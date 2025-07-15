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Поставка дальнобойных ракет Киеву – что ответил Трамп - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Поставка дальнобойных ракет Киеву – что ответил Трамп
Поставка дальнобойных ракет Киеву – что ответил Трамп - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Поставка дальнобойных ракет Киеву – что ответил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T21:43
2025-07-15T21:43
новости
дональд трамп
сша
дальнобойное оружие
политика
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты, сообщает РИА Новости.Ранее стало известно, что США в 2026 году увеличат помощь Украине до 500 миллионов долларов – голосование за соответствующий документ проходило за закрытыми дверями. А в воскресенье глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России.В июне глава киевского режима заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов.В мае Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.Также глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные Украине страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трамп устраивает "качели" с дальнобойным оружием для Киева – мнениеТрамп об ударах по Москве: что он сказал ЗеленскомуПередача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, дональд трамп, сша, дальнобойное оружие, политика, россия, украина
Поставка дальнобойных ракет Киеву – что ответил Трамп

Трамп опроверг планы по поставке Киеву дальнобойных ракет

21:43 15.07.2025
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время визита в Париж. 13 июля 2017
Президент США Дональд Трамп во время визита в Париж. 13 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что США в 2026 году увеличат помощь Украине до 500 миллионов долларов – голосование за соответствующий документ проходило за закрытыми дверями. А в воскресенье глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России.

"Нет, мы не планируем этого делать", – цитирует РИА Новости ответ Трампа журналистам на вопрос о возможности поставок Киеву дальнобойного оружия.

В июне глава киевского режима заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов.
В мае Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.
Также глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные Украине страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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НовостиДональд ТрампСШАДальнобойное оружиеПолитикаРоссияУкраина
 
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