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Ремонт набережных после "шторма века": как идут работы в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Ремонт набережных после "шторма века": как идут работы в Севастополе
Ремонт набережных после "шторма века": как идут работы в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Ремонт набережных после "шторма века": как идут работы в Севастополе
В поселке Андреевка возле Севастополя приступили к благоустройству набережной протяженностью 1,7 км, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T20:11
2025-07-15T20:11
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля – РИА Новости Крым. В поселке Андреевка возле Севастополя приступили к благоустройству набережной протяженностью 1,7 км, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, в 2023 году набережную практически полностью уничтожил "шторм века", после чего в 2024 году она была отремонтирована. В текущем году на набережной ведется комплексное благоустройство: объект оформляется в едином архитектурном стиле.Он также добавил, что для комфорта гостей обустраивается зона с безопасным покрытием из резиновой мульчи. Также на пляже установлены турники для занятий спортом и гамаки для отдыха. Завершить работы планируется к октябрю 2025 года."Набережная в Андреевке вошла в перечень территорий, за благоустройство которой севастопольцы проголосовали в прошлом году. Всего в 2024 году мы благоустроили 17 общественных пространств, большая часть из них – благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды", – напомнил Развожаев.По итогам последнего этапа голосования, в 2026 году планируется обновление еще четырех объектов: сквера у ДК на улице Тимирязева в Сахарной Головке, сквера в районе остановки "Автобат", территории у дома №24 по улице Гоголя и зеленой зоны вдоль улицы Федоровской в районе домов №47–59.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике завершен ремонт 24 берегоукрепительных сооружений общей протяженностью более восьми километров, которые пострадали в результате "шторма века" в ноябре 2023 года.В ночь на 26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтировали пострадавшие от "шторма века" набережныеВ Крыму в курортный сезон остановят все ремонты набережныхОтвоевываем берег у моря: как новая набережная изменит Коктебель
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, благоустройство, андреевка
Ремонт набережных после "шторма века": как идут работы в Севастополе

Разрушенную "штормом века" под Севастополем набережную благоустроят к октябрю 2025 года

20:11 15.07.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевБлагоустройство набережной в Андреевке
Благоустройство набережной в Андреевке
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля – РИА Новости Крым. В поселке Андреевка возле Севастополя приступили к благоустройству набережной протяженностью 1,7 км, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, в 2023 году набережную практически полностью уничтожил "шторм века", после чего в 2024 году она была отремонтирована. В текущем году на набережной ведется комплексное благоустройство: объект оформляется в едином архитектурном стиле.

"Подрядчик уже заканчивает установку новых скамеек и урн, еще здесь появятся теневые навесы, кабинки для переодевания, спасательные вышки, будет установлена система видеонаблюдения и освещения", – рассказал глава региона.

Он также добавил, что для комфорта гостей обустраивается зона с безопасным покрытием из резиновой мульчи. Также на пляже установлены турники для занятий спортом и гамаки для отдыха. Завершить работы планируется к октябрю 2025 года.
"Набережная в Андреевке вошла в перечень территорий, за благоустройство которой севастопольцы проголосовали в прошлом году. Всего в 2024 году мы благоустроили 17 общественных пространств, большая часть из них – благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды", – напомнил Развожаев.
По итогам последнего этапа голосования, в 2026 году планируется обновление еще четырех объектов: сквера у ДК на улице Тимирязева в Сахарной Головке, сквера в районе остановки "Автобат", территории у дома №24 по улице Гоголя и зеленой зоны вдоль улицы Федоровской в районе домов №47–59.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике завершен ремонт 24 берегоукрепительных сооружений общей протяженностью более восьми километров, которые пострадали в результате "шторма века" в ноябре 2023 года.
В ночь на 26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяБлагоустройствоАндреевка
 
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