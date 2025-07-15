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Удар ВСУ по Воронежу и заявления Трампа: главное за день - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Удар ВСУ по Воронежу и заявления Трампа: главное за день
Удар ВСУ по Воронежу и заявления Трампа: главное за день - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Удар ВСУ по Воронежу и заявления Трампа: главное за день
ВСУ атаковали беспилотниками центр Воронежа. Заявления президента США Дональда Трампа прокомментировали в Кремле и МИД РФ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T22:51
2025-07-15T22:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками центр Воронежа. Заявления президента США Дональда Трампа прокомментировали в Кремле и МИД РФ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла сведения о призывах наносить удары по Москве. Трамп заявил, что не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты. В Крыму продали еще 25 национализированных объектов на 2,2 млрд рублей. Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года. Сотни тысяч туристов отдохнули в Крыму в июне.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по Воронежу и областиВ ночь на вторник боевики ВСУ атаковали 12 беспилотниками Воронеж. Изначально сообщалось, что 16 человек, в том числе подросток, получили ранения. В городе повреждено здание детского сада и жилые многоэтажки.Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что в течение дня за медицинской помощью обратились 27 человек. В городе зафиксированы повреждения фасадов и остекления в 12 многоквартирных и трех частных домах. Также повреждения получили крупный бизнес-центр и ряд торговых и нежилых объектов.В городе введен режим чрезвычайной ситуации.Реакция Кремля и МИД РФ на заявления ТрампаВ понедельник Трамп пообещал ввести пошлины на уровне 100% против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Также он заявил о достижении сделки, по которой США будут поставлять оружие Киеву, но платить за него будет Европа.В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москве требуется время для анализа новых заявлений Трампа. Песков уточил, что президент России Владимир Путин прокомментирует новые заявления своего американского коллеги, если сочтет это необходимым.Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что торговые партнеры России едва ли откажутся от своих международных обязательств из-за угроз президента США Дональда Трампа ввести 100% пошлины. Кроме того, по его словам, Москва хотела бы понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа о 50 днях, отведенных на урегулирование украинского конфликта.Трамп также заявил, что не призывал главу киевского режима Владимира Зеленского наносить удары по Москве. Такое заявление он сделал на фоне материала, опубликованного британской газетой Financial Times. В ней сообщалось, что американский лидер в рамках своей стратегии "принудить Россию к переговорам" обсуждал с Зеленским возможность усиления атак на российские города, включая Москву и Петербург. Также Трамп сообщил, что не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты.В Крыму продали еще 25 национализированных объектовВ бюджет Крыма с начала года поступило более 2,2 млрд рублей от продажи национализированного имущества. Глава республиканского парламента Владимир Константинов напомнил, что полученные средства направляются на развитие республики, на поддержку крымских бойцов и их семей."Имущество врагов Крыма и России, ранее национализированное в собственность республики, активно реализуется на торгах. Так, за первое полугодие 2025 года продано 25 национализированных объектов. Благодаря этому в бюджет Крыма поступило более 2,2 млрд рублей", – проинформировал Константинов.Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 годаСроки реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" продлены до 2030 года. Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение ее мероприятий в 2027 году.Продолжение реализации госпрограммы позволит создать новые образовательные и медицинские учреждения, построить более 160 километров сетей газоснабжения и газораспределения, отремонтировать 628 километров сетей водоснабжения и водоотведения, привести в нормативное состояние более 1,2 тысячи километров дорог, создать шесть объектов туристической инфраструктуры, капитально отремонтировать пять объектов культурного наследия.Сколько туристов отдохнули в Крыму в июнеОколо 830 тысяч туристов посетили Крым в июне, и эта цифра опережает прошлогодний показатель на 11%. По данным председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, около 60% туристов прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% гостей воспользовались поездами, 12% приехали через исторические регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Удар ВСУ по Воронежу и заявления Трампа: главное за день

Удар ВСУ по Воронежу и заявления Трампа – главное за день

22:51 15.07.2025
 
© Telegram-канал мэра Воронежа Сергея ПетринаПоследствия атаки беспилотников ВСУ на Воронеж
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Воронеж
© Telegram-канал мэра Воронежа Сергея Петрина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками центр Воронежа. Заявления президента США Дональда Трампа прокомментировали в Кремле и МИД РФ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла сведения о призывах наносить удары по Москве. Трамп заявил, что не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты. В Крыму продали еще 25 национализированных объектов на 2,2 млрд рублей. Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года. Сотни тысяч туристов отдохнули в Крыму в июне.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Удар ВСУ по Воронежу и области

