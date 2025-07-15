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Зачем Зеленский спешно меняет людей на руководящих должностях

Зачем Зеленский спешно меняет людей на руководящих должностях - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Зачем Зеленский спешно меняет людей на руководящих должностях

Перетасовка кадров во власти Украины объясняется несколькими причинами, одна из которых – стремление спрятать концы коррупционных схем, в которых участвовали... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T16:27

2025-07-15T16:27

2025-07-15T16:27

радио "спутник в крыму"

владимир зеленский

мнения

сергей горбачев

кадровые перестановки

украина

коррупция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Перетасовка кадров во власти Украины объясняется несколькими причинами, одна из которых – стремление спрятать концы коррупционных схем, в которых участвовали люди из окружения главы киевского режима Владимира Зеленского вместе с ним. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.О том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль займет пост министра обороны вместо Рустема Умерова накануне заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Позже депутат Верховной рады Ярослав Железняк уточнил, что Умеров станет послом Украины в США.По мнению Горбачева, такая замена ситуацию на Украине в коренном смысле не изменит, так как призвана спасать не украинский народ, а воров во власти во главе с Зеленским."Это все люди из одной колоды. Люди, которые завязаны на все то, что происходит, в том числе и коррупционные системы", – прокомментировал эксперт.Одной из причин подобного рода перетасовки кадров является стремление Зеленского спрятать от инициируемых США расследований концы коррупционных схем, в которых вместе с ним за годы конфликта на Украине погрязли те или иные люди, считает Горбачев.Кроме того, по мнению Горбачева, эти кадровые перестановки определенным образом объясняются внутренними политическими разборками и связаны в целом с украинской "квазиэлитой", которая подобного рода действиями старается самосохраниться, продемонстрировав для вида якобы возможные перемены и позитивные подвижки."Это и обрубание возможностей для старой элиты, скажем, того же Порошенко, вернуться во власть. Идет смена слоев во власти, и нижняя все больше уходит вниз. То есть отторгается от кормушки, возможности "пилить", зарабатывать и выстраивать перспективы в плане возвращения на разного рода политические орбиты", – добавил эксперт.Таким образом, по словам Горбачева, во властных кругах Украины идет большая игра, которая имеет большее значение в личностном, субъективном плане для тех людей, которые в эти процессы вовлечены.При этом примечательным эксперт считает то, что как под старую, так и под новую команду в окружении Зеленского даются серьезные финансы и Европейским Союзом, и Соединенными Штатами, и другими партнерами.Ранее Горбачев оценил угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России и ее торговых партнеров и заявления о "возобновлении" американской помощи Украине.В 2024 году эксперт высказывал мнение относительно возможного назначения главы ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова на должность главкома ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский меняет главу правительства – кто возглавит кабмин УкраиныЗеленский назначил нового генпрокурора после скандала с инвалидностьюВ Кремле сделали заявление по новому раунду переговоров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, мнения, сергей горбачев, кадровые перестановки, украина, коррупция