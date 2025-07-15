https://crimea.ria.ru/20250715/v-sevastopole-52-letniy-inostranets-poddelal-migratsionnye-dokumenty-1147951349.html

В Севастополе 52-летний иностранец подделал миграционные документы

В Севастополе 52-летний иностранец подделал миграционные документы - РИА Новости Крым, 15.07.2025

В Севастополе 52-летний иностранец подделал миграционные документы

В Севастополе 52-летний иностранец подделал документы, чтобы остаться в России, и получил уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T09:48

2025-07-15T09:48

2025-07-15T09:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе 52-летний иностранец подделал документы, чтобы остаться в России, и получил уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, мужчина прибыл в Россию в 2018 году для работы, после истечения срока законного пребывания попытался легализоваться с помощью поддельного документа — отрывной части бланка уведомления о прибытии.Уголовное дело в отношении фигуранта возбуждено по статье о подделке документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Нарушителю грозит до года лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме предложили ввести новые пошлины для мигрантовВ России появится "Цифровой профиль иностранного гражданина" – указЧисло совершенных мигрантами тяжких преступлений в России выросло на 57%

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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