https://crimea.ria.ru/20250715/rekordnoe-peklo-v-krymu-chego-zhdat-ot-pogody-vo-vtornik-1147921368.html

Рекордное пекло в Крыму: чего ждать от погоды во вторник

Рекордное пекло в Крыму: чего ждать от погоды во вторник - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Рекордное пекло в Крыму: чего ждать от погоды во вторник

Во вторник область повышенного атмосферного давления и тропическая воздушная масса обеспечат в Крыму преимущественно сухую и жаркую погоду. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T00:01

2025-07-15T00:01

2025-07-15T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Во вторник область повышенного атмосферного давления и тропическая воздушная масса обеспечат в Крыму преимущественно сухую и жаркую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +33...35 градусов.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +31...33.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии и Евпатории переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +22...+24, днем +34...+36 градусов.Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму и Севастополе на период с 13 по 16 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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