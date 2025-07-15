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В МИД РФ ответили на слова Трампа о 50 днях для урегулирования на Украине - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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В МИД РФ ответили на слова Трампа о 50 днях для урегулирования на Украине
В МИД РФ ответили на слова Трампа о 50 днях для урегулирования на Украине - РИА Новости Крым, 15.07.2025
В МИД РФ ответили на слова Трампа о 50 днях для урегулирования на Украине
Москва хотела бы понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа о 50 днях, отведенных на урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T15:10
2025-07-15T15:14
сергей лавров
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сша
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Москва хотела бы понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа о 50 днях, отведенных на урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.Как отметил Лавров, президент США находится под огромным, даже неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которое бесцеремонно поддерживает требования главы киевского режима Владимира Зеленского, продолжает накачивать его современным, в том числе наступательным оружием, за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах.Накануне президент США Дональд Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в России оценили заявление ТрампаПобеда России в украинском конфликте неизбежна – ТрампЛавров оценил попытки Запада создать корпус для защиты Украины
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РИА Новости Крым
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сергей лавров, новости, россия, сша, дональд трамп, политика, украина
В МИД РФ ответили на слова Трампа о 50 днях для урегулирования на Украине

Россия хочет понять мотивы слов Трампа о 50 днях для урегулирования на Украине – Лавров

15:10 15.07.2025 (обновлено: 15:14 15.07.2025)
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Москва хотела бы понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа о 50 днях, отведенных на урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.
"Мы, конечно же, хотим понять, что стоит за этим заявлением (Трампа) – 50 дней. Было раньше и 24 часа, было и 100 дней – мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов", – сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Как отметил Лавров, президент США находится под огромным, даже неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которое бесцеремонно поддерживает требования главы киевского режима Владимира Зеленского, продолжает накачивать его современным, в том числе наступательным оружием, за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.
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