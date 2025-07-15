https://crimea.ria.ru/20250715/vvedet-li-tramp-poshliny-v-100-protiv-rossii-i-ee-partnerov--mnenie-1147969735.html

Введет ли Трамп пошлины в 100% против России и ее партнеров – мнение

Введет ли Трамп пошлины в 100% против России и ее партнеров – мнение - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Введет ли Трамп пошлины в 100% против России и ее партнеров – мнение

Президент США Дональд Трамп вряд ли решится ввести пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, поскольку это будет серьезным ударом по... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T20:32

2025-07-15T20:32

2025-07-15T20:09

дональд трамп

константин сивков

мнения

пошлина

политика

россия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вряд ли решится ввести пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, поскольку это будет серьезным ударом по американской промышленности. Такое мнение высказал военный и политический аналитик Константин Сивков в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Накануне Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), которые будет оплачивать ЕС, и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.По мнению Сивкова, угроза Трампа ввести пошлины в случае отсутствия прогресса по урегулированию на Украине по истечении 50 дней, является сугубо политической демонстративной информационной акцией.Говоря о сделке с Европой по поставкам вооружений Киеву, аналитик отметил, что Трамп в данном случае действует максимально прагматично, используя ресурсы Европы для восстановления экономического потенциала США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД РФ ответили на слова Трампа о 50 днях для урегулирования на УкраинеХайпомания: эксперт о заявлениях Трампа по России и УкраинеНовые заявления Трампа – комментарий Кремля

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, константин сивков, мнения, пошлина, политика, россия, сша