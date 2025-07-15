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Шесть беспилотников уничтожили над Черным морем
Шесть беспилотников уничтожили над Черным морем - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Шесть беспилотников уничтожили над Черным морем
Украинские боевики попытались атаковать регионы России с воздуха. Силы противовоздушной обороны отразили все атаки, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T07:08
2025-07-15T07:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики попытались атаковать регионы России с воздуха. Силы противовоздушной обороны отразили все атаки, сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, с 20:00 до 7 утра было уничтожено 55 вражеских БПЛА над Черным морем и пятью регионами России.В понедельник ВСУ трижды попытались атаковать Крым. В ночь на 14 июля по одному БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря. С 10.30 до 12.20 над полуостровом сбили еще один вражеский дрон. С 13.40 до 13.50 уничтожены еще два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один над территорией Республики Крым и один над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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черное море, пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, белгородская область, воронежская область, липецкая область, ростовская область, курская область
Шесть беспилотников уничтожили над Черным морем
Над Черным морем сбили шесть беспилотников
07:08 15.07.2025 (обновлено: 07:24 15.07.2025)