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Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе
Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе
Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщает во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T12:08
2025-07-15T12:20
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
группировка войск "восток"
группировка войск "южная"
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщает во вторник министерство обороны РФ.Накануне стало известно об освобождении Малиновки в Запорожской области и Маяка в ДНР. В воскресенье подразделения российских войск взяли под контроль населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в Донбассе. В пятницу стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Зеленая Долина в ДНР. В среду в Минобороны РФ проинформировали, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, группировка войск "восток", группировка войск "южная", потери всу
Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе

Еще два населенных пункта в Донбассе перешли под контроль российской армии

12:08 15.07.2025 (обновлено: 12:20 15.07.2025)
 
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщает во вторник министерство обороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили наступательные действия, улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Воскресенка Донецкой Народной Республики", – сказано в сводке военного ведомства РФ.

Накануне стало известно об освобождении Малиновки в Запорожской области и Маяка в ДНР. В воскресенье подразделения российских войск взяли под контроль населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в Донбассе. В пятницу стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Зеленая Долина в ДНР. В среду в Минобороны РФ проинформировали, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики.
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Министерство обороны РФНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииГруппировка войск "Восток"Группировка войск "Южная"Потери ВСУ
 
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