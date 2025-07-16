https://crimea.ria.ru/20250716/mery-podderzhki-povysheniya-rozhdaemosti-v-rossii-nedostatochny---putin-1148003106.html

Меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - Путин

Меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - Путин - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - Путин

Россия уже предусмотрела множество мер поддержки семей, однако пока их недостаточно для повышения рождаемости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T18:32

2025-07-16T18:32

2025-07-16T19:01

владимир путин (политик)

рождаемость

семья

россия

новости

общество

демография

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Россия уже предусмотрела множество мер поддержки семей, однако пока их недостаточно для повышения рождаемости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках визита на Магнитогорск.По мнению российского лидера самое большое счастье и смысл жизни людей состоит в детях. И подчеркнул, что самое главное, что сделано для решения демографической проблемы - создание единой системы поддержки рождаемости: от беременности женщины до 17 лет ребенка.Визит на предприятие состоялся в преддверии Дня металлурга. В рамках экскурсии по комбинату, президенту показали, как работает комплекс новой коксовой батареи – самой мощной в России, с объемом производства 2,5 млн тонн сухого кокса в год. Глава государства запустил производство в цеху машиностроительной продукции комбината и пообщался с сотрудниками предприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума – ПутинАвель и Инсаф появились на свет в Крыму в июнеВ Севастополе многодетные молодые родители получат по 300 тысяч рублей

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), рождаемость, семья, россия, новости, общество, демография