https://crimea.ria.ru/20250715/v-mid-rf-otvetili-na-slova-trampa-o-50-dnyakh-dlya-uregulirovaniya-na-ukraine-1147963482.html

В МИД РФ ответили на слова Трампа о 50 днях для урегулирования на Украине

В МИД РФ ответили на слова Трампа о 50 днях для урегулирования на Украине - РИА Новости Крым, 15.07.2025

В МИД РФ ответили на слова Трампа о 50 днях для урегулирования на Украине

Москва хотела бы понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа о 50 днях, отведенных на урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T15:10

2025-07-15T15:10

2025-07-15T15:14

сергей лавров

новости

россия

сша

дональд трамп

политика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0f/1147963652_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_405f06b108bd327e05cdc4f467ef6ecd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Москва хотела бы понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа о 50 днях, отведенных на урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.Как отметил Лавров, президент США находится под огромным, даже неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которое бесцеремонно поддерживает требования главы киевского режима Владимира Зеленского, продолжает накачивать его современным, в том числе наступательным оружием, за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах.Накануне президент США Дональд Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в России оценили заявление ТрампаПобеда России в украинском конфликте неизбежна – ТрампЛавров оценил попытки Запада создать корпус для защиты Украины

россия

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, новости, россия, сша, дональд трамп, политика, украина