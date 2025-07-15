https://crimea.ria.ru/20250715/rossiyskie-boytsy-osvobodili-esche-dva-naselennykh-punkta-v-donbasse-1147955155.html

Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе

Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе

Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщает во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T12:08

2025-07-15T12:08

2025-07-15T12:20

министерство обороны рф

новости сво

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

группировка войск "восток"

группировка войск "южная"

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщает во вторник министерство обороны РФ.Накануне стало известно об освобождении Малиновки в Запорожской области и Маяка в ДНР. В воскресенье подразделения российских войск взяли под контроль населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в Донбассе. В пятницу стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Зеленая Долина в ДНР. В среду в Минобороны РФ проинформировали, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250707/dvigaemsya-dalshe-kak-810-ya-brigada-chf-osvobozhdaet-sumskuyu-oblast-1147763174.html

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, группировка войск "восток", группировка войск "южная", потери всу