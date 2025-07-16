https://crimea.ria.ru/20250716/nazad-v-1991-god-kak-ukraina-utratila-pravo-upominat-svoy-suverenitet-1147980659.html
Назад в 1991 год: как Украина утратила право упоминать свой суверенитет
Назад в 1991 год: как Украина утратила право упоминать свой суверенитет - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Назад в 1991 год: как Украина утратила право упоминать свой суверенитет
Украина де-юре утратила право ссылаться на свой суверенитет, территориальную целостность и границы 1991 года. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T09:16
2025-07-16T09:16
2025-07-16T09:16
константин косачев
украина
новости сво
мнения
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119140_0:7:1043:594_1920x0_80_0_0_dcf555df5cfe418279f9ec8e8ba2cf34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Украина де-юре утратила право ссылаться на свой суверенитет, территориальную целостность и границы 1991 года. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, отметив, что СВО вернет Украину не к границам 1991 года, а к ее конституционным принципам того времени.Косачев напомнил, что ровно 35 лет назад, 16 июля 1990 года, была принята Декларация о государственном суверенитете Украины. Она стала "конституционно-правовой основой отделения Украины от СССР, а значит – юридической базой всей украинской государственности на последующие годы и десятилетия", отметил сенатор в своем комментарии в Telegram-канале.Он отметил, что декларация определяла главные принципы существования суверенной Украины. В их числе: принцип нейтралитета, всеобщего равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от национальности, а также три неядерных принципа – не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия. Но все они были Украиной нарушены, подчеркнул Косачев.Так, принцип всеобщего равенства был попран киевскими властями в 2013-2014 годах, начиная с Майдана , одним из лозунгов которого стало экстремистское "москаляку на гиляку".Принцип нейтралитета Киев нарушил в 2019 году, когда измененной конституцией провозгласил "стратегический курс" в НАТО и ЕС, которые уже к тому моменту занимались военным освоением Украины. А угрозы Украины создать собственное ядерное оружие и применить его против РФ "звучали неоднократно и публично, включая пресловутое выступление Зеленского на Мюнхенской конференции за несколько дней до начала СВО", подчеркнул российский дипломат.Таким образом, по словам сенатора, Украину разрушило два фактора: несоблюдение собственных принципов, которые они свободно выбрали для себя при отделении от СССР, а также расширение НАТО на Восток."Останься НАТО в границах 1991 года, Украина бы тоже могла остаться в границах 1991 года. Но сейчас это уже история, которая, как известно, не знает сослагательного наклонения. СВО будет продолжена вплоть до возвращения Украины к своим собственным конституционным принципам", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трамп "дал" России 50 дней на завершение украинского конфликта Вся Украина наша – Путин о единстве народов В Крыму назвали проблему Украины
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119140_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_0578c82a5da353290cb234215d336651.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин косачев, украина, новости сво, мнения, политика
Назад в 1991 год: как Украина утратила право упоминать свой суверенитет
СВО вернет Украину к ее конституционным принципам 1991 года – сенатор Косачев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Украина де-юре утратила право ссылаться на свой суверенитет, территориальную целостность и границы 1991 года. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, отметив, что СВО вернет Украину не к границам 1991 года, а к ее конституционным принципам того времени.
Косачев напомнил, что ровно 35 лет назад, 16 июля 1990 года, была принята Декларация о государственном суверенитете Украины. Она стала "конституционно-правовой основой отделения Украины от СССР, а значит – юридической базой всей украинской государственности на последующие годы и десятилетия", отметил сенатор в своем комментарии в Telegram-канале.
"Этот документ является единственным источником легитимности украинской государственности и единственным правовым основанием признания Россией суверенитета Украины в границах 1991 года", – подчеркнул Косачев.
Он отметил, что декларация определяла главные принципы существования суверенной Украины. В их числе: принцип нейтралитета, всеобщего равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от национальности, а также три неядерных принципа – не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия. Но все они были Украиной нарушены, подчеркнул Косачев.
Так, принцип всеобщего равенства был попран киевскими властями в 2013-2014 годах, начиная с Майдана , одним из лозунгов которого стало экстремистское "москаляку на гиляку".
Принцип нейтралитета Киев нарушил в 2019 году, когда измененной конституцией провозгласил "стратегический курс" в НАТО и ЕС, которые уже к тому моменту занимались военным освоением Украины.
А угрозы Украины создать собственное ядерное оружие и применить его против РФ "звучали неоднократно и публично, включая пресловутое выступление Зеленского на Мюнхенской конференции за несколько дней до начала СВО", подчеркнул российский дипломат.
"С нарушением этих принципов Украина утратила право ссылаться на свой суверенитет, территориальную целостность и границы 1991 года", – заявил Косачев.
Таким образом, по словам сенатора, Украину разрушило два фактора: несоблюдение собственных принципов, которые они свободно выбрали для себя при отделении от СССР, а также расширение НАТО на Восток.
"Останься НАТО в границах 1991 года, Украина бы тоже могла остаться в границах 1991 года. Но сейчас это уже история, которая, как известно, не знает сослагательного наклонения. СВО будет продолжена вплоть до возвращения Украины к своим собственным конституционным принципам", – резюмировал он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: