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Еще два беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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Еще два беспилотника сбили над Крымом
Еще два беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Еще два беспилотника сбили над Крымом
Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку атаки ВСУ на Крым. Всего за утро над регионом уничтожили три вражеских БПЛА. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T10:57
2025-07-16T11:05
крым
беспилотник (бпла, дрон)
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пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку атаки ВСУ на Крым. Всего за утро над регионом уничтожили три вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, беспилотники были уничтожены в период с 8.40 до 9.10 по московскому времени.Ранее в среду в оборонном ведомстве сообщили, что в течение прошедшей ночи уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по три БПЛА – над территорией Республики Крым и над акваторией Азовского моря, по одному – над Белгородской и Курской областями. Утром – с 8.30 до 8.40 – над полуостровом сбили еще один вражеский дрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, министерство обороны рф, новости крыма, новости сво
Еще два беспилотника сбили над Крымом

Над Крымом за полчаса уничтожили два украинских беспилотника

10:57 16.07.2025 (обновлено: 11:05 16.07.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку атаки ВСУ на Крым. Всего за утро над регионом уничтожили три вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, беспилотники были уничтожены в период с 8.40 до 9.10 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Ранее в среду в оборонном ведомстве сообщили, что в течение прошедшей ночи уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по три БПЛА – над территорией Республики Крым и над акваторией Азовского моря, по одному – над Белгородской и Курской областями. Утром – с 8.30 до 8.40 – над полуостровом сбили еще один вражеский дрон.
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