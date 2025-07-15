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Помогавший российским военным американец Мартиндейл получил паспорт РФ

Помогавший российским военным американец Мартиндейл получил паспорт РФ - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Помогавший российским военным американец Мартиндейл получил паспорт РФ

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции, получил российский паспорт. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T11:03

2025-07-15T11:03

2025-07-15T11:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции, получил российский паспорт. Об этом сообщает РИА Новости.Церемония вручения документа состоялась в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве.По его словам, паспорт вручается Мартиндейлу по указу президента России Владимира Путина "как высшая форма государственной благодарности, знак особого доверия и уважения".Осенью прошлого года РИА Новости со ссылкой на силовые структуры ВС РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории вывезли гражданина США Дэниэла Мартиндейла. Он находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал российским войскам координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал 2 ноября в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На выборах в США американец Мартиндейл проголосовал бы за ПутинаПомогавший ВС РФ американец: многие украинцы ждут прихода армии РоссииКиев ответственен за смерть сотен тысяч людей – гражданин США Мартиндэйл

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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