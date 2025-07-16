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Новохатское в ДНР освобождено армией России - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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Новохатское в ДНР освобождено армией России
Новохатское в ДНР освобождено армией России - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Новохатское в ДНР освобождено армией России
Подразделения "Востока" освободили населенный пункт Новохатское в ДНР, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 200 военнослужащих, сообщило... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T12:06
2025-07-16T12:11
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донецкая народная республика (днр)
украина
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вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Подразделения "Востока" освободили населенный пункт Новохатское в ДНР, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 200 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Вольное Поле, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенные пункты Петровка и Воскресенка в ДНР.Накануне стало известно об освобождении Малиновки в Запорожской области и Маяка в ДНР. В воскресенье подразделения российских войск взяли под контроль населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в Донбассе. В пятницу стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Зеленая Долина в ДНР. В среду в Минобороны РФ проинформировали, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, донецкая народная республика (днр), украина, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Новохатское в ДНР освобождено армией России

Армия России взяла под контроль Новохатское в ДНР

12:06 16.07.2025 (обновлено: 12:11 16.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Подразделения "Востока" освободили населенный пункт Новохатское в ДНР, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 200 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новохатское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Вольное Поле, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.
"ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке.
Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенные пункты Петровка и Воскресенка в ДНР.
Накануне стало известно об освобождении Малиновки в Запорожской области и Маяка в ДНР. В воскресенье подразделения российских войск взяли под контроль населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в Донбассе. В пятницу стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Зеленая Долина в ДНР. В среду в Минобороны РФ проинформировали, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики.
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