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Грозовой ливень и град обрушатся на Симферополь: штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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Грозовой ливень и град обрушатся на Симферополь: штормовое предупреждение
Грозовой ливень и град обрушатся на Симферополь: штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Грозовой ливень и град обрушатся на Симферополь: штормовое предупреждение
В Симферополе объявлено штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T13:36
2025-07-16T13:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе объявлено штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Республике Крым.Специалисты добавили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах. Возможны подтопления территорий.Также сегодня в Главном управлении МЧС России по республике заявили, что штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму и Севастополе на период с 17 по 20 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили запрет на посещение лесовЖара с грозами: где в Крыму в среду пройдут дождиВ Крыму и Севастополе объявили затяжное штормовое предупреждение
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Грозовой ливень и град обрушатся на Симферополь: штормовое предупреждение

Гроза и град обрушатся на Симферополь в ближайшие часы - штормовое предупреждение

13:36 16.07.2025 (обновлено: 13:42 16.07.2025)
 
© ТГ канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы"Молния
Молния
© ТГ канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе объявлено штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Республике Крым.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-2 часа и до конца дня 16 июля в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, шквал 20-25 м/с", – сказано в сообщении.
Специалисты добавили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах. Возможны подтопления территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", предупредили в МЧС.
Также сегодня в Главном управлении МЧС России по республике заявили, что штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму и Севастополе на период с 17 по 20 июля.
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