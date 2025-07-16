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Еще два беспилотника сбили над Крымом

Еще два беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Еще два беспилотника сбили над Крымом

Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку атаки ВСУ на Крым. Всего за утро над регионом уничтожили три вражеских БПЛА. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T10:57

2025-07-16T10:57

2025-07-16T11:05

крым

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку атаки ВСУ на Крым. Всего за утро над регионом уничтожили три вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, беспилотники были уничтожены в период с 8.40 до 9.10 по московскому времени.Ранее в среду в оборонном ведомстве сообщили, что в течение прошедшей ночи уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по три БПЛА – над территорией Республики Крым и над акваторией Азовского моря, по одному – над Белгородской и Курской областями. Утром – с 8.30 до 8.40 – над полуостровом сбили еще один вражеский дрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, министерство обороны рф, новости крыма, новости сво