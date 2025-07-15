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В Севастополе 52-летний иностранец подделал миграционные документы - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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В Севастополе 52-летний иностранец подделал миграционные документы
В Севастополе 52-летний иностранец подделал миграционные документы - РИА Новости Крым, 15.07.2025
В Севастополе 52-летний иностранец подделал миграционные документы
В Севастополе 52-летний иностранец подделал документы, чтобы остаться в России, и получил уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T09:48
2025-07-15T09:48
севастополь
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полиция севастополя
уголовный кодекс
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе 52-летний иностранец подделал документы, чтобы остаться в России, и получил уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, мужчина прибыл в Россию в 2018 году для работы, после истечения срока законного пребывания попытался легализоваться с помощью поддельного документа — отрывной части бланка уведомления о прибытии.Уголовное дело в отношении фигуранта возбуждено по статье о подделке документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Нарушителю грозит до года лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме предложили ввести новые пошлины для мигрантовВ России появится "Цифровой профиль иностранного гражданина" – указЧисло совершенных мигрантами тяжких преступлений в России выросло на 57%
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, мигранты, трудовые мигранты, миграционная политика, общество, полиция севастополя, уголовный кодекс, новости севастополя
В Севастополе 52-летний иностранец подделал миграционные документы

В Севастополе иностранец получил уголовное дело за подделку миграционных документов

09:48 15.07.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе 52-летний иностранец подделал документы, чтобы остаться в России, и получил уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
По данным правоохранителей, мужчина прибыл в Россию в 2018 году для работы, после истечения срока законного пребывания попытался легализоваться с помощью поддельного документа — отрывной части бланка уведомления о прибытии.
"В ходе проверки полицейские обнаружили признаки фальсификации. Документ изъят и направлен на экспертизу, а мужчина задержан", - сказано в сообщении.
Уголовное дело в отношении фигуранта возбуждено по статье о подделке документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Нарушителю грозит до года лишения свободы.
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