснить ВСУ в зоне спецоперации, общие потери украинских формирований в ходе наступления ВС РФ и успешных атак в разных районах за... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T13:24

2025-07-16T13:24

2025-07-16T13:24

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

группировка войск "днепр"

группировка войск "южная"

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группировка войск "восток"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Российские войска продолжают теснить ВСУ в зоне спецоперации, общие потери украинских формирований в ходе наступления ВС РФ и успешных атак в разных районах за сутки достигла 1255 человек. Это следует из сводки Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы РФ. За сутки на данном направлении ВСУ были разбиты в районе Кондратовки, Битицы и Варачино в Сумской области. А также под Волчанском и Чугуновкой в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, совокупные потери украинской армии на этом направлении за сутки достигли 180 человек.Наступление в глубину обороны противника продолжили и бойцы группировки "Центр", поразив подразделения 10 украинских бригад в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Яблоновка, Муравка, Петровского, Степановка, Никаноровка и Новопавловка ДНР и сократив при этом ряды врага еще на 425 боевиков.Также наступательные действия не прекращают военнослужащие "Южной" группировки войск. За сутки они нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Плещеевка, Северск, Иванополье, Новоселовка и Дроновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Богуславка, Петровка, Купянск и Дружелюбовка Харьковской области. Потери противника составили более 220 военнослужащих.Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" поразили личный состав и технику бригады морской пехоты и трех механизированных бригад ВСУ в районе сел Вольное Поле и Новополь в ДНР, а также Темировка в Запорожской области. Здесь армия киевского режима потеряла еще около 200 военнослужащих.Одновременно с этим подразделения группировки войск "Днепр" в течение минувших суток улучшили тактическое положение и поразили формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе Каменского в Запорожской области и Очакова в Николаевской области. Уничтожены до 70 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новохатское в ДНР освобождено армией РоссииК чему приведут удары армии России по ТЦК на Украине – мнениеУкраина долго не продержится - громкое заявление Залужного

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"