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Шесть беспилотников уничтожили над Черным морем

Шесть беспилотников уничтожили над Черным морем - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Шесть беспилотников уничтожили над Черным морем

Украинские боевики попытались атаковать регионы России с воздуха. Силы противовоздушной обороны отразили все атаки, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T07:08

2025-07-15T07:08

2025-07-15T07:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики попытались атаковать регионы России с воздуха. Силы противовоздушной обороны отразили все атаки, сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, с 20:00 до 7 утра было уничтожено 55 вражеских БПЛА над Черным морем и пятью регионами России.В понедельник ВСУ трижды попытались атаковать Крым. В ночь на 14 июля по одному БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря. С 10.30 до 12.20 над полуостровом сбили еще один вражеский дрон. С 13.40 до 13.50 уничтожены еще два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один над территорией Республики Крым и один над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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