Новохатское в ДНР освобождено армией России
Армия России взяла под контроль Новохатское в ДНР
12:06 16.07.2025 (обновлено: 12:11 16.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Подразделения "Востока" освободили населенный пункт Новохатское в ДНР, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 200 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новохатское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Вольное Поле, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.
"ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке.
Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенные пункты Петровка и Воскресенка в ДНР.
Накануне стало известно об освобождении Малиновки в Запорожской области и Маяка в ДНР. В воскресенье подразделения российских войск взяли под контроль населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в Донбассе. В пятницу стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Зеленая Долина в ДНР. В среду в Минобороны РФ проинформировали, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики.
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