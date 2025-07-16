https://crimea.ria.ru/20250716/goryaschiy-restoran-v-sevastopole-potushili--chto-izvestno-o-chp-1148003278.html

Горящий ресторан в Севастополе потушили – что известно о ЧП

Горящий ресторан в Севастополе потушили – что известно о ЧП - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Горящий ресторан в Севастополе потушили – что известно о ЧП

Пожар в помещении ресторана в Севастополе локализовали за час, еще почти три часа ушло на полную его ликвидацию. Как сообщили в МЧС города, люди успели вовремя... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T19:03

2025-07-16T19:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Пожар в помещении ресторана в Севастополе локализовали за час, еще почти три часа ушло на полную его ликвидацию. Как сообщили в МЧС города, люди успели вовремя эвакуироваться.Сообщение о возгорании в ресторане на улице Второй Обороны поступило спасателям в среду около 13 часов. Сообщалось, что огонь охватил площадь в 250 квадратных метров.Уточняется, что на момент локализации огонь охватил помещение и кровлю на площади 270 "квадратов". Огнеборцы подали на тушение стволы, нашли скрытый очаг. Сотрудники аварийно-спасательной части чрезвычайного ведомства задействовались в разборке кровли. В помощь были направлены силы Спасательной службы города, автоцистерны предприятий "Севавтодор" и "Водоканал". Всего в тушении участвовали 46 человек и 15 единиц техники. Причины и обстоятельства возгорания предстоит установить.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте горит заповедникВ Керчи вспыхнул пожарВ Крыму спасатели всю ночь отбивали от пожара село

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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