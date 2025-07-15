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В Крыму задержали организаторов канала незаконной миграции - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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В Крыму задержали организаторов канала незаконной миграции
В Крыму задержали организаторов канала незаконной миграции - РИА Новости Крым, 15.07.2025
В Крыму задержали организаторов канала незаконной миграции
Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали мужчину и женщину, которые организовали в Бахчисарайском районе приют для нелегальных... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T11:43
2025-07-15T11:43
крым
бахчисарайский район
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
нелегальные мигранты
мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали мужчину и женщину, которые организовали в Бахчисарайском районе приют для нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Фигуранты – гражданин одной из среднеазиатских республик и гражданка России, вступившие в преступный сговор с целью наживы.Женщина за денежное вознаграждение предоставляла нелегалам жилье в принадлежащем ей доме в Крыму.Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 52-летний иностранец подделал миграционные документы В Госдуме предложили ввести новые пошлины для мигрантов За что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства России
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В Крыму задержали организаторов канала незаконной миграции

ФСБ задержала в Крыму мужчину и женщину за организацию нелегальной миграции

11:43 15.07.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали мужчину и женщину, которые организовали в Бахчисарайском районе приют для нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фигуранты – гражданин одной из среднеазиатских республик и гражданка России, вступившие в преступный сговор с целью наживы.
Мужчина осуществлял поиск иностранцев, нелегально прибывших в Россию, и договаривался с ними о содействии в незаконном пребывании, включая предоставление оплачиваемой работы на строительных объектах и организацию проживания без регистрации.
Женщина за денежное вознаграждение предоставляла нелегалам жилье в принадлежащем ей доме в Крыму.
Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.
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