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Введет ли Трамп пошлины в 100% против России и ее партнеров – мнение
Введет ли Трамп пошлины в 100% против России и ее партнеров – мнение - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Введет ли Трамп пошлины в 100% против России и ее партнеров – мнение
Президент США Дональд Трамп вряд ли решится ввести пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, поскольку это будет серьезным ударом по... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T20:32
2025-07-15T20:32
2025-07-15T20:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вряд ли решится ввести пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, поскольку это будет серьезным ударом по американской промышленности. Такое мнение высказал военный и политический аналитик Константин Сивков в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Накануне Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), которые будет оплачивать ЕС, и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.По мнению Сивкова, угроза Трампа ввести пошлины в случае отсутствия прогресса по урегулированию на Украине по истечении 50 дней, является сугубо политической демонстративной информационной акцией.Говоря о сделке с Европой по поставкам вооружений Киеву, аналитик отметил, что Трамп в данном случае действует максимально прагматично, используя ресурсы Европы для восстановления экономического потенциала США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД РФ ответили на слова Трампа о 50 днях для урегулирования на УкраинеХайпомания: эксперт о заявлениях Трампа по России и УкраинеНовые заявления Трампа – комментарий Кремля
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дональд трамп, константин сивков, мнения, пошлина, политика, россия, сша
Введет ли Трамп пошлины в 100% против России и ее партнеров – мнение
Введение Трампом пошлин в 100% в отношении РФ и ее партнеров маловероятно – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вряд ли решится ввести пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, поскольку это будет серьезным ударом по американской промышленности. Такое мнение высказал военный и политический аналитик Константин Сивков в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Накануне Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), которые будет оплачивать ЕС, и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.
"США сегодня решают задачу реиндустриализации, для нее нужна поддержка из-за рубежа, включая энергетику и целый ряд компонентов. Поэтому этот удар будет обоюдоострым. Учитывая, что Россия взаимодействует с большинством стран мира, то это фактически отрезает от США эти страны. Учитывая, что мнение Трампа меняется каждую неделю, сильно сомневаюсь, что эти пошлины будут введены", – сказал эксперт.
По мнению Сивкова, угроза Трампа ввести пошлины в случае отсутствия прогресса по урегулированию на Украине по истечении 50 дней, является сугубо политической демонстративной информационной акцией.
Говоря о сделке с Европой по поставкам вооружений Киеву, аналитик отметил, что Трамп в данном случае действует максимально прагматично, используя ресурсы Европы для восстановления экономического потенциала США.
"На Трампа оказывается сильное давление со стороны апологетов войны против РФ внутри Республиканской партии, а также со стороны глобалистов. Поэтому политика Трампа и все его заявления такие странные. С одной стороны, он не желает в явном виде выходить на прямой конфликт с РФ, а с другой заявляет, что "недоволен" Россией и тому подобное", – добавил Сивков.
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