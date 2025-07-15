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ВСУ ударили по центру Воронежа – есть пострадавшие
ВСУ ударили по центру Воронежа – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 15.07.2025
ВСУ ударили по центру Воронежа – есть пострадавшие
Украинские беспилотники сбиты над тремя районами Воронежской области и столицей региона. В результате атаки пострадали люди, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T07:28
2025-07-15T07:28
2025-07-15T07:35
воронеж
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происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
александр гусев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники сбиты над тремя районами Воронежской области и столицей региона. В результате атаки пострадали люди, сообщил губернатор Александр Гусев.Кроме того, в Воронеже повреждены несколько квартир в многоэтажных домах, частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечены ряд торговых объектов и автомобилей. Оперативные службы работают на местах, добавил Гусев. По данным Минобороны России, в ночь на вторник ПВО уничтожила 55 вражеских БПЛА. 32 беспилотника сбито над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областямиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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воронеж, воронежская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), александр гусев, атаки всу на крым, атаки всу, новости сво
ВСУ ударили по центру Воронежа – есть пострадавшие
В центре Воронежа при атаке беспилотников ВСУ ранены люди и повреждены жилые дома
07:28 15.07.2025 (обновлено: 07:35 15.07.2025)