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Горящий ресторан в Севастополе потушили – что известно о ЧП - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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Горящий ресторан в Севастополе потушили – что известно о ЧП
Горящий ресторан в Севастополе потушили – что известно о ЧП - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Горящий ресторан в Севастополе потушили – что известно о ЧП
Пожар в помещении ресторана в Севастополе локализовали за час, еще почти три часа ушло на полную его ликвидацию. Как сообщили в МЧС города, люди успели вовремя... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T19:03
2025-07-16T19:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Пожар в помещении ресторана в Севастополе локализовали за час, еще почти три часа ушло на полную его ликвидацию. Как сообщили в МЧС города, люди успели вовремя эвакуироваться.Сообщение о возгорании в ресторане на улице Второй Обороны поступило спасателям в среду около 13 часов. Сообщалось, что огонь охватил площадь в 250 квадратных метров.Уточняется, что на момент локализации огонь охватил помещение и кровлю на площади 270 "квадратов". Огнеборцы подали на тушение стволы, нашли скрытый очаг. Сотрудники аварийно-спасательной части чрезвычайного ведомства задействовались в разборке кровли. В помощь были направлены силы Спасательной службы города, автоцистерны предприятий "Севавтодор" и "Водоканал". Всего в тушении участвовали 46 человек и 15 единиц техники. Причины и обстоятельства возгорания предстоит установить.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте горит заповедникВ Керчи вспыхнул пожарВ Крыму спасатели всю ночь отбивали от пожара село
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Горящий ресторан в Севастополе потушили – что известно о ЧП

МЧС: пожар в севастопольском ресторане тушили почти четыре часа

19:03 16.07.2025 (обновлено: 19:04 16.07.2025)
 
© Скриншот видеоПожар в ресторане в Севастополе
Пожар в ресторане в Севастополе
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Пожар в помещении ресторана в Севастополе локализовали за час, еще почти три часа ушло на полную его ликвидацию. Как сообщили в МЧС города, люди успели вовремя эвакуироваться.
Сообщение о возгорании в ресторане на улице Второй Обороны поступило спасателям в среду около 13 часов. Сообщалось, что огонь охватил площадь в 250 квадратных метров.
"Локализовать пожар удалось за час. Полностью же его ликвидировали в 16:48. Погибших и пострадавших нет. Персонал и посетители эвакуировались в безопасное место до прибытия экстренных служб", – проинформировали в чрезвычайном ведомстве.
Уточняется, что на момент локализации огонь охватил помещение и кровлю на площади 270 "квадратов". Огнеборцы подали на тушение стволы, нашли скрытый очаг. Сотрудники аварийно-спасательной части чрезвычайного ведомства задействовались в разборке кровли. В помощь были направлены силы Спасательной службы города, автоцистерны предприятий "Севавтодор" и "Водоканал". Всего в тушении участвовали 46 человек и 15 единиц техники. Причины и обстоятельства возгорания предстоит установить.
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