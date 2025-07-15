При атаке ВСУ на Елец пострадал мирный житель
В Ельце в результате беспилотной атаки ВСУ пострадал человек - власти
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в Ельце в результате падения вражеского дрона на территорию промзоны. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
"В Ельце БПЛА упал на территории промышленной зоны. Пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет. На месте находятся экстренные и профильные службы", - проинформировал губерантор.
Кроме того, по его данным, в Добринском районе области вражеский беспилотник упал рядом с частным жилым домом. Жертв и пострадавших нет.
В ночь на 15 июля украинские беспилотники также были сбиты над тремя районами Воронежской области и столицей региона. Как сообщал губернатор Александр Гусев, в центре Воронежа в результате падения БПЛА легкие ранения получили несколько человек. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области.
По данным Минобороны России, в ночь на вторник ПВО уничтожила 55 вражеских БПЛА. 32 беспилотника сбито над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областями.
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