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ВСУ ударили по центру Воронежа – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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ВСУ ударили по центру Воронежа – есть пострадавшие
ВСУ ударили по центру Воронежа – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 15.07.2025
ВСУ ударили по центру Воронежа – есть пострадавшие
Украинские беспилотники сбиты над тремя районами Воронежской области и столицей региона. В результате атаки пострадали люди, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T07:28
2025-07-15T07:35
воронеж
воронежская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
александр гусев
атаки всу на крым
атаки всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники сбиты над тремя районами Воронежской области и столицей региона. В результате атаки пострадали люди, сообщил губернатор Александр Гусев.Кроме того, в Воронеже повреждены несколько квартир в многоэтажных домах, частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечены ряд торговых объектов и автомобилей. Оперативные службы работают на местах, добавил Гусев. По данным Минобороны России, в ночь на вторник ПВО уничтожила 55 вражеских БПЛА. 32 беспилотника сбито над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областямиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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воронеж, воронежская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), александр гусев, атаки всу на крым, атаки всу, новости сво
ВСУ ударили по центру Воронежа – есть пострадавшие

В центре Воронежа при атаке беспилотников ВСУ ранены люди и повреждены жилые дома

07:28 15.07.2025 (обновлено: 07:35 15.07.2025)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники сбиты над тремя районами Воронежской области и столицей региона. В результате атаки пострадали люди, сообщил губернатор Александр Гусев.
"В центре Воронежа в результате падения сбитого БПЛА легкие ранения получили несколько человек. Всем уже оказана медицинская помощь. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области", - написал он в Telegram.
Кроме того, в Воронеже повреждены несколько квартир в многоэтажных домах, частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечены ряд торговых объектов и автомобилей. Оперативные службы работают на местах, добавил Гусев.
По данным Минобороны России, в ночь на вторник ПВО уничтожила 55 вражеских БПЛА. 32 беспилотника сбито над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областями
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ВоронежВоронежская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Александр ГусевАтаки ВСУ на КрымАтаки ВСУНовости СВО
 
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