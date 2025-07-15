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Рекордное пекло в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
Рекордное пекло в Крыму: чего ждать от погоды во вторник - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Рекордное пекло в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
Во вторник область повышенного атмосферного давления и тропическая воздушная масса обеспечат в Крыму преимущественно сухую и жаркую погоду. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T00:01
2025-07-15T00:01
2025-07-15T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Во вторник область повышенного атмосферного давления и тропическая воздушная масса обеспечат в Крыму преимущественно сухую и жаркую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +33...35 градусов.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +31...33.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии и Евпатории переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +22...+24, днем +34...+36 градусов.Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму и Севастополе на период с 13 по 16 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Рекордное пекло в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
Погода в Крыму во вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Во вторник область повышенного атмосферного давления и тропическая воздушная масса обеспечат в Крыму преимущественно сухую и жаркую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…24; днем +33…38, в горах +26…31", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +33...35 градусов.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +31...33.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии и Евпатории переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +22...+24, днем +34...+36 градусов.
Штормовое предупреждение
из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму и Севастополе на период с 13 по 16 июля.
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