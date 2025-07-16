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Симферополь и пригород обесточены - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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Симферополь и пригород обесточены
Симферополь и пригород обесточены - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Симферополь и пригород обесточены
В Симферополе жители больше 20 улиц и переулков остались без электричества из-за аварии на сетях. Света нет также в шести пригородных селах. Об этом... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T14:11
2025-07-16T14:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе жители больше 20 улиц и переулков остались без электричества из-за аварии на сетях. Света нет также в шести пригородных селах. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".На данный момент без света остаются жители симферопольских улиц Ангарская, Батурина, Бахчисарайская, Генерала Захарова, Гражданская, Жидкова, Интернациональная, Козлова, Коммунальная, Красноармейская, Крылова, Курцовская, Лихого, Нижнегоспитальная, Полигонная, Старозенитная, Севастопольская, Училищная, Черноморская, Яременко. Нет электроснабжения и на переулках Днепропетровский, Ломаный, Неровный, Колодезный, Охотничий, Оружейный, Черноморский. Обесточены также прилегающие к ним улицы и переулки.В Симферопольском районе Крыма без энергоснабжения жители сел Краснолесье, Мраморное, Доброе, Пионерское, Новый мир, Родниковое. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Симферополь и пригород обесточены

Симферополь и шесть пригородных сел остались без электричества

14:11 16.07.2025 (обновлено: 14:17 16.07.2025)
 
© КрымэнергоинформЭлектроподстанция
Электроподстанция
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе жители больше 20 улиц и переулков остались без электричества из-за аварии на сетях. Света нет также в шести пригородных селах. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".
На данный момент без света остаются жители симферопольских улиц Ангарская, Батурина, Бахчисарайская, Генерала Захарова, Гражданская, Жидкова, Интернациональная, Козлова, Коммунальная, Красноармейская, Крылова, Курцовская, Лихого, Нижнегоспитальная, Полигонная, Старозенитная, Севастопольская, Училищная, Черноморская, Яременко.
Нет электроснабжения и на переулках Днепропетровский, Ломаный, Неровный, Колодезный, Охотничий, Оружейный, Черноморский. Обесточены также прилегающие к ним улицы и переулки.
В Симферопольском районе Крыма без энергоснабжения жители сел Краснолесье, Мраморное, Доброе, Пионерское, Новый мир, Родниковое.

"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", - сказано в сообщении.

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