https://crimea.ria.ru/20250715/pomogavshiy-rossiyskim-voennym-amerikanets-martindeyl-poluchil-pasport-rf-1147953115.html
Помогавший российским военным американец Мартиндейл получил паспорт РФ
Помогавший российским военным американец Мартиндейл получил паспорт РФ - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Помогавший российским военным американец Мартиндейл получил паспорт РФ
Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции, получил российский паспорт. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T11:03
2025-07-15T11:03
2025-07-15T11:03
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вооруженные силы россии
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москва
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции, получил российский паспорт. Об этом сообщает РИА Новости.Церемония вручения документа состоялась в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве.По его словам, паспорт вручается Мартиндейлу по указу президента России Владимира Путина "как высшая форма государственной благодарности, знак особого доверия и уважения".Осенью прошлого года РИА Новости со ссылкой на силовые структуры ВС РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории вывезли гражданина США Дэниэла Мартиндейла. Он находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал российским войскам координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал 2 ноября в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На выборах в США американец Мартиндейл проголосовал бы за ПутинаПомогавший ВС РФ американец: многие украинцы ждут прихода армии РоссииКиев ответственен за смерть сотен тысяч людей – гражданин США Мартиндэйл
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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россия, паспорт, российское гражданство, новости, новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), москва, денис пушилин, владимир путин (политик)
Помогавший российским военным американец Мартиндейл получил паспорт РФ
Помогавшему российским военным в Донбассе американцу Мартиндейлу выдали российский паспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции, получил российский паспорт. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония вручения документа состоялась в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве.
"Я имею честь сегодня лично вручить паспорт гражданина Российской Федерации Дэниэлу Мартиндейлу, который своими преданностью и поступками уже давно доказал, что он один из нас. Для нас это знак уважения и знак благодарности за то, что сделал Дэниэл", - сказал на торжественной церемонии глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, паспорт вручается Мартиндейлу по указу президента России Владимира Путина "как высшая форма государственной благодарности, знак особого доверия и уважения".
Осенью прошлого года РИА Новости со ссылкой на силовые структуры ВС РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории вывезли гражданина США Дэниэла Мартиндейла. Он находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал российским войскам координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию
в Москве Мартиндейл дал 2 ноября в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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