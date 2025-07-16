https://crimea.ria.ru/20250716/grozovoy-liven-i-grad-obrushatsya-na-simferopol-shtormovoe-preduprezhdenie-1147987337.html

Грозовой ливень и град обрушатся на Симферополь: штормовое предупреждение

Грозовой ливень и град обрушатся на Симферополь: штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Грозовой ливень и град обрушатся на Симферополь: штормовое предупреждение

В Симферополе объявлено штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T13:36

2025-07-16T13:36

2025-07-16T13:42

погода

погода в крыму

крымская погода

штормовое предупреждение

крым

новости крыма

симферополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147987087_0:61:1156:711_1920x0_80_0_0_dc39cc1f5281c66bbf1c2823fff48630.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе объявлено штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Республике Крым.Специалисты добавили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах. Возможны подтопления территорий.Также сегодня в Главном управлении МЧС России по республике заявили, что штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму и Севастополе на период с 17 по 20 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили запрет на посещение лесовЖара с грозами: где в Крыму в среду пройдут дождиВ Крыму и Севастополе объявили затяжное штормовое предупреждение

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, крым, новости крыма, симферополь