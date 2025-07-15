https://crimea.ria.ru/20250715/postavka-dalnoboynykh-raket-kievu--chto-otvetil-tramp-1147977428.html

Поставка дальнобойных ракет Киеву – что ответил Трамп

Поставка дальнобойных ракет Киеву – что ответил Трамп - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Поставка дальнобойных ракет Киеву – что ответил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T21:43

2025-07-15T21:43

2025-07-15T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты, сообщает РИА Новости.Ранее стало известно, что США в 2026 году увеличат помощь Украине до 500 миллионов долларов – голосование за соответствующий документ проходило за закрытыми дверями. А в воскресенье глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России.В июне глава киевского режима заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов.В мае Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.Также глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные Украине страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трамп устраивает "качели" с дальнобойным оружием для Киева – мнениеТрамп об ударах по Москве: что он сказал ЗеленскомуПередача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дональд трамп, сша, дальнобойное оружие, политика, россия, украина