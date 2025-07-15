https://crimea.ria.ru/20250715/v-krymu-zaderzhali-organizatorov-kanala-nezakonnoy-migratsii-1147954954.html

В Крыму задержали организаторов канала незаконной миграции

В Крыму задержали организаторов канала незаконной миграции - РИА Новости Крым, 15.07.2025

В Крыму задержали организаторов канала незаконной миграции

Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали мужчину и женщину, которые организовали в Бахчисарайском районе приют для нелегальных... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T11:43

2025-07-15T11:43

2025-07-15T11:43

крым

бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали мужчину и женщину, которые организовали в Бахчисарайском районе приют для нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Фигуранты – гражданин одной из среднеазиатских республик и гражданка России, вступившие в преступный сговор с целью наживы.Женщина за денежное вознаграждение предоставляла нелегалам жилье в принадлежащем ей доме в Крыму.Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 52-летний иностранец подделал миграционные документы В Госдуме предложили ввести новые пошлины для мигрантов За что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства России

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бахчисарайский район

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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