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При атаке ВСУ на Елец пострадал мирный житель

При атаке ВСУ на Елец пострадал мирный житель - РИА Новости Крым, 15.07.2025

При атаке ВСУ на Елец пострадал мирный житель

Один человек пострадал в Ельце в результате падения вражеского дрона на территорию промзоны. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T08:35

2025-07-15T08:35

2025-07-15T08:35

россия

новости

липецкая область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

игорь артамонов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в Ельце в результате падения вражеского дрона на территорию промзоны. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Кроме того, по его данным, в Добринском районе области вражеский беспилотник упал рядом с частным жилым домом. Жертв и пострадавших нет.В ночь на 15 июля украинские беспилотники также были сбиты над тремя районами Воронежской области и столицей региона. Как сообщал губернатор Александр Гусев, в центре Воронежа в результате падения БПЛА легкие ранения получили несколько человек. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области.По данным Минобороны России, в ночь на вторник ПВО уничтожила 55 вражеских БПЛА. 32 беспилотника сбито над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

липецкая область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, липецкая область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), игорь артамонов