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ВСУ ударили по центру Воронежа – есть пострадавшие

ВСУ ударили по центру Воронежа – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 15.07.2025

ВСУ ударили по центру Воронежа – есть пострадавшие

Украинские беспилотники сбиты над тремя районами Воронежской области и столицей региона. В результате атаки пострадали люди, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T07:28

2025-07-15T07:28

2025-07-15T07:35

воронеж

воронежская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники сбиты над тремя районами Воронежской области и столицей региона. В результате атаки пострадали люди, сообщил губернатор Александр Гусев.Кроме того, в Воронеже повреждены несколько квартир в многоэтажных домах, частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечены ряд торговых объектов и автомобилей. Оперативные службы работают на местах, добавил Гусев. По данным Минобороны России, в ночь на вторник ПВО уничтожила 55 вражеских БПЛА. 32 беспилотника сбито над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областямиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

воронеж

воронежская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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