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Трамп об ударах по Москве: что он сказал Зеленскому - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Трамп об ударах по Москве: что он сказал Зеленскому
Трамп об ударах по Москве: что он сказал Зеленскому - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Трамп об ударах по Москве: что он сказал Зеленскому
Президент США Дональд Трамп заявил, что не призывал главу киевского режима Владимира Зеленского наносить удары по Москве, передает Reuters. РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T21:16
2025-07-15T21:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что не призывал главу киевского режима Владимира Зеленского наносить удары по Москве, передает Reuters.Такое заявление Трамп сделал на фоне материала, опубликованного британской газетой Financial Times. В ней сообщалось, что американский лидер в рамках своей стратегии "принудить Россию к переговорам" обсуждал с Зеленским возможность усиления атак на российские города, включая Москву и Петербург. По данным Washington Post, глава киевского режима в ответ якобы попросил у США дальнобойное вооружение.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт категорически опровергла эти сведения, подчеркнув, что президент США "неустанно работает над завершением конфликта на Украине" и не делал подобных заявлений в адрес Киева, сообщает РИА Новости.В понедельник Трамп пообещал ввести пошлины на уровне 100% против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Также он заявил о достижении сделки, по которой США будут поставлять оружие Киеву, но платить за него будет Европа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Введет ли Трамп пошлины в 100% против России и ее партнеров – мнениеЗаявления Трампа по России: что планирует президент СШАЗеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России
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дональд трамп, новости, сша, россия, москва, дальнобойное оружие, украина
Трамп об ударах по Москве: что он сказал Зеленскому

Трамп опроверг сообщения о призывах нанести удар по Москве

21:16 15.07.2025 (обновлено: 21:47 15.07.2025)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что не призывал главу киевского режима Владимира Зеленского наносить удары по Москве, передает Reuters.

"Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Зеленскому не следует нападать на Москву", – говорится в публикации.

Такое заявление Трамп сделал на фоне материала, опубликованного британской газетой Financial Times. В ней сообщалось, что американский лидер в рамках своей стратегии "принудить Россию к переговорам" обсуждал с Зеленским возможность усиления атак на российские города, включая Москву и Петербург. По данным Washington Post, глава киевского режима в ответ якобы попросил у США дальнобойное вооружение.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт категорически опровергла эти сведения, подчеркнув, что президент США "неустанно работает над завершением конфликта на Украине" и не делал подобных заявлений в адрес Киева, сообщает РИА Новости.
В понедельник Трамп пообещал ввести пошлины на уровне 100% против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Также он заявил о достижении сделки, по которой США будут поставлять оружие Киеву, но платить за него будет Европа.
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Дональд ТрампНовостиСШАРоссияМоскваДальнобойное оружиеУкраина
 
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