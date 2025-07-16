https://crimea.ria.ru/20250716/novokhatskoe-v-dnr-osvobozhdeno-armiey-rossii-1147984361.html

Новохатское в ДНР освобождено армией России

Новохатское в ДНР освобождено армией России - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Новохатское в ДНР освобождено армией России

Подразделения "Востока" освободили населенный пункт Новохатское в ДНР, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 200 военнослужащих, сообщило... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T12:06

2025-07-16T12:06

2025-07-16T12:11

новости сво

донецкая народная республика (днр)

украина

россия

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147528729_0:95:3304:1954_1920x0_80_0_0_e26b8c205d0a2d370d05a84c383e9d26.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Подразделения "Востока" освободили населенный пункт Новохатское в ДНР, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 200 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Вольное Поле, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенные пункты Петровка и Воскресенка в ДНР.Накануне стало известно об освобождении Малиновки в Запорожской области и Маяка в ДНР. В воскресенье подразделения российских войск взяли под контроль населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в Донбассе. В пятницу стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Зеленая Долина в ДНР. В среду в Минобороны РФ проинформировали, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), украина, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости