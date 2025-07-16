https://crimea.ria.ru/20250716/bolshe-20-ulits-obestocheny-v-simferopole-1147988664.html
Симферополь и пригород обесточены
Симферополь и пригород обесточены - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Симферополь и пригород обесточены
В Симферополе жители больше 20 улиц и переулков остались без электричества из-за аварии на сетях. Света нет также в шести пригородных селах. Об этом... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T14:11
2025-07-16T14:11
2025-07-16T14:17
крым
симферополь
гуп рк "крымэнерго"
жкх
жкх крыма и севастополя
энергосистема крыма
отключение электроэнергии в крыму
электросети
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142963344_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_62c6c2b6c8605c2a16e6757fa097b9e8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе жители больше 20 улиц и переулков остались без электричества из-за аварии на сетях. Света нет также в шести пригородных селах. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".На данный момент без света остаются жители симферопольских улиц Ангарская, Батурина, Бахчисарайская, Генерала Захарова, Гражданская, Жидкова, Интернациональная, Козлова, Коммунальная, Красноармейская, Крылова, Курцовская, Лихого, Нижнегоспитальная, Полигонная, Старозенитная, Севастопольская, Училищная, Черноморская, Яременко. Нет электроснабжения и на переулках Днепропетровский, Ломаный, Неровный, Колодезный, Охотничий, Оружейный, Черноморский. Обесточены также прилегающие к ним улицы и переулки.В Симферопольском районе Крыма без энергоснабжения жители сел Краснолесье, Мраморное, Доброе, Пионерское, Новый мир, Родниковое. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142963344_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cce2c02874e0b6b863d8c91c4750355f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, гуп рк "крымэнерго", жкх, жкх крыма и севастополя, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, новости крыма
Симферополь и пригород обесточены
Симферополь и шесть пригородных сел остались без электричества
14:11 16.07.2025 (обновлено: 14:17 16.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе жители больше 20 улиц и переулков остались без электричества из-за аварии на сетях. Света нет также в шести пригородных селах. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".
На данный момент без света остаются жители симферопольских улиц Ангарская, Батурина, Бахчисарайская, Генерала Захарова, Гражданская, Жидкова, Интернациональная, Козлова, Коммунальная, Красноармейская, Крылова, Курцовская, Лихого, Нижнегоспитальная, Полигонная, Старозенитная, Севастопольская, Училищная, Черноморская, Яременко.
Нет электроснабжения и на переулках Днепропетровский, Ломаный, Неровный, Колодезный, Охотничий, Оружейный, Черноморский. Обесточены также прилегающие к ним улицы и переулки.
В Симферопольском районе Крыма без энергоснабжения жители сел Краснолесье, Мраморное, Доброе, Пионерское, Новый мир, Родниковое.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", - сказано в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.