В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали 12 беспилотниками Воронеж. Изначально сообщалось, что 16 человек, в том числе подросток, получили ранения. В городе повреждено здание детского сада и жилые многоэтажки.
Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что в течение дня за медицинской помощью обратились 27 человек. В городе зафиксированы повреждения фасадов и остекления в 12 многоквартирных и трех частных домах. Также повреждения получили крупный бизнес-центр и ряд торговых и нежилых объектов.
В городе введен режим чрезвычайной ситуации.
Президент США Дональд Трамп во время визита в Париж. 13 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Вчера, 21:43
Поставка дальнобойных ракет Киеву – что ответил Трамп

Реакция Кремля и МИД РФ на заявления Трампа

В понедельник Трамп пообещал ввести пошлины на уровне 100% против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Также он заявил о достижении сделки, по которой США будут поставлять оружие Киеву, но платить за него будет Европа.
В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москве требуется время для анализа новых заявлений Трампа. Песков уточил, что президент России Владимир Путин прокомментирует новые заявления своего американского коллеги, если сочтет это необходимым.
Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что торговые партнеры России едва ли откажутся от своих международных обязательств из-за угроз президента США Дональда Трампа ввести 100% пошлины. Кроме того, по его словам, Москва хотела бы понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа о 50 днях, отведенных на урегулирование украинского конфликта.
Трамп также заявил, что не призывал главу киевского режима Владимира Зеленского наносить удары по Москве. Такое заявление он сделал на фоне материала, опубликованного британской газетой Financial Times. В ней сообщалось, что американский лидер в рамках своей стратегии "принудить Россию к переговорам" обсуждал с Зеленским возможность усиления атак на российские города, включая Москву и Петербург. Также Трамп сообщил, что не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Вчера, 16:57Эксклюзивы РИА Новости Крым
Что стоит за заявлением Трампа о мерах против России и помощи Украине

В Крыму продали еще 25 национализированных объектов

В бюджет Крыма с начала года поступило более 2,2 млрд рублей от продажи национализированного имущества. Глава республиканского парламента Владимир Константинов напомнил, что полученные средства направляются на развитие республики, на поддержку крымских бойцов и их семей.
"Имущество врагов Крыма и России, ранее национализированное в собственность республики, активно реализуется на торгах. Так, за первое полугодие 2025 года продано 25 национализированных объектов. Благодаря этому в бюджет Крыма поступило более 2,2 млрд рублей", – проинформировал Константинов.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Вчера, 18:07
В Крыму экс-мэра города и его зама будут судить за взятку

Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года

Сроки реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" продлены до 2030 года. Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение ее мероприятий в 2027 году.
Продолжение реализации госпрограммы позволит создать новые образовательные и медицинские учреждения, построить более 160 километров сетей газоснабжения и газораспределения, отремонтировать 628 километров сетей водоснабжения и водоотведения, привести в нормативное состояние более 1,2 тысячи километров дорог, создать шесть объектов туристической инфраструктуры, капитально отремонтировать пять объектов культурного наследия.
Крым получит 675 миллионов рублей на модульные гостиницы
Вчера, 10:33
Крыму выделят 675 миллионов рублей на модульные гостиницы

Сколько туристов отдохнули в Крыму в июне

Около 830 тысяч туристов посетили Крым в июне, и эта цифра опережает прошлогодний показатель на 11%. По данным председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, около 60% туристов прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% гостей воспользовались поездами, 12% приехали через исторические регионы России.
Ялта. Набережная - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Вчера, 08:02
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00:00Какой сегодня праздник: 16 июля
22:51Удар ВСУ по Воронежу и заявления Трампа: главное за день
22:42Зачем Трамп "дал" России 50 дней на завершение украинского конфликта
22:22Когда в Севастополе отремонтируют спортшколу олимпийского резерва
22:04Крымский мост: оперативная информация к вечеру вторника
21:43Поставка дальнобойных ракет Киеву – что ответил Трамп
21:31Новости Воронежа: увеличилось число пострадавших от атаки ВСУ
21:16Трамп об ударах по Москве: что он сказал Зеленскому
21:02На маршруте "Алушта – Ялта" увеличат число автобусов
20:48Бесплатный спорт рядом с домом – тысячи севастопольцев уже участвуют
20:32Введет ли Трамп пошлины в 100% против России и ее партнеров – мнение
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18:07В Крыму экс-мэра города и его зама будут судить за взятку
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