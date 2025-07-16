https://crimea.ria.ru/20250716/nazad-v-1991-god-kak-ukraina-utratila-pravo-upominat-svoy-suverenitet-1147980659.html

Назад в 1991 год: как Украина утратила право упоминать свой суверенитет

Назад в 1991 год: как Украина утратила право упоминать свой суверенитет - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Назад в 1991 год: как Украина утратила право упоминать свой суверенитет

Украина де-юре утратила право ссылаться на свой суверенитет, территориальную целостность и границы 1991 года. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T09:16

2025-07-16T09:16

2025-07-16T09:16

константин косачев

украина

новости сво

мнения

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119140_0:7:1043:594_1920x0_80_0_0_dcf555df5cfe418279f9ec8e8ba2cf34.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Украина де-юре утратила право ссылаться на свой суверенитет, территориальную целостность и границы 1991 года. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, отметив, что СВО вернет Украину не к границам 1991 года, а к ее конституционным принципам того времени.Косачев напомнил, что ровно 35 лет назад, 16 июля 1990 года, была принята Декларация о государственном суверенитете Украины. Она стала "конституционно-правовой основой отделения Украины от СССР, а значит – юридической базой всей украинской государственности на последующие годы и десятилетия", отметил сенатор в своем комментарии в Telegram-канале.Он отметил, что декларация определяла главные принципы существования суверенной Украины. В их числе: принцип нейтралитета, всеобщего равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от национальности, а также три неядерных принципа – не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия. Но все они были Украиной нарушены, подчеркнул Косачев.Так, принцип всеобщего равенства был попран киевскими властями в 2013-2014 годах, начиная с Майдана , одним из лозунгов которого стало экстремистское "москаляку на гиляку".Принцип нейтралитета Киев нарушил в 2019 году, когда измененной конституцией провозгласил "стратегический курс" в НАТО и ЕС, которые уже к тому моменту занимались военным освоением Украины. А угрозы Украины создать собственное ядерное оружие и применить его против РФ "звучали неоднократно и публично, включая пресловутое выступление Зеленского на Мюнхенской конференции за несколько дней до начала СВО", подчеркнул российский дипломат.Таким образом, по словам сенатора, Украину разрушило два фактора: несоблюдение собственных принципов, которые они свободно выбрали для себя при отделении от СССР, а также расширение НАТО на Восток."Останься НАТО в границах 1991 года, Украина бы тоже могла остаться в границах 1991 года. Но сейчас это уже история, которая, как известно, не знает сослагательного наклонения. СВО будет продолжена вплоть до возвращения Украины к своим собственным конституционным принципам", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трамп "дал" России 50 дней на завершение украинского конфликта Вся Украина наша – Путин о единстве народов В Крыму назвали проблему Украины

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин косачев, украина, новости сво, мнения, политика