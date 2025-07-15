https://crimea.ria.ru/20250715/v-krymu-zaderzhali-organizatorov-kanala-nezakonnoy-migratsii-1147954954.html
В Крыму задержали организаторов канала незаконной миграции
В Крыму задержали организаторов канала незаконной миграции - РИА Новости Крым, 15.07.2025
В Крыму задержали организаторов канала незаконной миграции
Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали мужчину и женщину, которые организовали в Бахчисарайском районе приют для нелегальных... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T11:43
2025-07-15T11:43
2025-07-15T11:43
крым
бахчисарайский район
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
нелегальные мигранты
мигранты
новости крыма
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0f/1147954838_0:0:1772:996_1920x0_80_0_0_e978fe7cd72b5259d2ccfbe6855cbf51.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали мужчину и женщину, которые организовали в Бахчисарайском районе приют для нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Фигуранты – гражданин одной из среднеазиатских республик и гражданка России, вступившие в преступный сговор с целью наживы.Женщина за денежное вознаграждение предоставляла нелегалам жилье в принадлежащем ей доме в Крыму.Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 52-летний иностранец подделал миграционные документы В Госдуме предложили ввести новые пошлины для мигрантов За что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства России
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0f/1147954838_0:0:1328:996_1920x0_80_0_0_3b98b9d87fea86c35a00dded55bd6ade.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, бахчисарайский район, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, нелегальные мигранты, мигранты, новости крыма, видео, видео
В Крыму задержали организаторов канала незаконной миграции
ФСБ задержала в Крыму мужчину и женщину за организацию нелегальной миграции