https://crimea.ria.ru/20250715/udar-vsu-po-voronezhu-i-zayavleniya-trampa-glavnoe-za-den-1147974903.html

Удар ВСУ по Воронежу и заявления Трампа: главное за день

Удар ВСУ по Воронежу и заявления Трампа: главное за день - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Удар ВСУ по Воронежу и заявления Трампа: главное за день

ВСУ атаковали беспилотниками центр Воронежа. Заявления президента США Дональда Трампа прокомментировали в Кремле и МИД РФ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T22:51

2025-07-15T22:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками центр Воронежа. Заявления президента США Дональда Трампа прокомментировали в Кремле и МИД РФ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла сведения о призывах наносить удары по Москве. Трамп заявил, что не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты. В Крыму продали еще 25 национализированных объектов на 2,2 млрд рублей. Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года. Сотни тысяч туристов отдохнули в Крыму в июне.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по Воронежу и областиВ ночь на вторник боевики ВСУ атаковали 12 беспилотниками Воронеж. Изначально сообщалось, что 16 человек, в том числе подросток, получили ранения. В городе повреждено здание детского сада и жилые многоэтажки.Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что в течение дня за медицинской помощью обратились 27 человек. В городе зафиксированы повреждения фасадов и остекления в 12 многоквартирных и трех частных домах. Также повреждения получили крупный бизнес-центр и ряд торговых и нежилых объектов.В городе введен режим чрезвычайной ситуации.Реакция Кремля и МИД РФ на заявления ТрампаВ понедельник Трамп пообещал ввести пошлины на уровне 100% против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Также он заявил о достижении сделки, по которой США будут поставлять оружие Киеву, но платить за него будет Европа.В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москве требуется время для анализа новых заявлений Трампа. Песков уточил, что президент России Владимир Путин прокомментирует новые заявления своего американского коллеги, если сочтет это необходимым.Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что торговые партнеры России едва ли откажутся от своих международных обязательств из-за угроз президента США Дональда Трампа ввести 100% пошлины. Кроме того, по его словам, Москва хотела бы понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа о 50 днях, отведенных на урегулирование украинского конфликта.Трамп также заявил, что не призывал главу киевского режима Владимира Зеленского наносить удары по Москве. Такое заявление он сделал на фоне материала, опубликованного британской газетой Financial Times. В ней сообщалось, что американский лидер в рамках своей стратегии "принудить Россию к переговорам" обсуждал с Зеленским возможность усиления атак на российские города, включая Москву и Петербург. Также Трамп сообщил, что не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты.В Крыму продали еще 25 национализированных объектовВ бюджет Крыма с начала года поступило более 2,2 млрд рублей от продажи национализированного имущества. Глава республиканского парламента Владимир Константинов напомнил, что полученные средства направляются на развитие республики, на поддержку крымских бойцов и их семей."Имущество врагов Крыма и России, ранее национализированное в собственность республики, активно реализуется на торгах. Так, за первое полугодие 2025 года продано 25 национализированных объектов. Благодаря этому в бюджет Крыма поступило более 2,2 млрд рублей", – проинформировал Константинов.Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 годаСроки реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" продлены до 2030 года. Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение ее мероприятий в 2027 году.Продолжение реализации госпрограммы позволит создать новые образовательные и медицинские учреждения, построить более 160 километров сетей газоснабжения и газораспределения, отремонтировать 628 километров сетей водоснабжения и водоотведения, привести в нормативное состояние более 1,2 тысячи километров дорог, создать шесть объектов туристической инфраструктуры, капитально отремонтировать пять объектов культурного наследия.Сколько туристов отдохнули в Крыму в июнеОколо 830 тысяч туристов посетили Крым в июне, и эта цифра опережает прошлогодний показатель на 11%. По данным председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, около 60% туристов прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% гостей воспользовались поездами, 12% приехали через исторические регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250715/chto-stoit-za-zayavleniem-trampa-o-merakh-protiv-rossii-i-pomoschi-ukraine-1147967512.html

https://crimea.ria.ru/20250715/v-krymu-eks-mera-goroda-i-ego-zama-budut-sudit-za-vzyatku-1147971216.html

https://crimea.ria.ru/20250715/krym-poluchit-675-millionov-rubley-na--modulnye-gostinitsy-1147952113.html

https://crimea.ria.ru/20250715/sanatorii-kryma-priznany-luchshimi-v-rossii-po-effektivnosti-1147942300.html

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