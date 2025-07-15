https://crimea.ria.ru/20250715/remont-naberezhnykh-posle-shtorma-veka-kak-idut-raboty-v-sevastopole-1147976093.html

Ремонт набережных после "шторма века": как идут работы в Севастополе

Ремонт набережных после "шторма века": как идут работы в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Ремонт набережных после "шторма века": как идут работы в Севастополе

В поселке Андреевка возле Севастополя приступили к благоустройству набережной протяженностью 1,7 км, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T20:11

2025-07-15T20:11

2025-07-15T20:11

севастополь

михаил развожаев

новости севастополя

благоустройство

андреевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0f/1147976167_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_d00b6ef5b8d7c95e43ec1c74fd00465a.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля – РИА Новости Крым. В поселке Андреевка возле Севастополя приступили к благоустройству набережной протяженностью 1,7 км, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, в 2023 году набережную практически полностью уничтожил "шторм века", после чего в 2024 году она была отремонтирована. В текущем году на набережной ведется комплексное благоустройство: объект оформляется в едином архитектурном стиле.Он также добавил, что для комфорта гостей обустраивается зона с безопасным покрытием из резиновой мульчи. Также на пляже установлены турники для занятий спортом и гамаки для отдыха. Завершить работы планируется к октябрю 2025 года."Набережная в Андреевке вошла в перечень территорий, за благоустройство которой севастопольцы проголосовали в прошлом году. Всего в 2024 году мы благоустроили 17 общественных пространств, большая часть из них – благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды", – напомнил Развожаев.По итогам последнего этапа голосования, в 2026 году планируется обновление еще четырех объектов: сквера у ДК на улице Тимирязева в Сахарной Головке, сквера в районе остановки "Автобат", территории у дома №24 по улице Гоголя и зеленой зоны вдоль улицы Федоровской в районе домов №47–59.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике завершен ремонт 24 берегоукрепительных сооружений общей протяженностью более восьми километров, которые пострадали в результате "шторма века" в ноябре 2023 года.В ночь на 26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтировали пострадавшие от "шторма века" набережныеВ Крыму в курортный сезон остановят все ремонты набережныхОтвоевываем берег у моря: как новая набережная изменит Коктебель

севастополь

андреевка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, благоустройство, андреевка