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Меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - Путин - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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Меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - Путин
Меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - Путин - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - Путин
Россия уже предусмотрела множество мер поддержки семей, однако пока их недостаточно для повышения рождаемости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T18:32
2025-07-16T19:01
владимир путин (политик)
рождаемость
семья
россия
новости
общество
демография
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Россия уже предусмотрела множество мер поддержки семей, однако пока их недостаточно для повышения рождаемости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках визита на Магнитогорск.По мнению российского лидера самое большое счастье и смысл жизни людей состоит в детях. И подчеркнул, что самое главное, что сделано для решения демографической проблемы - создание единой системы поддержки рождаемости: от беременности женщины до 17 лет ребенка.Визит на предприятие состоялся в преддверии Дня металлурга. В рамках экскурсии по комбинату, президенту показали, как работает комплекс новой коксовой батареи – самой мощной в России, с объемом производства 2,5 млн тонн сухого кокса в год. Глава государства запустил производство в цеху машиностроительной продукции комбината и пообщался с сотрудниками предприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума – ПутинАвель и Инсаф появились на свет в Крыму в июнеВ Севастополе многодетные молодые родители получат по 300 тысяч рублей
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владимир путин (политик), рождаемость, семья, россия, новости, общество, демография
Меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - Путин

Меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - Путин

18:32 16.07.2025 (обновлено: 19:01 16.07.2025)
 
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© РИА Новости . Сергей Красноухов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Россия уже предусмотрела множество мер поддержки семей, однако пока их недостаточно для повышения рождаемости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках визита на Магнитогорск.
"Если уж сказать честно, по-серьезному, то нужно признать: тех мер поддержки, которые сейчас заработали, все равно, я полагаю, что и этого недостаточно", - сказал глава государства во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
По мнению российского лидера самое большое счастье и смысл жизни людей состоит в детях. И подчеркнул, что самое главное, что сделано для решения демографической проблемы - создание единой системы поддержки рождаемости: от беременности женщины до 17 лет ребенка.
Визит на предприятие состоялся в преддверии Дня металлурга. В рамках экскурсии по комбинату, президенту показали, как работает комплекс новой коксовой батареи – самой мощной в России, с объемом производства 2,5 млн тонн сухого кокса в год. Глава государства запустил производство в цеху машиностроительной продукции комбината и пообщался с сотрудниками предприятия.
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